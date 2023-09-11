Капитан сборной России Кравцов про 1:2 от Египта: «Хотел бы извиниться перед болельщиками. Соперник непростой»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики товарищеские матчи (сборные) олимпийская сборная Египта Сочи Кирилл Кравцов Футбол

Капитан сборной России Кирилл Кравцов извинился за поражение от Египта.

Российская команда уступила олимпийской сборной Египта со счетом 1:2.

«Немного волновался, когда выводил команду на поле в качестве капитана, но потом понял, что это обычный матч и справился со своими эмоциями.

Мы начали хорошо, контролировали матч, забили гол, могли забивать еще. В начале второго тайма тоже был момент, после которого игра могла бы сложиться по-другому. В итоге свои моменты мы не забили, и получилось то, что получилось. Соперник непростой, ребята играли в хороший футбол, а наша ошибка в том, что мы это им позволили.

Хотел бы извиниться перед болельщиками – мы обязательно сделаем выводы и будем сильнее», – сказал полузащитник «Сочи».

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14 комментариев

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Доктор Верховцев
Ой, да всем нас**ть!
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Стюардесс по имени Жанн
хм как б тебе сказать болельщиков то нету у вас всем поуху
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Ответ Двоечник
..."Соперник непростой"....ЧТО??????????
когда нет уровня, любой соперник опасен...
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Вадим Chemic
да не стооооит, мы все понимаем. Не разгром и уже хорошо
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Ковид 07.10.52
То, что наш футбол на одном уровне с Катаром стал - это еще полбеды, а вот то, что игроки считают это для них максимум - это уже беда....
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Ебздрогыч
Ну не детям же проиграли, не собакам. Солидной сборной, пусть и молодежной, в борьбе, всего в один мяч
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Этот Райола хочет денег
Тяжелый соперник, да уж. Ребята, может по пивку и сборную Вануату на поле? или Лесото?
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Oleg Olegov
При Валере капитанов сборной было больше, чем игроков в Поле Чудес за всю историю.
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Дмитрий Шершнев
Нормально, нормально.

Впереди игра против сборной лучших сотрудников Пятёрочки, Дикси и О’кей до 23 лет. Соперник тоже непростой, но будет шанс реабилитироваться.

Не вешать нос!
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Максим Громыко
Говори за себя
да ты шо чых чырых
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