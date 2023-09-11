Капитан сборной России Кравцов про 1:2 от Египта: «Хотел бы извиниться перед болельщиками. Соперник непростой»

Капитан сборной России Кирилл Кравцов извинился за поражение от Египта.

Российская команда уступила олимпийской сборной Египта со счетом 1:2.

«Немного волновался, когда выводил команду на поле в качестве капитана, но потом понял, что это обычный матч и справился со своими эмоциями.

Мы начали хорошо, контролировали матч, забили гол, могли забивать еще. В начале второго тайма тоже был момент, после которого игра могла бы сложиться по-другому. В итоге свои моменты мы не забили, и получилось то, что получилось. Соперник непростой, ребята играли в хороший футбол, а наша ошибка в том, что мы это им позволили.

Хотел бы извиниться перед болельщиками – мы обязательно сделаем выводы и будем сильнее», – сказал полузащитник « ».

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