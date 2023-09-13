Жоау Феликс: «Цель «Барселоны» – все трофеи. ЛЧ – тоже, конечно. Команда хочет побеждать»

Жоау Феликс заявил, что «Барселона» будет бороться за все трофеи в этом сезоне.

«Я чувствую себя хорошо и уверенно. С точки зрения физики все тоже нормально, хоть у меня в последнее время у меня было не так много игровых минут. Я готов стартовать в «Барселоне», хочется выдать сильное начало. Я хочу работать, чтобы помогать команде. Мне комфортно на левом фланге. Я уже некоторое время играл там. Думаю, там и видит меня.

Команда очень хорошо меня приняла. У нас молодой состав, так что мне очень комфортно. Это очень хорошая команда, которая хочет побеждать.

Очень хочу сыграть на Монтжуике (на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, где «Барса» будет проводить домашние матчи в этом сезоне – Sports.ru) перед нашими фанатами. Жаль, что не на « ». Мы надеемся провести хороший матч [против «Бетиса»] и взять три очка.

Удивила любовь фанатов. Я всегда говорил, что хочу играть здесь. Возможно, поэтому болельщики меня так любят.

Конечно, – это наша цель. Все трофеи, в розыгрыше которых мы поучаствуем, – это наша цель, но мы будем двигаться шаг за шагом, сохраняя спокойствие», – сказал вингер «Барселоны».

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