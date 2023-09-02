Феликс о переходе в «Барсу»: «Моя детская мечта, я счастлив. Хотим попытаться выиграть ЛЧ»

Жоау Феликс высказался о переходе в «Барселону».

Каталонский клуб арендовал португальского полузащитника «Атлетико» в последний день трансферного окна.

«Все знают, как я счастлив. Я работал, чтобы попасть в этот клуб. Это моя детская мечта, я прихожу сюда, чтобы помочь, и надеюсь, что это будет отличный сезон. Это нечто уникальное, это то, чего я желал долгое время.

Когда они рассказали мне о своем интересе, я был очень рад. Я наблюдал за «Барсой» с детства, я всегда был фанатом «Барсы», у меня была эта мечта, и вот я здесь.

Я хочу бороться за титулы. Лига чемпионов всегда была трофеем моей мечты, но мы двигаемся постепенно. Мы хотим попытаться выиграть ее», – сказал .

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку