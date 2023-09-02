Феликс о переходе в «Барсу»: «Моя детская мечта, я счастлив. Хотим попытаться выиграть ЛЧ»
Жоау Феликс высказался о переходе в «Барселону».
Каталонский клуб арендовал португальского полузащитника «Атлетико» в последний день трансферного окна.
«Все знают, как я счастлив. Я работал, чтобы попасть в этот клуб. Это моя детская мечта, я прихожу сюда, чтобы помочь, и надеюсь, что это будет отличный сезон. Это нечто уникальное, это то, чего я желал долгое время.
Когда они рассказали мне о своем интересе, я был очень рад. Я наблюдал за «Барсой» с детства, я всегда был фанатом «Барсы», у меня была эта мечта, и вот я здесь.
Я хочу бороться за титулы. Лига чемпионов всегда была трофеем моей мечты, но мы двигаемся постепенно. Мы хотим попытаться выиграть ее», – сказал Феликс.
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Ему было 10-13 лет. Многие детки тогда мечтали играть за Барсу рядом с Хави, Иньестой и Месси и возить команду соперников.
Финал ЛЧ 2011 из слов Хави:
- Руни подошел ко мне в конце игры, примерно на восьмидесятой минуте, и сказал: «Довольно. Вы выиграли. Хватит уже гонять мяч вокруг нас».
Эх, были времена)
Вроде вчера только 19 летний смотрел этот матч, сейчас 31 летний и уже зовут в поликлинику пройти скрининг.
Спасибо, Тебас: ты убил лигу
Расскажу тебе секрет: играть в лиге, где каждой команде есть звезда мирового уровня, намного интереснее играть, чем в лиге, где у тебя - Кадисы и Лас-Пальмасы.
Если не будет реформ, то Ла Лига очень быстро скатится не только в отношении АПЛ
Ты, экономист, забываешь, что покупка звезд в лигу монетизируется. Сколько тв-контракты у АПЛ, а сколько у Ла Лиги?
Еще успехи в еврокубках создают неплохую рекламу лиге, что должно монетизироваться тоже. Только такими темпами ты и в еврокубках ничего не покажешь: англичане будут рвать везде.
Так же такая лига будет привлекать инвесторов: миллиардеры скупают клубы АПЛ, а не Ла Лиги.
" Продают активы мешкам " - так клубы Ла Лиги и продавать не умеют: Диего Карлоса Севилья продала за 30 мультов при рыночной цене в 40. А все почему? Денег нету, давит испанское бешеное ФФП. В Ла Лиге есть еще и обязательное установление клаусуры: если ты будешь подписывать свободных агентов и платить игрокам копье по зп, то агенты пошлют клуб лесом по установлении высокой клаусуры, и продашь ты игрока за горсть зерна. А теперь посмотри, за сколько продают клубы, например, Лиги 1?
" Дерби Каунти или Портсмута с Болтоном" - 3 примера за 15 лет? Много!!! А кого еще вспомнишь? Портсмут в 2008 обанкротился.