Феликс о переходе в «Барсу»: «Моя детская мечта, я счастлив. Хотим попытаться выиграть ЛЧ»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс высказался о переходе в «Барселону».

Каталонский клуб арендовал португальского полузащитника «Атлетико» в последний день трансферного окна. 

«Все знают, как я счастлив. Я работал, чтобы попасть в этот клуб. Это моя детская мечта, я прихожу сюда, чтобы помочь, и надеюсь, что это будет отличный сезон. Это нечто уникальное, это то, чего я желал долгое время.

Когда они рассказали мне о своем интересе, я был очень рад. Я наблюдал за «Барсой» с детства, я всегда был фанатом «Барсы», у меня была эта мечта, и вот я здесь.

Я хочу бороться за титулы. Лига чемпионов всегда была трофеем моей мечты, но мы двигаемся постепенно. Мы хотим попытаться выиграть ее», – сказал Феликс.

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61 комментарий

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Товарищ Бразаускас
Ответ Bill Zapulil
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Все команды - мечта, и только Ахмат - сила! 🤣🤣🤣🤣🤣
+65
-6
+59
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Товарищ Бразаускас
Будем надеяться, что впишется. Всякое может быть. А вот на другого португальского Жоана крепко надеюсь - Канселу может и должен решить проблему правого фланга обороны. Фланги Бальде - Жоан Канселу - это может быть огонь!
+43
-8
+35
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liverpool and barcelona fan
Детская мечта? Ну ему 23. В период Барсы Пепа
Ему было 10-13 лет. Многие детки тогда мечтали играть за Барсу рядом с Хави, Иньестой и Месси и возить команду соперников.
Финал ЛЧ 2011 из слов Хави:
- Руни подошел ко мне в конце игры, примерно на восьмидесятой минуте, и сказал: «Довольно. Вы выиграли. Хватит уже гонять мяч вокруг нас».
Эх, были времена)
Вроде вчера только 19 летний смотрел этот матч, сейчас 31 летний и уже зовут в поликлинику пройти скрининг.
+30
-4
+26
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poggrugrugr
Какой же писец творится в Ла Лиге: у команд, вообще, нет денег. Лигачемпионовский Сосьедад потратил 15 мультов. Куча аренд. Атлетико не смог выложить 40 мультов за Хейбьерга. Реал - без форварда.

Спасибо, Тебас: ты убил лигу
+18
-2
+16
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Денис Кёнигсберг
Редкость, когда сейчас футболист идёт в конкретный клуб, и готов почти на всё ради этого. Очень интересно, как он заиграет
+16
-1
+15
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Alexandr Petrov
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
На квадрупл, с кубком Гампера!
+27
-13
+14
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Rachid
Пока Феликс очень правильно говорит про Барсу, если ещё своей игрой подтвердит любовь и преданность - можно его будет выкупать у Атлетико за адекватные деньги (по примеру, как Атлетико выкупал Гризмана у Барселоны - категорично ломая ценник:))))
+10
-1
+9
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poggrugrugr
Ответ rigobersong
А зачем переплачивать, если у клубов Ла Лиги есть преимущество, а именно локация теплой страны, приятной для жизни, а не унылый дождливый туманный альбион, где невыносимая тоска от погоды:) Дай Сосьедаду сыграть с Ноттингемом который 2 года тратит больше сотни миллионов они его вынесут 9 раз из 10ти:)
Да, расскажи это Пау Торресу, Диего Карлосу и Эмери, которые уходили из команд, играющих или претендующих на попадание в ЛЧ, в Астон Виллу.
Расскажу тебе секрет: играть в лиге, где каждой команде есть звезда мирового уровня, намного интереснее играть, чем в лиге, где у тебя - Кадисы и Лас-Пальмасы.
Если не будет реформ, то Ла Лига очень быстро скатится не только в отношении АПЛ
+8
-3
+5
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Любезный Коссутий
Ответ Alexandr Petrov
На квадрупл, с кубком Гампера!
причем, кубок Гампера уже есть. полдела сделано.
+11
-6
+5
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Akimakim
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
🤣
+4
0
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Вячеслав Новиков
Добро пожаловать и мы рады что мечта детства сбылась, а вот некоторые футболисты уже какой год мечтают, но переподрисывают контракт с псж 🤣🤣🤣
+4
0
+4
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bestttttttofthebest
Удачи Феликсу в Барселоне )
+3
0
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BurBon
Ответ Товарищ Бразаускас
Будем надеяться, что впишется. Всякое может быть. А вот на другого португальского Жоана крепко надеюсь - Канселу может и должен решить проблему правого фланга обороны. Фланги Бальде - Жоан Канселу - это может быть огонь!
Бальде пока ни о чем, в плане создания моментов.
+4
-1
+3
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Demitsuri
Ответ Роман
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Возможно вы не Роман, а Евгений Ваганыч? Просто юмор очень похожий и такой же смешной.
+3
0
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poggrugrugr
Ответ Alex Legend
А с кем им соревноваться? С АПЛ? Ну так ты убьёшь всю структуру лиги и от испанского там ничего не останется. А так клубы +/- все выходят на самоокупаемость в щадящем режиме. Продают активы (Пау Торресов) мешкам и подтягивают академии. Они на этом зарабатывают. А то что какому-то Васе не хватает зрелищности, это не их проблемы. Ла Лига сильно помогает сборной, и в принципе футболу в стране. И ты ещё Англию в пример приводишь? Да, АПЛ это лакомый кусок где крутятся большие деньги. Но в остальном не всё так радужно. В том же Чемпионшипе большая часть лиги тратит 130-200% доходов с матчей на одни только зарплаты, и всё ради призрачного шанса выйти в АПЛ и сорвать джекпот. Отсюда и истории банкротства как у Дерби Каунти или Портсмута с Болтоном каждые два года. Ты видишь то что хочешь видеть, или как говорится "Проблемы индейцев шерифа не волнуют". Вот так и в твоей Англии.
Можно соревноваться с Бундесом и Сериалом. Только Ла Лига уже и им проигрывает по тратам.
Ты, экономист, забываешь, что покупка звезд в лигу монетизируется. Сколько тв-контракты у АПЛ, а сколько у Ла Лиги?
Еще успехи в еврокубках создают неплохую рекламу лиге, что должно монетизироваться тоже. Только такими темпами ты и в еврокубках ничего не покажешь: англичане будут рвать везде.
Так же такая лига будет привлекать инвесторов: миллиардеры скупают клубы АПЛ, а не Ла Лиги.
" Продают активы мешкам " - так клубы Ла Лиги и продавать не умеют: Диего Карлоса Севилья продала за 30 мультов при рыночной цене в 40. А все почему? Денег нету, давит испанское бешеное ФФП. В Ла Лиге есть еще и обязательное установление клаусуры: если ты будешь подписывать свободных агентов и платить игрокам копье по зп, то агенты пошлют клуб лесом по установлении высокой клаусуры, и продашь ты игрока за горсть зерна. А теперь посмотри, за сколько продают клубы, например, Лиги 1?
" Дерби Каунти или Портсмута с Болтоном" - 3 примера за 15 лет? Много!!! А кого еще вспомнишь? Портсмут в 2008 обанкротился.
+3
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Nike of FW
Кто знает когда объявят о переходе Мбапе ? .... всё же согласовано было 2 месяца назад )))))
+3
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Alex Legend
Ответ poggrugrugr
Да, расскажи это Пау Торресу, Диего Карлосу и Эмери, которые уходили из команд, играющих или претендующих на попадание в ЛЧ, в Астон Виллу. Расскажу тебе секрет: играть в лиге, где каждой команде есть звезда мирового уровня, намного интереснее играть, чем в лиге, где у тебя - Кадисы и Лас-Пальмасы. Если не будет реформ, то Ла Лига очень быстро скатится не только в отношении АПЛ
А с кем им соревноваться? С АПЛ? Ну так ты убьёшь всю структуру лиги и от испанского там ничего не останется. А так клубы +/- все выходят на самоокупаемость в щадящем режиме. Продают активы (Пау Торресов) мешкам и подтягивают академии. Они на этом зарабатывают. А то что какому-то Васе не хватает зрелищности, это не их проблемы. Ла Лига сильно помогает сборной, и в принципе футболу в стране. И ты ещё Англию в пример приводишь? Да, АПЛ это лакомый кусок где крутятся большие деньги. Но в остальном не всё так радужно. В том же Чемпионшипе большая часть лиги тратит 130-200% доходов с матчей на одни только зарплаты, и всё ради призрачного шанса выйти в АПЛ и сорвать джекпот. Отсюда и истории банкротства как у Дерби Каунти или Портсмута с Болтоном каждые два года. Ты видишь то что хочешь видеть, или как говорится "Проблемы индейцев шерифа не волнуют". Вот так и в твоей Англии.
+2
0
+2
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sd4fmwrvz8
Молодец с детства за Барсу 👏👏👏удачи,стиль игры должен подойти ему
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Pelerin
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Опять? ))
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Вячеслав Новиков
Ответ Роман
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Ох как полыхает то
+2
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Falco27
Изначально не очень хотел, чтоб Феликс приходил, но во-первых, аренда - это неплохо, можно вернуть если не подойдёт. А во-вторых, хуже чем с Фати вряд ли будет. Так что удачи)
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V S
Вряд ли получится феликс,следующем ты будеш ненужным хави.SS.
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Игорь Климов
Ответ Anton Kortenko
понимаю, что фарма вам как родная. однако Катлетико - это не оскорбление. а просто одна буква перед названием, чтобы получить вкусное блюдо.
Комментарий удален пользователем
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писикака
правильно будет так. хотим попытаться попытаться выиграть лч
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Вячеслав Новиков
Ответ Nike of FW
Кто знает когда объявят о переходе Мбапе ? .... всё же согласовано было 2 месяца назад )))))
🤣🤣🤣
+1
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