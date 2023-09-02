Хави доволен летней трансферной кампанией «Барселоны».

О том, стал ли состав сильнее, чем в прошлом сезоне

«Посмотрим. Мы всегда говорим, что итоги подводятся в конце сезона. На бумаге я очень счастлив, удовлетворен. Клуб проделал очень хорошую работу. Команда довольно хорошо укрепилась при свой финансовой ситуации.

Последние три игрока пришли по собственному желанию. Канселу очень хотел перейти, он может играть на обоих флангах... – очень талантливый футболист, и он хотел перейти. Очень положительные сделки, учитывая ситуацию, в которой мы были и находимся. Все проделали выдающуюся работу».

О Лиге чемпионов

«Вам очень нравится забегать вперед. Мы будем соревноваться. Мы обязаны это делать, мы должны показать свое лицо и мы должны выйти из группы, но будет много трудностей».

О незначительных тратах на трансферы

«Мы находимся в сложной экономической ситуации и в условиях финансового фэйр-плей. Это было замечательное трансферное окно. Мы потратили всего 3,4 миллиона евро на , но счастливы и уверены, что можем провести отличный сезон», – сказал главный тренер «Барселоны».

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