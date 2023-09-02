Хави доволен трансферной кампанией «Барсы»: «Хорошо укрепились с учетом финансовой ситуации»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Ориоль Ромеу Жоау Канселу Жоау Феликс Футбол

Хави доволен летней трансферной кампанией «Барселоны».

О том, стал ли состав сильнее, чем в прошлом сезоне

«Посмотрим. Мы всегда говорим, что итоги подводятся в конце сезона. На бумаге я очень счастлив, удовлетворен. Клуб проделал очень хорошую работу. Команда довольно хорошо укрепилась при свой финансовой ситуации.

Последние три игрока пришли по собственному желанию. Канселу очень хотел перейти, он может играть на обоих флангах... Жоау Феликс – очень талантливый футболист, и он хотел перейти. Очень положительные сделки, учитывая ситуацию, в которой мы были и находимся. Все проделали выдающуюся работу».

О Лиге чемпионов

«Вам очень нравится забегать вперед. Мы будем соревноваться. Мы обязаны это делать, мы должны показать свое лицо и мы должны выйти из группы, но будет много трудностей». 

О незначительных тратах на трансферы

«Мы находимся в сложной экономической ситуации и в условиях финансового фэйр-плей. Это было замечательное трансферное окно. Мы потратили всего 3,4 миллиона евро на Ориоля Ромеу, но счастливы и уверены, что можем провести отличный сезон», – сказал главный тренер «Барселоны».

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48 комментариев

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Rio de Janeiro
Без сарказма но это реально прекрасная работа Лапорты
+104
-5
+99
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blаncо
Т/о на пять с плюсом провели. Это факт.
+76
-6
+70
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Overkiller
Плюс ещё и полупассажиров распихали по арендам и продали. ТО супер.
+64
-3
+61
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El Ilusionista
Барса продолжает подписывать ведущих игроков за счет имени клуба и таланта Лапорты. Ни АПЛ, ни арабы не помеха. Уникальный клуб.
+55
-6
+49
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MK
Ответ Rio de Janeiro
Без сарказма но это реально прекрасная работа Лапорты
Не забываем про Матеу Алемани и Деку 👏👏👏
+35
-2
+33
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Alien
Ответ Исмаилгаджи Хачалов
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Гюндоган - капитан команды выигравшей ЛЧ и АПЛ
+25
-2
+23
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predMBAPPE
Ответ blаncо
Т/о на пять с плюсом провели. Это факт.
Что то здесь не то, уже который раз ставлю + Мадриду!
+20
0
+20
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Adam Murdalov
Ответ Исмаилгаджи Хачалов
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гюдеган один из лучших игроков мс, да и за 3 игры в ла лиге у него рейтинг 25 больше только у де йонга
+14
-3
+11
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Olimjon Nazarov
Удивительно, что они без особых трать в такое финансовое положение подписали несколько класных игроков. Это ТО войдёт в историю не только из-за Европейских трансферов, но из-за Саудовская Аравии тоже
+10
0
+10
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ЧИКО
Ответ blаncо
Т/о на пять с плюсом провели. Это факт.
👏👏👏👏 уважаю адекватных болельщиков Реала! Будь здоров!!!
+9
0
+9
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Alien
Ответ Исмаилгаджи Хачалов
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у тебя плохое представление о футболе, и спорте вообще, он сиюминутен, и "осталось два сезона" очень нужно именно в этом и следующем сезонах, в которых, открою тебе страшную тайну, тоже разыгрываются титулы и звания
+11
-4
+7
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Alien
а, ещё купили Виктора Роке в Бразилии за 30 с бонусами на будущее, тут пока ничего не известно, не прибыл, надеюсь, будет хорошая замена Левандовски
+5
0
+5
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Alien
Ответ Исмаилгаджи Хачалов
Да ну ? Не понимаю тогда почему в Барсе играет 16 летний Ямал раз им нужен сиюминутный результат)))
я ж говорю, ты совсем плох, простые вещи не понимаешь
во-первых - Ямал играет хорошо, в таком случае неважно сколько тебе лет
во-вторых - Рафинья дисквалифицирован
в третьих - да, прикинь, Барсе нужен результат уже в этом сезоне, снова открытие для тебя? вот это новость - титулы и звания, оказывается, каждый год разыгрываются, а не как ОИ раз в четыре года
хорошо хоть есть люди, которые тебе подсказать могут
+6
-1
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Rus Donskoy
так Хави вышел в этой ситуации победителем, это 100%
+6
-1
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Rus Donskoy
Ответ Hella black
Да ###### как укрепились #### там скрывать ✊🏼👌🏼
помощь нужна
+4
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Руслан Нотарев
Хорошо поработали. Будем надеяться, что заиграют.
+3
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Большое сердце Неймара
осталось теперь игру наладить. думаю этот сезон будет решающим для Хави. ЛаЛигу надо брать обязательно, несмотря на судейский ресурс сливочных, и в ЛЧ не ударить в грязь лицом
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-2
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Zemanuha
Ответ rigobersong
На всю трансферную компанию потратили 3 млн!:)) Лапорта гений!:)))
Думаю прдписние бонусы полюбасу платили.
+2
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rigobersong
На всю трансферную компанию потратили 3 млн!:)) Лапорта гений!:)))
+5
-3
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Александр Белов
Главный "трансфер" это Ямаль, уж очень хорош!
+2
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c4mgyg8dyb
Ответ predMBAPPE
Что то здесь не то, уже который раз ставлю + Мадриду!
Такому Мадриду не жаль☝️
+2
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Вячеслав Новиков
Ну чтож Хави действительно неплохое то, теперь всё в твоих руках
+1
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кто-то
Лапорта молодец. Смог всех ненужных раскидать по клубам, так ещё и крутые трансферы совершил
+1
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predMBAPPE
Ответ Rio de Janeiro
Без сарказма но это реально прекрасная работа Лапорты
Осталось взять требл😎
+1
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Right Authoritarianism
у барсы интересный и вроде как сильный состав в этом сезоне ,если и в этом сезоне не получится в лч, то надо хави менять
+2
-1
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