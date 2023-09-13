Игорь Акинфеев: «Я в ЦСКА остался единственный, кто привык к трофеям. Когда мы 5-е или 6-е, такая злость берет»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Футбол

Игорь Акинфеев высказался о том, что ЦСКА редко берет трофеи.

– Я в ЦСКА остался единственный, кто привык к победам. Когда мы занимаем 5-е или 6-е [место], для меня это не грустно, для меня это не то что неприемлемо. Такая злость изнутри берет. «Почему опять так?» Задаешь себе вопросы, начинаешь копаться. А по факту ты должен понимать: вот так все, ты же не наиграл на первое место.

– Со стороны по твоим реакциям казалось, что ты проходишь все стадии: гнев, отрицание, принятие. Ты же сейчас поспокойнее стал. Это не принятие?

– Да я все прошел уже в жизни. Сейчас не то что спокойнее, просто смотрю на вещи с другой стороны, даже если проигранный матч, – сказал Акинфеев.

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1 комментарий

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rigobersong
Шунин: Какие трофеи?:)
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