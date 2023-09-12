Акинфеев об отстранении России: «Обидно, футболисты ни при чем, попали в такую ситуацию. Это поколение не может расти так, как хочется всем в стране»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Сборная России по футболу Сергей Карасев Футбол

Игорь Акинфеев ответил на вопрос об отстранении России от международных турниров.

– Ты сказал, что «жалеть» – ужасное слово, но ты смотришь на пацанов и понимаешь, что в их возрасте брал Кубок УЕФА.

– Обидно, что они не играют в еврокубках, в Лиге чемпионов, за сборную. Это поколение не может и не будет, наверное, расти так, как хочется всем в стране. Без сильных соперников ничего не происходит, не обижая наш чемпионат.

И вот за это обидно: футболисты-то ни при чем, попали в такую ситуацию. Дай Бог, чтобы как-то все это разрешалось, потому что потихонечку стали спорт пускать: и водные виды, и Карасев поехал. Но, думаю, это просто его сходство с Коллиной, – сказал вратарь ЦСКА.

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45 комментариев

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Ихарь Окенфэйлов
Сам же поправки рекламировал, был довереным лицом величайшего геополитика, а теперь ему обидно.
+95
-18
+77
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ta-tosha
Игорь, а что ты лично сделал, что бы быть не причем? Как по мне, ты как раз много сделал что бы и быть причем. Радуйся теперь, чего ноешь?
+63
-14
+49
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*MVP*
при всем уважении к Игорю, но у нас в принципе все поколение теперь не может расти так, как хочет, и я сейчас не про футбол. если взять срез общества в 15-30 лет, то уважаемый Пересидент одним днем поменял их будущее, сделав его далеко не лучше
+50
-12
+38
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majestic1980
Игорь, прикинь, не только футболисты попали в такую ситуацию и они тоже ни при чем
+22
-3
+19
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ТимТалер
Футболисты у нас самые социально не защищенные ! Больше всех страдают ! Хлебнули горя !
+16
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Recreated
Комментарий удален модератором
Да в 2021, или когда он там обнулялся, уже можно было и подумать. Хотя думать, это вообще не самая сильная черта футболистов
+11
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bibendum
Как это ни при чём? А это что тогда?

В 2012 и 2018 годах был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Владимира Путина
Акинфеев призвал голосовать по поправкам: «От этого зависит будущее наших детей и нашей страны»
https://www.sports.ru/football/1086565975.html?comment_id=1086567115%C2%A6news%C2%A61086565975
+10
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ERNST
А теперь - не нойте, заслужили.
+12
-5
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Tred Jacubsonn
Ответ Как дела на заводе
Комментарий скрыт
Украине предлагали переговоры? На моей памяте ей только предлагали разные формы капитуляции.

Если завтра России предложат отказаться от ядерного оружия, сократить армию и потерять 20% своей территории. Это не предложение о переговорах, это предложение о капитуляции.
+9
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Bartez1986
про сборную понятно. а вот играть в Европе никто им не запрещал. кто уровню соответствует - те играют
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Михаил Оробинский
Ответ Красная стрела
Забавно. Годы в еврокубках играли и это только вылилось в деградацию. Сколько там крайние сезоны побед то было? Как в лч выступали? Сколько вылетали от посредственных команд в отборе? А сейчас нашли удобную оправдалку своей бездарности.
С каждым годом выступали всё хуже и хуже. Были даже статьи, о том что скоро мы выпадем из топ - 10 в таблице коэффициентов.
+2
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*MVP*
Ответ Как дела на заводе
Комментарий скрыт
а с кем переговариваться Зе? с тем, кто нарушает все свои обещания (ну просто абсолютно все)? ну зачем?
+6
-4
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ta-tosha
Ответ Мишаня Кашников
кающийся подъехали
переобуваться в воздухе и каяться на каждом углу будут такие, как ты - это закон истории
+7
-5
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Стюардесс по имени Жанн
ага у нас в стране никто не причем , 23 года терпели взрывы, терракоты ,пожары , пенсинку , конституцию и много бед ... вот и дотерпелись до того поздняг метаться теперь только верить и ждать !!! Аминь ВВП
+14
-12
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Alexander Poljakov
ну да, именно поколение футболистов жалко, а то, что с войны вернётся сотни тысяч с посттравматическим синдром никого не волнует.
+2
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Noken
Почему не может? Что им мешает брать и ехать в Европу, ежели они мечтают о еврокубках? Ах да, им же наплевать.
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Tred Jacubsonn
>> Акинфеев: "Обидно, футболисты ни при чем, попали в такую ситуацию."

Также Акинфеев:
ЦСКА выразил соболезнования в связи с гибелью болельщика в зоне спецоперации на Украине. Письмо подписали президент ЦСКА Евгений Гинер и капитан команды Игорь Акинфеев.
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Сергей Денисов
игорек так вся страна ни причём.а кто причём?????
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Leon Betov
Отстранение нам во благо. Не надо нам с натовцами в футбол играть, заражаться их бездуховностью
+7
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iPatrick
Ответ Красная стрела
Забавно. Годы в еврокубках играли и это только вылилось в деградацию. Сколько там крайние сезоны побед то было? Как в лч выступали? Сколько вылетали от посредственных команд в отборе? А сейчас нашли удобную оправдалку своей бездарности.
В учебнике "Как организовать секту" так и написано:
"Отвлечь внимание адептов от основной проблемы, сделав акцент на стороннем факторе, вызывающем эмоциональный всплеск" 😏
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singsinner2
Ответ majestic1980
Игорь, прикинь, не только футболисты попали в такую ситуацию и они тоже ни при чем
ну да, все не причем... "и ктоооо такое сделал" (ц)
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44ndfwwgbr
Футболисты точно не самые пострадавшие. Игорю как капитану бывшей армейской команды достаточно съездить в ближайший госпиталь, чтобы убедиться в этом.
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Recreated
Ответ Ихарь Окенфэйлов
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Ярик01
Ответ Recreated
Комментарий удален модератором
Зачем тогда комментарии закрывал, рекламируя вечность гаранта, если не думал и был наивным?
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Mihamoscow
Ответ bibendum
Как это ни при чём? А это что тогда? В 2012 и 2018 годах был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Владимира Путина Акинфеев призвал голосовать по поправкам: «От этого зависит будущее наших детей и нашей страны» https://www.sports.ru/football/1086565975.html?comment_id=1086567115%C2%A6news%C2%A61086565975
Ну правильно поддержал и голосовал , что не так ..
Нам тут не нужно , чтобы всякие там не совсем мужского пола детей усыновляли …

И сотворил Бог мужчину и женщину , в Библии писано ..
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