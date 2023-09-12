Акинфеев об отстранении России: «Обидно, футболисты ни при чем, попали в такую ситуацию. Это поколение не может расти так, как хочется всем в стране»
Игорь Акинфеев ответил на вопрос об отстранении России от международных турниров.
– Ты сказал, что «жалеть» – ужасное слово, но ты смотришь на пацанов и понимаешь, что в их возрасте брал Кубок УЕФА.
– Обидно, что они не играют в еврокубках, в Лиге чемпионов, за сборную. Это поколение не может и не будет, наверное, расти так, как хочется всем в стране. Без сильных соперников ничего не происходит, не обижая наш чемпионат.
И вот за это обидно: футболисты-то ни при чем, попали в такую ситуацию. Дай Бог, чтобы как-то все это разрешалось, потому что потихонечку стали спорт пускать: и водные виды, и Карасев поехал. Но, думаю, это просто его сходство с Коллиной, – сказал вратарь ЦСКА.
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В 2012 и 2018 годах был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Владимира Путина
Акинфеев призвал голосовать по поправкам: «От этого зависит будущее наших детей и нашей страны»
https://www.sports.ru/football/1086565975.html?comment_id=1086567115%C2%A6news%C2%A61086565975
Если завтра России предложат отказаться от ядерного оружия, сократить армию и потерять 20% своей территории. Это не предложение о переговорах, это предложение о капитуляции.
Также Акинфеев:
ЦСКА выразил соболезнования в связи с гибелью болельщика в зоне спецоперации на Украине. Письмо подписали президент ЦСКА Евгений Гинер и капитан команды Игорь Акинфеев.
"Отвлечь внимание адептов от основной проблемы, сделав акцент на стороннем факторе, вызывающем эмоциональный всплеск" 😏
Нам тут не нужно , чтобы всякие там не совсем мужского пола детей усыновляли …
И сотворил Бог мужчину и женщину , в Библии писано ..