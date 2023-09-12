Акинфеев хочет поездить по России: «Исландские гейзеры будут казаться не пойми чем по сравнению с Дальним Востоком, рыбалка в Норвегии – детским лепетом после нашей тайги»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Футбол

Игорь Акинфеев рассказал, что хочет поездить по России после завершения карьеры.

– Ты пока не задумывался о завершении карьеры, но есть какие-то мысли о послезавтра, если ЦСКА – это твоя жизнь? Что дальше? Как дальше ты бы мог приносить пользу клубу?

– Пока ты действующий футболист, об этом легко говорить. По крайней мере, мне. Первым делом я отдохну. Два, три, четыре месяца. Не знаю, сколько. Выдохну. Скажу: «Все, ребят, не трогайте меня, хочу с семьей побыть».

Все равно выхолащиваешься. Все эти тренировки, поездки на протяжении 22 лет. Все эти лица. Мое лицо уже надоело всем. Эта бытовуха. Пусть будет домашняя бытовуха на протяжении 3-4 месяцев.

Мечтаю попутешествовать, съездить по Золотому кольцу России первым делом. Это для меня ключевая галочка. И на Алтай, и на Дальний Восток, и в Армению. Чисто для себя. Для познания, для географии.

Потом уже, когда голова будет чиста, появятся новые мысли, будет видно, будет ли это ЦСКА. Что это будет? От меня там уже ничего зависеть не будет. Не я же выбираю, кем хочу быть. Первый этап – просто отдых. А дальше будет видно.

– Интересно, как ты любишь родину, русский язык. У тебя даже места отдыха – все здесь.

– Мы просто свою страну не знаем, на самом деле. Если покататься по нашей необъятной, то исландские гейзеры будут казаться не пойми чем по сравнению с гейзерами на Дальнем Востоке. Рыбалка в условной Норвегии будет казаться детским лепетом после рыбалки в нашей тайге. У меня друзья катаются.

Понятно, там прекрасно, понятно, там хорошо. И дело не в том, что я люблю или не люблю, нравится или не нравится. Но в нашей стране реально куча мест, где ты можешь просто кайфануть. На Алтае – какие-то божественные отели, реки, ты живешь там в соснах. 5-6 дней можно спокойно провести и отключиться головой.

– Ты рассказывал, как ездил с братьями Березуцкими на рыбалку. Это не Алтай был?

– Нет, Астрахань. Астрахань – это уже заезженная тема, все туда едут. А здесь – все-таки дикие места.

Мой двоюродный брат каждый год катается куда-то в сторону Сибири. Два часа едут по речке вверх, потом идут с ружьями, там медведи. Это рыбалка у них такая. И он присылал фотки, смотришь, а это как будто не в России где-то. Чистая река, рыбу видно, дикая природа. Куча мест.

– Да, как будто раньше мы в этом направлении не смотрели.

– А мы не можем, да. Мы привыкли: приезжаем, отель, самолет, автобус, футбольное поле и домой. Вот мировоззрение наше. Если запланировать, покататься, то очень круто будет, – сказал вратарь ЦСКА.

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23 комментария

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Balt39
Ответ Игорь М.
Было бы неплохо, если бы большинство россиян имели возможность побывать на гейзерах в Исландии и на рыбалке в Норвегии. А так получается, что у нас люди хвалят то, что видят, даже не имея возможности сравнить. Да и в тайге далеко не все из наших были, потому что дорого.
Так побывать разом на рыбалке в Норвегии, на гейзерах Исландии и на пляже Черногории дешевле чем 7 суток в трехзвездочных отелях Сочи))))

А если серьёзно, то перелёт на Камчатку и обратно обойдётся дороже самого отдыха
+52
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umnik3
Ответ Алексей Ненахов
Ох сколько хейта на Игоря обрушиться , как он посмел Россию выше Европы оценить
Он во многом прав, дикая природа у нас супер, Камчатка, Алтай, Сахалин, то есть там, где не коснулась рука человека))
+42
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+38
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FilinMD
Природа в России действительно ничем не уступает Исландии и условным Штатам. Проблема в инфраструктуре, которая уступает пока, несмотря на то, что становится лучше и лучше - есть отставание
+35
-7
+28
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Игорь М.
Было бы неплохо, если бы большинство россиян имели возможность побывать на гейзерах в Исландии и на рыбалке в Норвегии. А так получается, что у нас люди хвалят то, что видят, даже не имея возможности сравнить. Да и в тайге далеко не все из наших были, потому что дорого.
+28
-12
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Leon Betov
Новые регионы особенно стоит посетить
+20
-13
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Артём Амирджанян
Ответ FilinMD
Природа в России действительно ничем не уступает Исландии и условным Штатам. Проблема в инфраструктуре, которая уступает пока, несмотря на то, что становится лучше и лучше - есть отставание
Был в Приэльбрусье этим летом, ничем не отличается от швейцарских Альп, да ещё народ какой добрый!
+14
-7
+7
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Алексей Ненахов
Ох сколько хейта на Игоря обрушиться , как он посмел Россию выше Европы оценить
+22
-20
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Павел Нечаев
Ответ Balt39
Так побывать разом на рыбалке в Норвегии, на гейзерах Исландии и на пляже Черногории дешевле чем 7 суток в трехзвездочных отелях Сочи)))) А если серьёзно, то перелёт на Камчатку и обратно обойдётся дороже самого отдыха
Да ладно, прямой рейс 14к в одну сторону. Из Москвы причём
+2
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soldat2212
Это знают все те, кто ПУТЕШЕСТВУЮТ, Игорь. А вот зрители тревелблогеров живут в своём альтернативном мирке
+9
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Savarona25
Божественные отели на Алтае - это те самые по 300 000 руб. в сутки за номер куда чиновников за госсчет возят? В РФ полно красивых мест, да только инфраструктура там в основном для ВИП-туристов.
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Evergreen
Всё так, в России есть что посмотреть 100%, вопрос сколько это будет стоить из европейской части страны – перелеты, проживание, трансферы и тд. Ставлю на то, что в Европу будет дешевле
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Alex Slobodskikh
Имея такие возможности, что раньше мешало-то?
Взял бы и ехал на Алтай, в тайгу
Нет же, он выбирал отдых в Норвегии и Исландии. Неспроста же
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Alex Moorag
Ответ Balt39
Так побывать разом на рыбалке в Норвегии, на гейзерах Исландии и на пляже Черногории дешевле чем 7 суток в трехзвездочных отелях Сочи)))) А если серьёзно, то перелёт на Камчатку и обратно обойдётся дороже самого отдыха
Кто тебя уже туда пустит? Выдыхай
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zho3716
Ответ Pol Belov
приезжай на Ангару, посмотри в какое болото превратили некогда великую реку власти от СССР до РФ... ну да, на рыбалку уже можно съездить только разве что в самые глухие места... и это в стране - которая занимает одну пятую часть планеты... заодно глянешь как за 30 лет можно напрочь вырубить тайгу и черт знает для чего и для кого... климат за это время изменился кардинально, это уже не Сибирь, а черт знает что... а ты о красотах мямлишь... и вот это - "Не я же выбираю, кем хочу быть." - а кто выбирает??... ... чем дальше, тем больше Акинфеев разочаровывает...
Мямлит пока толькополбелов)
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Алексей Ненахов
Ответ Savarona25
Божественные отели на Алтае - это те самые по 300 000 руб. в сутки за номер куда чиновников за госсчет возят? В РФ полно красивых мест, да только инфраструктура там в основном для ВИП-туристов.
На не для вип , а для весьма богатых это точно
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