Акинфеев хочет поездить по России: «Исландские гейзеры будут казаться не пойми чем по сравнению с Дальним Востоком, рыбалка в Норвегии – детским лепетом после нашей тайги»

Игорь Акинфеев рассказал, что хочет поездить по России после завершения карьеры.

– Ты пока не задумывался о завершении карьеры, но есть какие-то мысли о послезавтра, если ЦСКА – это твоя жизнь? Что дальше? Как дальше ты бы мог приносить пользу клубу?

– Пока ты действующий футболист, об этом легко говорить. По крайней мере, мне. Первым делом я отдохну. Два, три, четыре месяца. Не знаю, сколько. Выдохну. Скажу: «Все, ребят, не трогайте меня, хочу с семьей побыть».

Все равно выхолащиваешься. Все эти тренировки, поездки на протяжении 22 лет. Все эти лица. Мое лицо уже надоело всем. Эта бытовуха. Пусть будет домашняя бытовуха на протяжении 3-4 месяцев.

Мечтаю попутешествовать, съездить по Золотому кольцу России первым делом. Это для меня ключевая галочка. И на Алтай, и на Дальний Восток, и в Армению. Чисто для себя. Для познания, для географии.

Потом уже, когда голова будет чиста, появятся новые мысли, будет видно, будет ли это ЦСКА. Что это будет? От меня там уже ничего зависеть не будет. Не я же выбираю, кем хочу быть. Первый этап – просто отдых. А дальше будет видно.

– Интересно, как ты любишь родину, русский язык. У тебя даже места отдыха – все здесь.

– Мы просто свою страну не знаем, на самом деле. Если покататься по нашей необъятной, то исландские гейзеры будут казаться не пойми чем по сравнению с гейзерами на Дальнем Востоке. Рыбалка в условной Норвегии будет казаться детским лепетом после рыбалки в нашей тайге. У меня друзья катаются.

Понятно, там прекрасно, понятно, там хорошо. И дело не в том, что я люблю или не люблю, нравится или не нравится. Но в нашей стране реально куча мест, где ты можешь просто кайфануть. На Алтае – какие-то божественные отели, реки, ты живешь там в соснах. 5-6 дней можно спокойно провести и отключиться головой.

– Ты рассказывал, как ездил с братьями Березуцкими на рыбалку. Это не Алтай был?

– Нет, Астрахань. Астрахань – это уже заезженная тема, все туда едут. А здесь – все-таки дикие места.

Мой двоюродный брат каждый год катается куда-то в сторону Сибири. Два часа едут по речке вверх, потом идут с ружьями, там медведи. Это рыбалка у них такая. И он присылал фотки, смотришь, а это как будто не в России где-то. Чистая река, рыбу видно, дикая природа. Куча мест.

– Да, как будто раньше мы в этом направлении не смотрели.

– А мы не можем, да. Мы привыкли: приезжаем, отель, самолет, автобус, футбольное поле и домой. Вот мировоззрение наше. Если запланировать, покататься, то очень круто будет, – сказал вратарь .

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