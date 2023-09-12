Акинфеев не жалеет, что не уехал в Европу: «Мне отлично живется, горд, что все так произошло. Отъезд за бугор никогда не был приоритетом»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Футбол

Игорь Акинфеев не жалеет, что не поиграл в зарубежном чемпионате.

– У многих большое разочарование, что Игорь Акинфеев так никуда и не уехал. Мне кажется, конкретно у Игоря Акинфеева нет такого разочарования.

– Считаю, я вообще не должен ни о чем жалеть. Да, может, есть какие-то действия и в играх, и в жизни, где надо было поступить по-другому.

Отъезд за бугор никогда в жизни не был приоритетом. Много говорят: «испугался», «никому не нужен», «посредственный», все остальное. Да. Вы на сто процентов правы. Даже тысяча процентов. И все все знают.

– Как тебе живется со статусом самого преданного футболиста Европы?

– Как ты красиво сказал. Мне отлично живется. Я счастлив, горд, что в моей жизни вот так все произошло. У людей много переходов бывает – не только в футболе, но и в жизни.

А здесь – я очень счастлив, что произошло именно так. Никуда не переходить, не переезжать, не перевозить семью, родственников, никуда не летать часто. Мне повезло с командой, которая одной из лучших в Европе была на тот момент.

Не скажу, что все произошло как по маслу. Труд, талант, мастерство. Талант у тебя есть, все остальное потом приходит.

– Когда у тебя спросили, что такое ЦСКА, ты сказал: «Это моя жизнь».

– Так и есть. Если бы я пришел откуда-то с улицы, то не сказал бы так никогда. А когда ты видел все, прожил все, начиная с этого прекрасного манежа, который до сих пор стоит, и ничего там не поменялось. Когда все вот так пролетело…

Ну, еще, наверное, не все. Еще попылим, как говорится. Но по факту вся моя жизнь – детская, юношеская, взрослая – пролетела в ЦСКА. Конечно, это моя жизнь, а как я мог по-другому сказать? – сказал вратарь ЦСКА, выступающий за клуб с 2003 года.

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54 комментария

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Евгений Паровозов
Сейчас кто-то скажет, что испугался и не поехал, но на другой чаше Игорь - Легенда ЦСКА. вся карьера в одном клубе, у нас есть свой Тотти) других таких в современной истории у нас нет
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Роман Попов
Ну не ушёл и не ушёл, зато лишний раз в Европе знают, в какой стране играет самый преданный футболист, и в какое клубе! уверен, там тоже такие рейтинги публикуются!
+38
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Алексей Ненахов
И возможно поступил правильно , мог просто затухнуть в каком нибудь клубе , а так стал звездой и легендой
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Алексей Ненахов
Ответ ostrovidov
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Он же написал в современной истории, а это легенды союза были
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Machine Head
Легенда отечественного футбола ! Патриот клуба. Двадцать лет назад в 17 лет Игорь Владимирович впервые встал в ворота ЦСКА и так впечатлил своей уверенной игрой , что так и остался основным голкипером на последующие 20 лет. Помню лицо этого небритого , но уже взрослого юноши . Снимаю шляпу .
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Сергей48
Ответ Роман Попов
Ну не ушёл и не ушёл, зато лишний раз в Европе знают, в какой стране играет самый преданный футболист, и в какое клубе! уверен, там тоже такие рейтинги публикуются!
Хейтеры в корень распоясались?( Хорошие слова о таком футболисте минусуют?
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Nick Dovgo
сытые нулевые и десятые не особенно способствовали к отъезду. звезд с неба не хватали, но были успехи, достижения, бодались с Португалией и Нидерландами в таблице коэффициентов. помянем)
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Pigmalion
Ну у Акинфеева действительно одна из лучших (если не самая лучшая) карьера среди российских футболистов.
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Кирилл
Ответ Сергей48
Игорь штучный Человечище! Патриот клуба. Патриот страны! Сейчас это редкость. Шутка ли, 20 лет отдал клубу?!
20 лет только в основном составе клуба, а вообще в системе ЦСКА Игорь состоит уже 32 года )
Вот это действительно большой срок )
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Кашшай Чакырович
Это дорогого стоит, нынче футболисты стали, как тутки мечутся туда сюда !
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Kot-kachok
Вспоминается кубок УЕФА сезона 2004-2005-го годов. Зенит, Шахтёр были уже потом.
Как не крути, как к нему не относись, всё равно - это целая эпоха в российском футболе.
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Алексей Иванов
Ответ Machine Head
Легенда отечественного футбола ! Патриот клуба. Двадцать лет назад в 17 лет Игорь Владимирович впервые встал в ворота ЦСКА и так впечатлил своей уверенной игрой , что так и остался основным голкипером на последующие 20 лет. Помню лицо этого небритого , но уже взрослого юноши . Снимаю шляпу .
В 16 лет
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Джон Харпер
Без преувеличения живая легенда Российского футбола.Чего стоит только одна Нога Игоря на ЧМ!
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Turkmen
Легенда
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Dr Porto
Так тобой никто всерьёз и не интересовался так-то в Европе.
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Scorpic
Конечно, не жалеет. Где бы ещё он столько заработал.
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Men77
Ответ Фарид Харисов
у МЮ Фергюсона был подтвержденный и конкретный интерес к Игорю, например. Такой клуб устраивает или тебе нужна только Барселона Гвардиолы?
не было никакого конкретного интереса, Игорь сам об этом говорил. В лучшем случае он был в шорт листе.
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Евгений Шазиев
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Ответ Andrey0609
в советское время таких особенно любили. Показывают репортаж по тв с завода: " А это Иван Петрович, он 50 лет на заводе проработал, в одном цеху! И отец его тут всю жизнь работал. А теперь он работает вместе со своим сыном". На меня такие репортажи наводили тоску и в некоторой степени даже страх. Но все люди разные...
А прикинь на меня наводят тоску те, кто молится на европу и что теперь?
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Jeicob Harlon
в росс чемпионате легко быть хорошим вратарём, забивать не умеют, кроме Зенита и Иногда Спартачи
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alexmixer9
Ответ Фарид Харисов
у МЮ Фергюсона был подтвержденный и конкретный интерес к Игорю, например. Такой клуб устраивает или тебе нужна только Барселона Гвардиолы?
Эту сказку болельщики ЦСКА передают из поколение в поколение
Но предложение и нахождение дай бог в шорт листе разные вещи
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stas82
Ответ Гоша Петров
А Тотти кто?Первый Франческо на деревне?
Тотти - Чемпион мира
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Сергей Гришин
главное, что за деньгами никогда не гнался! молодец!
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Алексей Ильин
Молодец! У меня за спиной порядка 100 стран и загранкомандировок, включая Советские и российские времена, строительства предприятий и турпоездок! И пошли они все, и хорошие и не очень и разные в жопу, нет ничего милее Родины и Москвы; Ты можешь смело гордиться собой! Свое предназначение ты Уже выполнил. Горжусь !
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Machine Head
Ответ Алексей Иванов
В 16 лет
Красавчик .
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Дмитрий Крутенко
Ответ jxmazefan
он бы не потянул лацио и валенсию
Он что хуже Муслеры или Марчетти которые стояли в это время в Лацио? А у Валенсии в эти годы вообще парад вратарей был Санчес, Доменек, Гуаита, Нето и другие. Кому он там уступает сильно, что бы говорить, что он не смог бы стать основным?
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