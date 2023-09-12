Акинфеев не жалеет, что не уехал в Европу: «Мне отлично живется, горд, что все так произошло. Отъезд за бугор никогда не был приоритетом»

Игорь Акинфеев не жалеет, что не поиграл в зарубежном чемпионате.

– У многих большое разочарование, что Игорь Акинфеев так никуда и не уехал. Мне кажется, конкретно у нет такого разочарования.

– Считаю, я вообще не должен ни о чем жалеть. Да, может, есть какие-то действия и в играх, и в жизни, где надо было поступить по-другому.

Отъезд за бугор никогда в жизни не был приоритетом. Много говорят: «испугался», «никому не нужен», «посредственный», все остальное. Да. Вы на сто процентов правы. Даже тысяча процентов. И все все знают.

– Как тебе живется со статусом самого преданного футболиста Европы?

– Как ты красиво сказал. Мне отлично живется. Я счастлив, горд, что в моей жизни вот так все произошло. У людей много переходов бывает – не только в футболе, но и в жизни.

А здесь – я очень счастлив, что произошло именно так. Никуда не переходить, не переезжать, не перевозить семью, родственников, никуда не летать часто. Мне повезло с командой, которая одной из лучших в Европе была на тот момент.

Не скажу, что все произошло как по маслу. Труд, талант, мастерство. Талант у тебя есть, все остальное потом приходит.

– Когда у тебя спросили, что такое ЦСКА, ты сказал: «Это моя жизнь».

– Так и есть. Если бы я пришел откуда-то с улицы, то не сказал бы так никогда. А когда ты видел все, прожил все, начиная с этого прекрасного манежа, который до сих пор стоит, и ничего там не поменялось. Когда все вот так пролетело…

Ну, еще, наверное, не все. Еще попылим, как говорится. Но по факту вся моя жизнь – детская, юношеская, взрослая – пролетела в ЦСКА. Конечно, это моя жизнь, а как я мог по-другому сказать? – сказал вратарь , выступающий за клуб с 2003 года.

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