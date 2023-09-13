Аргентина не проигрывает 23 матча в отборах ЧМ – это ее рекорд

Теги Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу сборная Боливии по футболу рекорды квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Аргентина продлила свою рекордную серию без поражений в отборах к ЧМ до 23 игр.

Команда тренера Лионеля Скалони на выезде разгромила Боливию (3:0) в рамках квалификации ЧМ-2026.

Рекорд в Южной Америке принадлежит Бразилии – 34 матча кряду без поражений (серия действующая).

Мировой рекордсмен в отборах ЧМ – сборная Испании с 66-матчевой серией с 1993 по 2021 год.

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12 комментариев

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rigobersong
Великолепную команду собрал Скалони всего за несколько лет, феноменальный тренер!:)
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Кашшай Чакырович
Никогда так от Аргентины не тащился, как сейчас ,раньше было столько предвкушения перед крупными турнирами ,казалось вот сейчас Аргентина возьмёт свое ,какой у нее состав , но ничего не происходило ,а в этой команде столько уверенности и чистой агрессии , желания умирать на поле грызя каждый метр !
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Игорь Климов
Сборная Аргентины с победой! 🇦🇷
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AnMe
Vamos! Нужно брать копу!
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Tuman Is
приятно наблюдать за чемпионами, удачи и в дальнейшем
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falkao2013
Скалони собрал отличную банду. Прекрасная работа тренера и всей команды в целом.
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ХавиГави_Паратрупер
Они и до ЧМ набрали славный ход, лишь взбодрившись после проигрыша СА, а сейчас так ещё и раскрепостились. Молодая банда под присмотром матёрых Лео и ДиМы ещё даст прикурить😎
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Domian
В очередной раз хочется сказать спасибо Скалони, Вальтеру Самуэлю, Аймару, Айале - тренерский штаб.
Спасибо за ЧЕМПИОНСКУЮ КОМАНДУ.
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Universal1000
Ответ milya ololo
Смогла бы Аргентина без Пеонелесси стать Чемпионом Мира? - Возможно. Смог бы Месси стать чемпионом Мира с Норвегией? Конечно же нет.
До одной-восьмой ЧМ дошел бы спокойно с Норвегией этой. Но не всем же дарованы скиллы как у Месси, это нормально абсолютно. Поэтому пока даже без участия на турнирах хехе.
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Сэмвел Тарли
Вот это серия у Испании.
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