Аргентина не проигрывает 23 матча в отборах ЧМ – это ее рекорд
Аргентина продлила свою рекордную серию без поражений в отборах к ЧМ до 23 игр.
Команда тренера Лионеля Скалони на выезде разгромила Боливию (3:0) в рамках квалификации ЧМ-2026.
Рекорд в Южной Америке принадлежит Бразилии – 34 матча кряду без поражений (серия действующая).
Мировой рекордсмен в отборах ЧМ – сборная Испании с 66-матчевой серией с 1993 по 2021 год.
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