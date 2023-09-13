Аргентина не проигрывает 23 матча в отборах ЧМ – это ее рекорд

Аргентина продлила свою рекордную серию без поражений в отборах к ЧМ до 23 игр.

Команда тренера на выезде разгромила Боливию (3:0) в рамках квалификации ЧМ-2026.

Рекорд в Южной Америке принадлежит Бразилии – 34 матча кряду без поражений (серия действующая).

Мировой рекордсмен в отборах ЧМ – сборная Испании с 66-матчевой серией с 1993 по 2021 год.

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