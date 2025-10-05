  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Селюк о «Динамо»: «Уверен, многие сделки коррупционны, и в них участвует Карпин. Гафин не зря ушел, нужно провести аудит»
31

Селюк о «Динамо»: «Уверен, многие сделки коррупционны, и в них участвует Карпин. Гафин не зря ушел, нужно провести аудит»

Дмитрий Селюк обвинил «Динамо» и тренера Валерия Карпина в коррупции.

«Самая большая проблема «Динамо» – приглашение Карпина, который наприглашал игроков, не соответствующих целям команды.

Я убежден, что поэтому ушел Гафин. В «Динамо» быстро разобрались, что наступили в определенную субстанцию, из которой хотелось бы выйти. Все началось с Карпина, Глебова, Осипенко и Сергеева.

Когда Карпин приходил, у руководства было желание, чтобы «Динамо» было в тройке. Личку по этой причине и уволили, что я считаю правильным решением: Личка – не тренер чемпионов.

Если бы был какой-то другой тренер, Карпина бы однозначно уволили, но Карпин еще и тренер сборной России. Получается, что это бросит тень на его работу в сборной, как будто и из сборной надо убирать.

К этому придут, ведь работа в «Динамо» показала, каким тренером является Карпин. Со времен его работы в «Армавире» ничего не изменилось. Карпин – тренер, который никогда не выполнит задачи «Динамо». Москвичам в этом сезоне уже нечего ловить, потому что тренер вместо работы над ошибками уехал в сборную.

В «Динамо» нужно провести аудит. Уверен, многие сделки коррупционны, и в них участвует Карпин. Гафин не зря ушел.

«Динамо» – структура, к которой причастны правоохранительные органы, если они начнут копать, то Карпин скажет: «Хочу сосредоточиться на работе в сборной» – и уйдет. Все прекрасно понимают, что «Динамо» пока – это безнадега, тот же Ролан Гусев справился бы намного лучше», – цитирует футбольного агента Селюка Metaratings.ru.

Ужас Карпина против топов: 0 побед и 15 пропущенных

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Селюк
logoРолан Гусев
logoАрмавир
Дмитрий Гафин
logoМарцел Личка
logoСборная России по футболу
logoМаксим Осипенко
logoДанил Глебов
logoИван Сергеев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чарующий хаос «Динамо» и «Локо»: что это вообще было?
95сегодня, 09:00
«До топовости Карпину не хватает титулов». Писарев о тренере сборной России и «Динамо»
95сегодня, 06:43
Ужас Карпина против топов: 0 побед и 15 пропущенных
17вчера, 22:00
Ротенберг выложил фото с Карпиным: «Поддерживаем сборную России и тренера! Впереди важные игры с Ираном и Боливией. Вся страна болеет за вас!»
58вчера, 21:17Фото
У «Динамо» при Карпине ни одной победы над командами из топ-8 РПЛ в семи матчах
88вчера, 21:09
Главные новости
Чемпионат Франции. «Монако» Головина принимает «Ниццу», «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Лилля», «Лион» против «Тулузы»
87 минут назадLive
Первая лига. «Арсенал» сыграл вничью с «Соколом», «Торпедо» против «Черноморца», «Ротор» в гостях у «Нефтехимика»
8сегодня, 12:05
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Брентфорда», «Ньюкасл» против «Ноттингема»
8597 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Милана», «Наполи» сыграет с «Дженоа», «Удинезе» поделил очки с «Кальяри»
3340 минут назад
Гвардиола про Холанда: «Люди, пока не умерли, способны совершенствоваться. Эрлинг может стать лучше во всем, и он это знает»
18 минут назад
Угальде, Кисляк, Барко, Глебов, Жедсон, Мусаев – в составах «Спартака» и ЦСКА на дерби
3529 минут назад
Губерниев про Израиль и ФИФА: «Лицемерие 2.0. Здесь они в политику не лезут, а там лезут. Вот такая сегрегация»
2653 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Севильи», «Атлетико» сыграет с «Сельтой», «Алавес» против «Эльче»
41сегодня, 12:00Live
«Брентфорд» раскатал «МЮ» – а «Сити»? Угадайте в Предикторе
сегодня, 12:00Телеграм
Депутат Журова о расизме Сперцяна: «Представьте, что началось бы в международном сообществе, если на месте армянина был бы россиянин. Так вести себя нельзя, это некрасиво и некультурно»
53сегодня, 11:54
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев про Сперцяна и Ндонга: «Расизму в нашей жизни нет места. РФС должен разобраться»
621 минуту назад
«Сочи» – «Пари НН» – 2:0, Сааведра забил. Онлайн-трансляция
524 минуты назадLive
ЦСКА – «Спартак». Угальде, Кисляк, Барко, Глебов – в стартовых составах
1037 минут назад
Андрей Канчельскис: «ЦСКА в 10 раз более организован, чем «Спартак», у армейцев преимущество. Плюс красно-белых начинает трясти, когда они рядом с первым местом»
9сегодня, 12:00
Слишкович покинет пост тренера «Оренбурга». Он уже попрощался с командой (Legalbet)
29сегодня, 11:29
«Диас – огромная потеря для «Ливерпуля». Луис прессинговал, жертвовал собой ради обороны, команде этого не хватает». Старридж об игроке «Баварии»
14сегодня, 11:14
«Оренбург» проиграл 4 матча подряд в РПЛ и идет 14-м. «Ростов» не уступает 6 игр кряду, не пропускает 4 тура и занимает 10-е место
3сегодня, 10:59
Израильская футбольная ассоциация про Хайкина: «Не предлагали Никите выступать за нашу сборную. Не рассматриваем этот вариант»
5сегодня, 10:28
Азмун не сыграет с Россией. Форвард сборной Ирана и «Шабаб Аль-Ахли» получил перелом малоберцовой кости
2сегодня, 10:20
Гаврилов за ужесточение лимита: «У нас играет хрен пойми кто, а не легионеры. Меньше надо привозить, лучше своих воспитывать и давать молодым шанс»
26сегодня, 10:11