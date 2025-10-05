Селюк о «Динамо»: «Уверен, многие сделки коррупционны, и в них участвует Карпин. Гафин не зря ушел, нужно провести аудит»

Дмитрий Селюк обвинил «Динамо» и тренера Валерия Карпина в коррупции.

«Самая большая проблема «Динамо» – приглашение Карпина, который наприглашал игроков, не соответствующих целям команды.

Я убежден, что поэтому ушел Гафин. В «Динамо» быстро разобрались, что наступили в определенную субстанцию, из которой хотелось бы выйти. Все началось с Карпина, Глебова , Осипенко и Сергеева .

Когда Карпин приходил, у руководства было желание, чтобы «Динамо» было в тройке. Личку по этой причине и уволили, что я считаю правильным решением: Личка – не тренер чемпионов.

Если бы был какой-то другой тренер, Карпина бы однозначно уволили, но Карпин еще и тренер сборной России. Получается, что это бросит тень на его работу в сборной, как будто и из сборной надо убирать.

К этому придут, ведь работа в «Динамо» показала, каким тренером является Карпин. Со времен его работы в «Армавире » ничего не изменилось. Карпин – тренер, который никогда не выполнит задачи «Динамо». Москвичам в этом сезоне уже нечего ловить, потому что тренер вместо работы над ошибками уехал в сборную.

В «Динамо» нужно провести аудит. Уверен, многие сделки коррупционны, и в них участвует Карпин. Гафин не зря ушел.

«Динамо» – структура, к которой причастны правоохранительные органы, если они начнут копать, то Карпин скажет: «Хочу сосредоточиться на работе в сборной» – и уйдет. Все прекрасно понимают, что «Динамо» пока – это безнадега, тот же Ролан Гусев справился бы намного лучше», – цитирует футбольного агента Селюка Metaratings.ru.

