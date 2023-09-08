Месси про 1:0 с Эквадором»: «Все хотят обыграть Аргентину, тем более когда мы стали чемпионами»

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу сборная Эквадора по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Футбол

Лионель Месси прокомментировал победу над Эквадором (1:0) в отборе на ЧМ-2026.

«Тяжелый и интенсивный матч. Я был немного уставшим, поэтому меня и заменили, но в целом чувствовал себя хорошо.

В товарищеских матчах и сегодня было видно, что никто не расслабляется. Все хотят обыграть Аргентину, а теперь, когда мы стали чемпионами, – тем более.

Не так давно мы стали чемпионами мира, но кажется, что многое уже произошло. Мы должны и дальше идти вперед, бороться и отбираться на следующий чемпионат мира, матч за матчем.

Мы знаем, что тут трудные игры в отборочном турнире. У Эквадора очень хорошие футболисты, они знают, что делают, и очень хороши физически», – сказал форвард.

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40 комментариев

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atomio
Вспоминаю как на ЧМ недавно Эквадор просто лицом возил Нидерланды, те просто отскочили по факту. Это ЮА, там сильные и боевые сборные. Великому игроку - такие отборы. А другому - очередные группы из 5 команд где как обычно 2 карлика типа Фарер или Литвы. Вот и вся разница. Кто игрок а кто просто для фарма личной статы.
+35
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AchilleZm
Это был уставший Месси...
Кста, тут чел в прошлой теме мне написал, что с 2018 года Месси забил с пенальти 26 голов, а со штрафных 31.
Слова про штрафные, как пенальти по новому зазвучали.
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Мухаммад Юсупов
Ответ Камбоджа Иванов
Пять пенальти за семь матчей?
чё то когда Рон с помощью пеналей и оффсайдов выигрывал ЛЧ, вы про это молчали
+4
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Ingword
Ответ Владимир Пушкарев
Криш, наверно сам виноват, что родился в европейской стране и играет с фарерами в группе?
Нет, конечно. Но это факт
+5
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Domian
Ответ QWertY
Кто лучше Кришти или Месси?
После 18.12.2022 этот вопрос просто не имеет смысла.
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VERBLYUD
Ответ sk0208827
5 пенальти в 7 матчах) Ван Гал прав в итоге
А что ты предлагаешь? Судьям не назначить чистые пенальти, чтобы хейтеры со спортса были довольны?
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GuruFutbola
Отец и в 40 лет будет лучшим игроком сборной, когда как кринж уже 5 лет занимает 11 место по силе в стартовом составе)
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cektor
МЫ стали чемпионами , а не "Я"
ну вы поняли
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Экспертное мнение
Ответ Камбоджа Иванов
Пять пенальти за семь матчей?
С каких пор стали незабитый пенальти вносить в актив? Чтобы звучать убедительнее? Та же Саудовская Аравия обыграла аргов несмотря на пенку, остальным что мешало?
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GuruFutbola
Ответ Сикарио
Ауист реально по ходу верит, что он ЧМ стал))
Где адрес, не очкуй)
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Domian
В ЮА конечно выходят на поле сражаться за каждый метр.
Распиаренная АПЛ по сравнению с ЮА детский утренник.
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Domian
Ответ feelthedroom@mail.ru
Апл тут каким боком? Ахахахахахахахахахвхахахах
Не задавай глупых вопросов.
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Мухаммад Юсупов
Ответ Камбоджа Иванов
А зачем мне вообще писать про Роналду, если я говорю о 5 пенках Аргентины в 7 матчах ЧМ?
ну так ты пишешь потому что Арги стали чемпионами мира и тебе это покоя не даёт
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Станислав Л
четкий адекватный комментарий от короля футбола Месси
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Hella black
Ответ atomio
Вспоминаю как на ЧМ недавно Эквадор просто лицом возил Нидерланды, те просто отскочили по факту. Это ЮА, там сильные и боевые сборные. Великому игроку - такие отборы. А другому - очередные группы из 5 команд где как обычно 2 карлика типа Фарер или Литвы. Вот и вся разница. Кто игрок а кто просто для фарма личной статы.
Атомио ну ты прям удивил ! Считай ты глаза раскрыл секте,примут они это или нет,это уже их проблемы. Но факт остаётся фактом
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Spaten
Все хотят быть как Майкл Ларри)
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ atomio
Вспоминаю как на ЧМ недавно Эквадор просто лицом возил Нидерланды, те просто отскочили по факту. Это ЮА, там сильные и боевые сборные. Великому игроку - такие отборы. А другому - очередные группы из 5 команд где как обычно 2 карлика типа Фарер или Литвы. Вот и вся разница. Кто игрок а кто просто для фарма личной статы.
Почему из миллионов остальных игроков у вас непреодолимое желание оскарбить именно одного, и заметить вы сами ставите его against Роналду,. Болелы Месси : Просто наслаждаются игрой кумира. Глоры Месси : ищут сравнения и малейшей возможности оскарбить оппонента
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Мухаммад Юсупов
Ответ Камбоджа Иванов
А зачем мне вообще писать про Роналду, если я говорю о 5 пенках Аргентины в 7 матчах ЧМ?
ну ты же этими пенками упрекаешь Лео, мол вот с пенок только забивал
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Камбоджа Иванов
Ответ Мухаммад Юсупов
ну так ты пишешь потому что Арги стали чемпионами мира и тебе это покоя не даёт
Нет, я написал факт, что Аргентина била 5 пенальти за 7 матчей ЧМ.
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Мухаммад Юсупов
Ответ Камбоджа Иванов
Нет, я написал факт, что Аргентина била 5 пенальти за 7 матчей ЧМ.
ну и?
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Экспертное мнение
Ответ Камбоджа Иванов
А зачем мне вообще писать про Роналду, если я говорю о 5 пенках Аргентины в 7 матчах ЧМ?
Слабо разобрать каждую пенку?

Польше и СА - не повлияли на результат.

С Нидерландами чистый, и левый штрафной в ворота Аргентины на 90+9 минуте.

С хорватами чистый, и 0 моментов у хорватов против Аргентины при двух пропущенных голах с игры потом.

С Францией сама Аргентина получила в свои ворота два пенальти, но это обсуждать не принято несмотря на то что Аргентина за всю историю ЧМ единственная кто получила два пенальти в финальном матче.

По итогу что? Все это нытье о пенках пшик, если разобраться. Важнее, что по игре Аргентина превзошла всех соперников на поле и только с Мексикой ничья по xG.
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Камбоджа Иванов
Ответ Мухаммад Юсупов
ну ты же этими пенками упрекаешь Лео, мол вот с пенок только забивал
Покажи мне где я такое написал, мунафик
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Domian
В ЮА конечно выходят на поле сражаться за каждый метр. Распиаренная АПЛ по сравнению с ЮА детский утренник.
Там ещё Боливия впереди - 90 минут кислородного голодания, такого даже всякие Магаты специально не придумали бы
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Дима Сысаль
Это просто игра в футбол ) сравнение с битвами и сражениями очень смешно ))))
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charly001
Саудовской Аравии на них нет
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