Месси про 1:0 с Эквадором»: «Все хотят обыграть Аргентину, тем более когда мы стали чемпионами»
Лионель Месси прокомментировал победу над Эквадором (1:0) в отборе на ЧМ-2026.
«Тяжелый и интенсивный матч. Я был немного уставшим, поэтому меня и заменили, но в целом чувствовал себя хорошо.
В товарищеских матчах и сегодня было видно, что никто не расслабляется. Все хотят обыграть Аргентину, а теперь, когда мы стали чемпионами, – тем более.
Не так давно мы стали чемпионами мира, но кажется, что многое уже произошло. Мы должны и дальше идти вперед, бороться и отбираться на следующий чемпионат мира, матч за матчем.
Мы знаем, что тут трудные игры в отборочном турнире. У Эквадора очень хорошие футболисты, они знают, что делают, и очень хороши физически», – сказал форвард.
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Кста, тут чел в прошлой теме мне написал, что с 2018 года Месси забил с пенальти 26 голов, а со штрафных 31.
Слова про штрафные, как пенальти по новому зазвучали.
ну вы поняли
Распиаренная АПЛ по сравнению с ЮА детский утренник.
Польше и СА - не повлияли на результат.
С Нидерландами чистый, и левый штрафной в ворота Аргентины на 90+9 минуте.
С хорватами чистый, и 0 моментов у хорватов против Аргентины при двух пропущенных голах с игры потом.
С Францией сама Аргентина получила в свои ворота два пенальти, но это обсуждать не принято несмотря на то что Аргентина за всю историю ЧМ единственная кто получила два пенальти в финальном матче.
По итогу что? Все это нытье о пенках пшик, если разобраться. Важнее, что по игре Аргентина превзошла всех соперников на поле и только с Мексикой ничья по xG.