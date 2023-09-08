Аргентина не проигрывает 22 матча в отборах ЧМ – это ее рекорд
Сборная Аргентины не проигрывает 22 матча подряд в отборочных турнирах чемпионата мира.
Это рекордный показатель в истории национальной команды.
Сегодня Аргентина победила Эквадор (1:0) в 1-м туре квалификации ЧМ-2026.
Рекорд в Южной Америке принадлежит Бразилии – 34 матча кряду без поражений (серия действующая).
Мировой рекордсмен в отборах ЧМ – сборная Испании с 66-матчевой серией с 1993 по 2021 год.
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P.S. Недавно под одним из роликов на Ютубе увидел комментарий, который прекрасно передаёт то, что происходит в последнее время:
"За кого болеют фанаты Месси последние 5 лет - за Месси.
За кого болеют фанаты Роналду последние 5 лет - за Роналду, Холанда, Мбаппе, де Брейне, Гризманна, Левандовски, Жоржиньо, Канте, Бензема, Ван Дейка, Хави, Иньесту, Снейдера, кого угодно".
Разве это не гениально?)
Да и то было как оказалось весьма полезным от арабов хэ.
Главное год забил и принес победу команде...