Аргентина не проигрывает 22 матча в отборах ЧМ – это ее рекорд

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Аргентины по футболу рекорды квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Сборная Аргентины не проигрывает 22 матча подряд в отборочных турнирах чемпионата мира.

Это рекордный показатель в истории национальной команды.

Сегодня Аргентина победила Эквадор (1:0) в 1-м туре квалификации ЧМ-2026.

Рекорд в Южной Америке принадлежит Бразилии – 34 матча кряду без поражений (серия действующая).

Мировой рекордсмен в отборах ЧМ – сборная Испании с 66-матчевой серией с 1993 по 2021 год.

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11 комментариев

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Бритва Борисович
Месси в сборной как всегда, тащит там, где остальные не могут.
P.S. Недавно под одним из роликов на Ютубе увидел комментарий, который прекрасно передаёт то, что происходит в последнее время:
"За кого болеют фанаты Месси последние 5 лет - за Месси.
За кого болеют фанаты Роналду последние 5 лет - за Роналду, Холанда, Мбаппе, де Брейне, Гризманна, Левандовски, Жоржиньо, Канте, Бензема, Ван Дейка, Хави, Иньесту, Снейдера, кого угодно".
Разве это не гениально?)
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Отец Абду
Главный успех сборной Аргентины это сплочённость и единство, и когда твой капитан сам Месси... Есть шансы, что Аргентина может взять титула КА и хорошо показать себя на ЧМ 26, удачи им!
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С дивана виднее
Нужно отдать должное тренерскому штабу Скалони, его заслуга в успехах Аргентины огромна. Он взял Аргентину после ЧМ-2018 в очень разобранном состоянии и превратил команду в одного из фаворитов любого турнира. Команда вообще практически перестала проигрывать (помнится только поражение от Бразилии на Копе 2019 и Саудовской Аравии), играет надёжно, цепко. Месси отлично взаимодействует с партнёрами, причём даже менее звёздными, чем раньше, ну и сам решает иногда по мелочи). Пока у ребят всё отлично, и есть все предпосылки для новых победных серий и трофеев.
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Нейтрал
Пришелец виноват
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Tazemyrat Tolayew
Эффект короля футбола Лео Месси! 👑
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Игорь Климов
Лео Месси опять приносит победу для сборной Аргентины! 🇦🇷
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Universal1000
В принципе за 4 года и 48 последних матчей всего одно поражение у Аргентины.
Да и то было как оказалось весьма полезным от арабов хэ.
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Blaumerc
Ответ Edwin_Hubble
Комментарий скрыт
фуфффф... Полегчало
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Тигран Мкртчян
Ответ Edwin_Hubble
Комментарий скрыт
Команда вся играла не очень, и вяло.. А вы только Лео видите там, .к тому же соперник достойный и умелый..
Главное год забил и принес победу команде...
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