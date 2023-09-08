Аргентина не проигрывает 22 матча в отборах ЧМ – это ее рекорд

не проигрывает 22 матча подряд в отборочных турнирах чемпионата мира.

Это рекордный показатель в истории национальной команды.

Сегодня Аргентина победила Эквадор (1:0) в 1-м туре квалификации ЧМ-2026.

Рекорд в Южной Америке принадлежит – 34 матча кряду без поражений (серия действующая).

Мировой рекордсмен в отборах ЧМ – сборная с 66-матчевой серией с 1993 по 2021 год.

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