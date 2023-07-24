Кержаков о сборной России: «Есть вратари, которые Карпину нравятся больше меня. Команда нужна, чтобы обозначать, что мы еще живы»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Виталий Кафанов Р-Спорт Футбол

Михаил Кержаков считает, что сборной России необходимо играть товарищеские матчи.

– Как вы себе объясняете, почему Валерий Карпин не дал вам сыграть за сборную России? У вас был с ним разговор по этому поводу?

– Есть вратари, которые Валерию Карпину нравятся больше.

Я говорил с Виталием Кафановым, но в какой-то период у меня, возможно, не было много работы, а другие вратари ярче себя проявляли.

– Нужно ли сейчас собираться национальной команде? Для чего?

Сборная России сейчас нужна. Товарищеские матчи тоже нужны, чтобы обозначать, что мы еще живы. Мы обязательно вернемся, только я не знаю, когда, – сказал голкипер «Зенита».

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atolik
Миша, Валера столько валидола не выпьет
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheSportNik
В спортивном мире уже давно национальные сборные не кому не интересны, как пример в хоккее- это НХЛ и КХЛ, в баскетболе НБА, а в футболе сборная Франция выходит и только вратарь из Франции, что забавляет.
Так и Россия может выставить 10 Вагнеров Лавов и Акинфеева отправить спать в ворота на гамаке, всех закатаем в Европе в газон.
Раньше был престиж, а сейчас только деньги, как в лиге чемпионов.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий