Кержаков о сборной России: «Есть вратари, которые Карпину нравятся больше меня. Команда нужна, чтобы обозначать, что мы еще живы»

Михаил Кержаков считает, что сборной России необходимо играть товарищеские матчи.

– Как вы себе объясняете, почему не дал вам сыграть за сборную России? У вас был с ним разговор по этому поводу?

– Есть вратари, которые Валерию Карпину нравятся больше.

Я говорил с , но в какой-то период у меня, возможно, не было много работы, а другие вратари ярче себя проявляли.

– Нужно ли сейчас собираться национальной команде? Для чего?

– сейчас нужна. Товарищеские матчи тоже нужны, чтобы обозначать, что мы еще живы. Мы обязательно вернемся, только я не знаю, когда, – сказал голкипер « ».