Кержаков о сборной России: «Есть вратари, которые Карпину нравятся больше меня. Команда нужна, чтобы обозначать, что мы еще живы»
Михаил Кержаков считает, что сборной России необходимо играть товарищеские матчи.
– Как вы себе объясняете, почему Валерий Карпин не дал вам сыграть за сборную России? У вас был с ним разговор по этому поводу?
– Есть вратари, которые Валерию Карпину нравятся больше.
Я говорил с Виталием Кафановым, но в какой-то период у меня, возможно, не было много работы, а другие вратари ярче себя проявляли.
– Нужно ли сейчас собираться национальной команде? Для чего?
– Сборная России сейчас нужна. Товарищеские матчи тоже нужны, чтобы обозначать, что мы еще живы. Мы обязательно вернемся, только я не знаю, когда, – сказал голкипер «Зенита».
Так и Россия может выставить 10 Вагнеров Лавов и Акинфеева отправить спать в ворота на гамаке, всех закатаем в Европе в газон.
Раньше был престиж, а сейчас только деньги, как в лиге чемпионов.