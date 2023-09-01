Мостовой о 49 игроках в сборной России: «Это чересчур! При Карпине без расширенного списка ни один сбор не прошел. Куда, зачем, не понимаю»

Александр Мостовой не понимает, зачем в сборную России вызваны 49 футболистов.

«Если честно, когда я увидел это список, то был в шоке. Как такое возможно?

Это перебор, даже несмотря на три матча, которые должны быть сыграны. 49 человек – это чересчур! Такого быть не должно, но тренерскому штабу виднее.

Ни один сбор при Карпине не прошел без расширенного списка, куда, зачем, не понимаю», – сказал бывший хавбек сборной России.

Карпин вызвал 49 (!) игроков в сборную. Их поделят на два состава – чтобы сыграть 3 матча за 6 дней

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