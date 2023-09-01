Мостовой о 49 игроках в сборной России: «Это чересчур! При Карпине без расширенного списка ни один сбор не прошел. Куда, зачем, не понимаю»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Футбол

Александр Мостовой не понимает, зачем в сборную России вызваны 49 футболистов.

«Если честно, когда я увидел это список, то был в шоке. Как такое возможно?

Это перебор, даже несмотря на три матча, которые должны быть сыграны. 49 человек – это чересчур! Такого быть не должно, но тренерскому штабу виднее.

Ни один сбор при Карпине не прошел без расширенного списка, куда, зачем, не понимаю», – сказал бывший хавбек сборной России.

Карпин вызвал 49 (!) игроков в сборную. Их поделят на два состава – чтобы сыграть 3 матча за 6 дней

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34 комментария

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Aleksey Yashin
Карпин вызвал 49 человек, и не вызвал меня - это чересчур!
+23
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Bartez1986
если Царь разделит 49 на 3, то узнает удивительную вещь. в каждой из игр примут участие по 16 человек. 11 в старте и 5 замен. понятно, что это редчайший случай, но все же, в истории примеры найти можно
+19
-1
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Pasta
Подучись на тренерских курсах, Царь. Не прогуливай лекции и слушай внимательно. Может тебе что расскажут умного, чего ты не знаешь, а не знаешь ты многого, что бы ты сам о себе там не думал))
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Леван Мкртчян
Ответ Bartez1986
если Царь разделит 49 на 3, то узнает удивительную вещь. в каждой из игр примут участие по 16 человек. 11 в старте и 5 замен. понятно, что это редчайший случай, но все же, в истории примеры найти можно
Если Царь начнет делить 49 на 3 вручную, то мы потеряем его интервью на пару лет, пока он не поймёт , что с этим выводимым числом что-то не так
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pudic06
Для ротации, понятно же. Смотрит новых потенциальных игроков
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Bartez1986
если Царь разделит 49 на 3, то узнает удивительную вещь. в каждой из игр примут участие по 16 человек. 11 в старте и 5 замен. понятно, что это редчайший случай, но все же, в истории примеры найти можно
Точный расчет +
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Quiet Dad
Ответ Bartez1986
если Царь разделит 49 на 3, то узнает удивительную вещь. в каждой из игр примут участие по 16 человек. 11 в старте и 5 замен. понятно, что это редчайший случай, но все же, в истории примеры найти можно
математика - лженаука!
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Spaten
Ответ Pasta
Ты думаешь, удел Царя что-то там делить? Да еще вручную? Для этого есть холопы и чернь. Правда у нашего Царя нет никого на эту должность, но это уже другой вопрос))
Какая может быть у Царя должность? скажи ещё должностные обязанности и зона ответственности))
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Pasta
Ответ Bartez1986
если Царь разделит 49 на 3, то узнает удивительную вещь. в каждой из игр примут участие по 16 человек. 11 в старте и 5 замен. понятно, что это редчайший случай, но все же, в истории примеры найти можно
Ты думаешь, удел Царя что-то там делить? Да еще вручную? Для этого есть холопы и чернь. Правда у нашего Царя нет никого на эту должность, но это уже другой вопрос))
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Cst Cap
Ответ Леван Мкртчян
Если Царь начнет делить 49 на 3 вручную, то мы потеряем его интервью на пару лет, пока он не поймёт , что с этим выводимым числом что-то не так
Он скажет, видите, один в остатке, он лишний! Я же говорил, зачем?
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Pasta
Ответ <~Inter~>
А в чем вообще суть работы главного тренера в нынешнее время? Перед Карпиным не стоят никакие задачи и он просто даёт оценку игрокам во время сборов
РФС отмывает деньги на спорте, в том числе на сборной. Сборную нужно перевозить, селить в отелях, персоналу что-то платить... На всем этом - делаются отмывы финансовых средств) Сам Карпин - тоже не дурак, ему лишнее бабло дают за по сути халтурку, раз в пару месяцев сыграть пару матчей с дворовыми сборными и даже не нужно показывать результат. Ты бы отказался от такой работы?
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Оригинальный Ник
Ответ <~Inter~>
А в чем вообще суть работы главного тренера в нынешнее время? Перед Карпиным не стоят никакие задачи и он просто даёт оценку игрокам во время сборов
Суть — Карпин получает немаленькую ЗП, но половина этой зп до Карпина не доходит
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fussballer
Ответ Оригинальный Ник
Уверен, Мостовой на посту тренера сборной выдал бы результаты не хуже Карпина
А Карпин на месте Мостового?
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Pasta
Подучись на тренерских курсах, Царь. Не прогуливай лекции и слушай внимательно. Может тебе что расскажут умного, чего ты не знаешь, а не знаешь ты многого, что бы ты сам о себе там не думал))
👍+
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Ole Gunor
Как игрок так или иначе вызывает уважение, но вот на какой мысли поймал себя, после его постоянных слов или в прессе или на ТВ по поводу его тренерства и прошлого опыта как игрока. В Европе есть 2 группы бывших игроков, одна которая желает работать тренерами начинают с самых тренерских низов, то есть и опыт и большие имена все равно роли не играют, все начинают на новом попроще можно сказать с нуля. Есть и другая группа, которая работает аналитиками на ТВ, тоже отличное занятие и тем более приятное для зрителей, но они не заявляют о тренерстве постоянно, а лишь анализируют игру на основание своего опыта. Странно, что Александру не приходила эта аналогия на ум.
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interested
Популист, известно почему.
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Небывалые деньги которые пришли в наш футбол вместе с Дюковым я считаю пользы нашему футболу не принесли а наоборот - уровень упал, деньги развратили наш футбол и приучают к тому что можно ничего не делать.
А зачем? Зарплаты огромные руководители игроки получают не за результат работы а просто за то что числятся.
Есть подозрение что уровень нашего футбола будет продолжать падать хотя уже падать некуда.
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Оригинальный Ник
Уверен, Мостовой на посту тренера сборной выдал бы результаты не хуже Карпина
Вы что-то перепутали!
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Александр Никитин
Капелло тридцать не мог набрать для сборной. вот лох
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Александр Никитин
имитация бурной деятельности
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heathen
Ответ <~Inter~>
А в чем вообще суть работы главного тренера в нынешнее время? Перед Карпиным не стоят никакие задачи и он просто даёт оценку игрокам во время сборов
5 игроков Ростова вызвал
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Оригинальный Ник
Суть — Карпин получает немаленькую ЗП, но половина этой зп до Карпина не доходит
Не половина, а 75%
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Pasta
РФС отмывает деньги на спорте, в том числе на сборной. Сборную нужно перевозить, селить в отелях, персоналу что-то платить... На всем этом - делаются отмывы финансовых средств) Сам Карпин - тоже не дурак, ему лишнее бабло дают за по сути халтурку, раз в пару месяцев сыграть пару матчей с дворовыми сборными и даже не нужно показывать результат. Ты бы отказался от такой работы?
Так и есть!
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Pissy
Яков — умный!
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Александр Никитин
Ответ blaugrana_man
То ли дело Мост - профессионал до мозга костей, ему 11 человек хватит, чтоб чемпионат мира выиграть. Трепещи футбол, как только царь бумажку получит..
не понял юмора. причем тут Мост. есть стандарты. 49 даже в сборную Китая не вызывают
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