Франция проиграла впервые за 10 матчей – Германии. Прервалась серия из 5 побед

Сборная Франции проиграла впервые за 10 матчей.

Команда тренера на выезде уступила (1:2) в товарищеском матче.

У французов случилось первое поражение в игровое время с группового этапа ЧМ-2022 – 30 ноября проиграли Тунису (0:1). Затем последовали три победы и поражение в финале от Аргентины в серии пенальти.

В 2023 году Франция выдала серию из пяти побед подряд.

Дальше французы сыграют с Нидерландами – на выезде 13 октября.

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