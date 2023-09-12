Товарищеские матчи. Англия в гостях у Шотландии, Германия против Франции

Сборная Англии сыграет в гостях с Шотландией в товарищеском матче.

Также во вторник Германия встретится дома с Францией.

Товарищеские матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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