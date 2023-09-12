Товарищеские матчи. Англия в гостях у Шотландии, Германия против Франции

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Сборная Англии сыграет в гостях с Шотландией в товарищеском матче.

Также во вторник Германия встретится дома с Францией.

Товарищеские матчи

Япония – Турция
Дата проведения
12 сентября, 15.20, «Люминус Арена»
Онлайн матча

 

Саудовская Аравия – Южная Корея
Дата проведения
12 сентября, 19.30, «Сент-Джеймс Парк»
Онлайн матча

 

Шотландия – Англия
Дата проведения
12 сентября, 21.45, «Хэмпден Парк»
Онлайн матча

 

Германия – Франция
Дата проведения
12 сентября, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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5 комментариев

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waleri
В Глазго их ожидает крайне "теплый" прием!
"Храброе сердце" не даст соврать.
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Александр Северный
надеюсь я когда-нибудь увижу игру Аргентина - Англия( плевать товарищеская или официальная) Бекс должен помочь.
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Spaten
«Все англичане алкаши. Мы продались алкашам! Уж не могли продаться в рабство приличной культуре?» (На игле)
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