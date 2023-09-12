Товарищеские матчи. Англия в гостях у Шотландии, Германия против Франции
Сборная Англии сыграет в гостях с Шотландией в товарищеском матче.
Также во вторник Германия встретится дома с Францией.
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 12 сентября, 15.20, «Люминус Арена»
- Дата проведения
- 12 сентября, 19.30, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 12 сентября, 21.45, «Хэмпден Парк»
- Дата проведения
- 12 сентября, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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