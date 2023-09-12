Гризманн делит с Анри 4-е место по играм за Францию – по 123. Антуан играет в 80-м матче сборной подряд – это рекорд
Антуан Гризманн продлил рекордную серию матчей за сборную Франции.
Форвард вышел в стартовом составе на товарищескую игру с Германией (0:1, первый тайм). Он принимает участие в 80-м матче команды кряду. Вторая по продолжительности серия в истории Франции – 44 встречи.
Гризманн догнал Тьерри Анри по количеству игр за национальную команду – по 123. Впереди только Оливье Жиру (125), Лилиан Тюрам (142) и Уго Льорис (145).
Подробно статистику нападающего, представляющего «Атлетико», можно изучить здесь.
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