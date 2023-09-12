Гризманн делит с Анри 4-е место по играм за Францию – по 123. Антуан играет в 80-м матче сборной подряд – это рекорд

Теги Тьерри Анри Атлетико Лилиан Тюрам Сборная Франции по футболу Ла Лига рейтинги Уго Льорис Оливье Жиру Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн продлил рекордную серию матчей за сборную Франции.

Форвард вышел в стартовом составе на товарищескую игру с Германией (0:1, первый тайм). Он принимает участие в 80-м матче команды кряду. Вторая по продолжительности серия в истории Франции – 44 встречи.

Гризманн догнал Тьерри Анри по количеству игр за национальную команду – по 123. Впереди только Оливье Жиру (125), Лилиан Тюрам (142) и Уго Льорис (145).

Подробно статистику нападающего, представляющего «Атлетико», можно изучить здесь.

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4 комментария

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Johnie
И перегонит ещё остальных
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rigobersong
Великий футболист, должен быть капитаном сборной и истинным обладателем ЗМ-2018!:)
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Владимир Владимирович
Так и не секрет что Гризманн главный любимчик Дешама, даже когда Гризманн был в плохой форме, Дешам всегда его выпускал, при наличии выбора из трёх равноценных составов. А так, чемпионство 2018 большая заслуга Антуана, по больше чем Килиана
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Maverick407
Ответ rigobersong
Великий футболист, должен быть капитаном сборной и истинным обладателем ЗМ-2018!:)
100%
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