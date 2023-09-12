«Для «Спартака» Федун – как Перес для «Реала». Эменике об экс-президенте красно-белых

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Эммануэль Эменике Футбол

Экс-игрок «Спартака» сравнил Леонида Федуна с президентом «Реала».

– Каким тебе запомнился Леонид Федун?

– Потрясающая личность для клуба. Он поддерживал абсолютно каждого. Я чувствовал себя своим с первого и до последнего дня в клубе – все благодаря Федуну. Он сильно переживал за меня.

Это больше, чем президент – не каждый человек способен так ценить каждого футболиста в клубе. Это подтверждает и продление контракта со мной.

Для «Спартака» Федун – как Перес для мадридского «Реала», – сказал нигерийский форвард Эммануэль Эменике.

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17 комментариев

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JENNINGS
Так Переса ещё никто не оскорблял
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Гамарджоба Генацвале
Зарема в шутку называет Федуна - ты ж мой старый перес.
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Evgeny Trifonov
Эменике сейчас Осасуну сделал Лёнчику
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Cruel Snake
Да не дай Бог Мадриду такого как Федун. Страшный сон
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Радонежский
С небольшой поправочкой:Перес все трофеи, причём наивысшего уровня,что клуб при нем завоевал, унести не сможет даже за несколько ходок.
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Cruel Snake
Ну что-то в этом есть
Это небо и земля. Пока Перес возвышал «Реал», Федун с таким же рвением «Спартак» ронял
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Pok_Toholo
Ответ Evgeny Trifonov
Эменике сейчас Осасуну сделал Лёнчику
И заодно Сассуоло
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Антибаскет Поповича
Ответ Pok_Toholo
И заодно Сассуоло
А потом контрольный Сосьедад.
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Supreme Allah
🤡😆😆🤣😆😆😂😆😆😆
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Anton Tsybulsky
Больше на Бартомеу похож.
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Честный контроль
Понимаю Эммануэля. Только Федун мог купить его в неполных 43 года и платить бешенную зарплату.
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Konstantin Zorin
Наверное, Федун человек хороший, но, как футбольный менеджер просто беда.
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Celsius
Ну да, Федун - это такой Перес, который за 20 лет выиграл три титула. Испанский Перес от такого сравнения в обморок упадет.
Типа: Запорожец - такой мерседес, только маломощный, кривой и плохо управляемый.
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