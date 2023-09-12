«Для «Спартака» Федун – как Перес для «Реала». Эменике об экс-президенте красно-белых
Экс-игрок «Спартака» сравнил Леонида Федуна с президентом «Реала».
– Каким тебе запомнился Леонид Федун?
– Потрясающая личность для клуба. Он поддерживал абсолютно каждого. Я чувствовал себя своим с первого и до последнего дня в клубе – все благодаря Федуну. Он сильно переживал за меня.
Это больше, чем президент – не каждый человек способен так ценить каждого футболиста в клубе. Это подтверждает и продление контракта со мной.
Для «Спартака» Федун – как Перес для мадридского «Реала», – сказал нигерийский форвард Эммануэль Эменике.
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Это небо и земля. Пока Перес возвышал «Реал», Федун с таким же рвением «Спартак» ронял
Типа: Запорожец - такой мерседес, только маломощный, кривой и плохо управляемый.