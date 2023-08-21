Леонид Федун: «По именам «Спартак» может бороться за чемпионство. «Зенит» тоже лихорадит, он уже не будет лидировать так, как в прошлом сезоне»

Леонид Федун оценил шансы «Спартака» побороться за титул Мир РПЛ.

– Верите, что «Спартак» поборется с «Зенитом» на дистанции?

– Еще ничего не потеряно – можно биться! «Зенит» тоже лихорадит. С нами он собрался, да ему и повезло, конечно, с первым голом, когда был рикошет от . Самое главное – что судейство было достаточно объективным.

Бороться можно. «Зенит» уже не будет лидировать так, как в прошлом сезоне. Все-таки Малкома не заменить. Да и бразильцы будут собираться только на матчи против «Спартака» – [в остальном] будут играть так же, как с «Факелом». Если бы не судья, они бы потеряли очки с Воронежем.

– Необходимо ли « » еще усиление?

– купили – все ждали, что это будет усиление. Оказалось, что нет. Убрали Хлусевича с левого фланга, где он хорошо играл и забивал голы, на правый. У него было взаимодействие с Джикией, а сейчас Георгий с новым левым защитником практически не взаимодействует.

Бабича не знаю, не могу сказать, насколько он сильнее. Понятно, что защита проблемная, но нельзя сказать, что оборона в том же «Пари НН» или «Урале» сильнее.

– В чем вы видите главную игровую проблему «Спартака»?

– Проблема в том, что попытка действовать с одним опорником и пятью-шестью атакующими игроками создает сильнейший перекос. Приходится рассчитывать на принцип «забивайте сколько сможете, мы забьем больше».

С « » такое прокатит. Но, как видите, с «Зенитом» не получилось.

Необходимо сформировать костяк, который будет давать результат. По именам «Спартак» может бороться за чемпионство. Но пока этого не видно, – сказал бывший президент московского клуба.

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