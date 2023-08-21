Леонид Федун: «По именам «Спартак» может бороться за чемпионство. «Зенит» тоже лихорадит, он уже не будет лидировать так, как в прошлом сезоне»

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия Факел Георгий Джикия Алексис Дуарте Спорт-Экспресс Даниил Хлусевич Футбол

Леонид Федун оценил шансы «Спартака» побороться за титул Мир РПЛ.

– Верите, что «Спартак» поборется с «Зенитом» на дистанции?

– Еще ничего не потеряно – можно биться! «Зенит» тоже лихорадит. С нами он собрался, да ему и повезло, конечно, с первым голом, когда был рикошет от Джикии. Самое главное – что судейство было достаточно объективным.

Бороться можно. «Зенит» уже не будет лидировать так, как в прошлом сезоне. Все-таки Малкома не заменить. Да и бразильцы будут собираться только на матчи против «Спартака» – [в остальном] будут играть так же, как с «Факелом». Если бы не судья, они бы потеряли очки с Воронежем.

– Необходимо ли «Спартаку» еще усиление?

Дуарте купили – все ждали, что это будет усиление. Оказалось, что нет. Убрали Хлусевича с левого фланга, где он хорошо играл и забивал голы, на правый. У него было взаимодействие с Джикией, а сейчас Георгий с новым левым защитником практически не взаимодействует.

Бабича не знаю, не могу сказать, насколько он сильнее. Понятно, что защита проблемная, но нельзя сказать, что оборона в том же «Пари НН» или «Урале» сильнее.

– В чем вы видите главную игровую проблему «Спартака»?

– Проблема в том, что попытка действовать с одним опорником и пятью-шестью атакующими игроками создает сильнейший перекос. Приходится рассчитывать на принцип «забивайте сколько сможете, мы забьем больше».

С «Факелом» такое прокатит. Но, как видите, с «Зенитом» не получилось.

Необходимо сформировать костяк, который будет давать результат. По именам «Спартак» может бороться за чемпионство. Но пока этого не видно, – сказал бывший президент московского клуба.

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41 комментарий

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Катя_СПб
И тут вставил "если бы не судья с Факелом". Видимо это семейное.
+20
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Aleksey Yashin
"Если бы не судья, они бы потеряли очки с Воронежем"

Это он про то что Клаудиньо не удалили, когда тот грубо ударил шеей по руке воронежцу?
+16
0
+16
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Питекантроп
Если бы не судья с факелом))
Классика нахрюка
+13
0
+13
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Константиньо
Наступил этап «Ещё не все потеряно»
+6
0
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Дважды_Герой
Федун.. Знакомая фамилия.. А он не сожитель известной эспертницы?
+3
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St.7
По именам?Вчера видно было,как Спартак «может бороться за чемпионство»10 пропущенных голов в 5 матчах!Как с такой обороной бороться за титул?)
+4
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ЗЕНИТ65
Лихорадит? Так это не у Спартака два поражения подряд? Это не спартак Нижний возил, забив четыре?
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Nogoi89
Супружеская пара богатых мазохистов
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Дмитрий9779
Если бы не судья,Факел заканчивал бы вдевятером,что они курят с Зулейкой?
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Omega-3
О, мантры из стандартного набора снова в ход пошли!
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Полосатый Октобус*)
Сейчас формула Спартака: пропускайте сколько сможете, мы пропустил больше
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Konstantin Zorin
Выгнать Абаскаля и пусть неустойку ему заплатит Зарема. Это её кадр!
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Даниил К
Сначало нужно чтоб 10 туров прошло, а потом посмотрим кого будет лихорадить, но если Зенит будет опять стабилен, Зарема с Федуном всегда причину найдут.
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Полосатый Октобус*)
По именам «Спартак» мог бороться за чемпионство если бы не жёлтая Игнатову
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Bobby Shmonka
все будет Леня,доминировать будем также как Зарема со страпоном над тобой
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Lumberjack
Леня!!! Как тут по тебе скучали ) При тебе такого бардака не было!
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Pertinax Gandi
А что там за имена?
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zotov_l88
Седьмым финиширует
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Dmitry Kobzarev
"Самое главное – что судейство было достаточно объективным"

Женушке свой это скажи, а то вчера опять разнылась про судейство
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tolstiy
уже попустило? в этот раз как-то быстро заговорили...
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ne ravnodushen
Эспертишко
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Валерий Охотин
Леня ! Какой ты ...не умный , мысли как у ребенка .Леня ! Зенит состоит не только из Малкома , и собиратся они ( бразильцы ) , не только на Спартак , они уже точят на Урал .Какой наивный человек .
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.ru
по именам может... по фамилиям едва ли
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Данко Лазович
Как перестал владеть спартаком, так и вроде отрезвел.
Казалось бы...
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Игорь Пичугин
Зарема с помощью всяких игрушек, раз говорила его.
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