Федун о чемпионстве: «Эта мантра остается постоянной. «Спартак» намного сильнее соперников по качеству и подбору игроков»
Леонид Федун считает, что у «Спартака» сильнейший состав в Мир РПЛ.
– Все говорят о чемпионстве.
– Знаете, эта мантра остается постоянной. Для того чтобы сказать, насколько это реально, надо дождаться 20 августа (матча с «Зенитом» – прим. Sports.ru).
Пока, тьфу-тьфу-тьфу, понятно, что команда намного сильнее, чем соперники, по качеству и подбору игроков», – сказал бывший владелец «Спартака».
«Спартак» после 3-го тура занимает первое место в турнирной таблице с 9 очками. У «Зенита» 4 балла и 7-е место.
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07.08.2023 10 комментариев
Вот даже интересно, кто эти ВСЕ, которые говорят о чемпионстве? Выдать бы каждому по тряпочке, пусть туда молчат!