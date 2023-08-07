Федун о чемпионстве: «Эта мантра остается постоянной. «Спартак» намного сильнее соперников по качеству и подбору игроков»

Леонид Федун считает, что у «Спартака» сильнейший состав в Мир РПЛ.

– Все говорят о чемпионстве.

– Знаете, эта мантра остается постоянной. Для того чтобы сказать, насколько это реально, надо дождаться 20 августа (матча с « » – прим. Sports.ru).

Пока, тьфу-тьфу-тьфу, понятно, что команда намного сильнее, чем соперники, по качеству и подбору игроков», – сказал бывший владелец «Спартака».

« » после 3-го тура занимает первое место в турнирной таблице с 9 очками. У «Зенита» 4 балла и 7-е место.

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