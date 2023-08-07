Федун о чемпионстве: «Эта мантра остается постоянной. «Спартак» намного сильнее соперников по качеству и подбору игроков»

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Леонид Федун считает, что у «Спартака» сильнейший состав в Мир РПЛ.

– Все говорят о чемпионстве.

– Знаете, эта мантра остается постоянной. Для того чтобы сказать, насколько это реально, надо дождаться 20 августа (матча с «Зенитом» – прим. Sports.ru).

Пока, тьфу-тьфу-тьфу, понятно, что команда намного сильнее, чем соперники, по качеству и подбору игроков», – сказал бывший владелец «Спартака».

 «Спартак» после 3-го тура занимает первое место в турнирной таблице с 9 очками. У «Зенита» 4 балла и 7-е место.

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32 комментария

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Ответ Redwhite heart
А что изменит 20 августа даже если Спартак выиграет? Что чемпионат закончится или что я не понимаю.Впереди ещё будет 25 туров и другие команды в чемпионате играют кроме зенита.Или ЦСКА,Локо, Краснодар за конкурентов вообще не считают? Мне как болельщику Спартака не приятно читать данные высказывания
Мне вот больше всего нравится что у того же Краснодара столько же очков, сколько и у Спартака, но никто не записывает их в главные претенденты на чемпионство )
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+32
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Пока Спартак сильнее чем 2 новичка РПЛ и Оренбург с новым (и видимо не особенно сильным) тренером
+36
-5
+31
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Леонид Федун
2020-2023 1,5 комментария
07.08.2023 10 комментариев
+27
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+23
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А что изменит 20 августа даже если Спартак выиграет? Что чемпионат закончится или что я не понимаю.Впереди ещё будет 25 туров и другие команды в чемпионате играют кроме зенита.Или ЦСКА,Локо, Краснодар за конкурентов вообще не считают? Мне как болельщику Спартака не приятно читать данные высказывания
+13
-2
+11
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пора варить чемпионский борщ
+9
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Ответ Redwhite heart
А что изменит 20 августа даже если Спартак выиграет? Что чемпионат закончится или что я не понимаю.Впереди ещё будет 25 туров и другие команды в чемпионате играют кроме зенита.Или ЦСКА,Локо, Краснодар за конкурентов вообще не считают? Мне как болельщику Спартака не приятно читать данные высказывания
Тут скорее речь о том, что победы над новичками лиги и разобранным Оренбургом - так себе показатель, потому что у Спартака явное преимущество по составу. А вот если получится Зенит укатать - это уже заявка на что то серьезное по сезону.
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Хватит говорить о чемпионстве!
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Достали глупые журналисты со своими глупыми вопросами. И ведь самое печальное, что с каждым туром этого мусора будет все больше!

Вот даже интересно, кто эти ВСЕ, которые говорят о чемпионстве? Выдать бы каждому по тряпочке, пусть туда молчат!
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Обыграйте сначала ЦСКА, Зенит, Локо или Динамо, и потом уже говорите про сильный состав и чемпионство. А то из соперников были только две команды, поднявшиеся из ФНЛ, и Оренбург.
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Ответ Redwhite heart
А что изменит 20 августа даже если Спартак выиграет? Что чемпионат закончится или что я не понимаю.Впереди ещё будет 25 туров и другие команды в чемпионате играют кроме зенита.Или ЦСКА,Локо, Краснодар за конкурентов вообще не считают? Мне как болельщику Спартака не приятно читать данные высказывания
20-го либо Спартак подтвердит насколько реальны его амбиции в борьбе за чемпионство либо нет
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Ответ SMART789
Леонид Федун 2020-2023 1,5 комментария 07.08.2023 10 комментариев
И это ещё пятый тур не начался
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Ответ nCuXpalata13
Достали глупые журналисты со своими глупыми вопросами. И ведь самое печальное, что с каждым туром этого мусора будет все больше! Вот даже интересно, кто эти ВСЕ, которые говорят о чемпионстве? Выдать бы каждому по тряпочке, пусть туда молчат!
Поддерживаю, как болельщик Спартака. Надо дождаться зимнего перерыва и посмотреть на таблицу, там будет что-то более менее понятно, но все равно матчей останется куча еще. Все мы видели, как весну проваливали клубы, а другие в итоге становились чемпионами
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Ответ nCuXpalata13
Достали глупые журналисты со своими глупыми вопросами. И ведь самое печальное, что с каждым туром этого мусора будет все больше! Вот даже интересно, кто эти ВСЕ, которые говорят о чемпионстве? Выдать бы каждому по тряпочке, пусть туда молчат!
согласен. к третьему туру о чемпионстве могут говорить только Бавария и Тупые журналисты)
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Ответ Дима Карелин
А если спартак выиграет тогда это уже Лига Лукойла да ))))
Нет, это другое как обычно...
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Ответ noti22
В Лиге Газпрома нельзя стать чемпионом кроме Зенита, нам борщи об этом 5 лет твердят
А если спартак выиграет тогда это уже Лига Лукойла да ))))
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Ответ Aleksey Yashin
Пока Спартак сильнее чем 2 новичка РПЛ и Оренбург с новым (и видимо не особенно сильным) тренером
Раньше и с такими клубами проблемы возникали.
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понеслась)
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Чёт я не понял, спартаковские же орут постоянно что Зенит за бюджетные деньги скупил всех топов и поэтому всех рвёт. А тут, оказывается, лучший состав у Спартака. Биполярочка какая то.
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Станет ли Спартак чемпионом мы узнаем в мае следующего года, когда закончится чемпионат.
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Как будто 20 туров сыграли уже)
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Как и икра)
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какой же Спартак великий клуб
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если что, Федун сказал про первых трех соперников...
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