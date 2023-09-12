Миранчук – лучший игрок «Локо» в августе. Он забил «Краснодару» на 97-й и сделал ассист с ЦСКА
Антон Миранчук признан лучшим футболистом «Локомотива» в августе.
Полузащитник стал лидером по итогам опроса болельщиков. Он набрал 37% голосов.
В августе Миранчук провел 6 матчей, отдав голевой пас в игре против ЦСКА (1:4) и забив «Краснодару» (1:1) на 7-й добавленной ко второму тайму минуте. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Второе место занял вратарь Илья Лантратов (35%), третья строчка у полузащитника Максима Глушенкова (23%). На четвертом месте оказался хавбек Дмитрий Баринов (5%).
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