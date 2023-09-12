Миранчук – лучший игрок «Локо» в августе. Он забил «Краснодару» на 97-й и сделал ассист с ЦСКА

Теги Локомотив премьер-лига Россия рейтинги Илья Лантратов Антон Миранчук Дмитрий Баринов Максим Глушенков Футбол

Антон Миранчук признан лучшим футболистом «Локомотива» в августе.

Полузащитник стал лидером по итогам опроса болельщиков. Он набрал 37% голосов.

В августе Миранчук провел 6 матчей, отдав голевой пас в игре против ЦСКА (1:4) и забив «Краснодару» (1:1) на 7-й добавленной ко второму тайму минуте. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Второе место занял вратарь Илья Лантратов (35%), третья строчка у полузащитника Максима Глушенкова (23%). На четвертом месте оказался хавбек Дмитрий Баринов (5%). 

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Александрович
а,этот Миранчук
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артур Артур
Это Леха играл, а Антон сейчас в Атланте опыт набирает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Глушенков получше был
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий