Миранчук – лучший игрок «Локо» в августе. Он забил «Краснодару» на 97-й и сделал ассист с ЦСКА

Антон Миранчук признан лучшим футболистом «Локомотива» в августе.

Полузащитник стал лидером по итогам опроса болельщиков. Он набрал 37% голосов.

В августе провел 6 матчей, отдав голевой пас в игре против ЦСКА (1:4) и забив «Краснодару» (1:1) на 7-й добавленной ко второму тайму минуте. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Второе место занял вратарь (35%), третья строчка у полузащитника (23%). На четвертом месте оказался хавбек (5%).

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