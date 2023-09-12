Баринов о «Локомотиве»: «Большинство ребят понимают, когда провели плохой матч. Тех, кому «до #####», не осталось»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Дмитрий Баринов Чемпионат.com брань контент Футбол

Дмитрий Баринов высказался об отношении игроков «Локомотива» к делу.

В октябре 2022 года Баринов раскритиковал игроков «Локомотива» за недостаточную самоотдачу, сказав: «Такое ощущение, что некоторым до #####».

«В этом сезоне пока не проводил серьезных разговоров с командой. Сейчас уже большинство ребят понимают, когда провели плохой матч. Индивидуально можно с кем-то поговорить, а чтобы пихать – такого не было. Тех, кому «до #####», не осталось (улыбается).

Я тогда говорил про легионеров. Приведу пример. Выигрываем 1:0, ребята подустали, их меняют. Выходит человек, пытается на своей половине поля обыграть двух-трех соперников, теряет мяч и встает. Ты ему говоришь раз, два – он не понимает. Поэтому я так и высказался. Зато какой шум подняли! Но по итогу-то я оказался прав», – сказал полузащитник «Локомотива». 

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30 комментариев

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Bartez1986
а тех, кому по ###?
+40
-1
+39
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arspurs9
Баринов, конечно, клоунский капитан
+28
-16
+12
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Особенный1
Жесть, уже год прошёл с этого момента
+5
-1
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Bogdan Minakov
Ответ Алекс 777
год назад под его определение: легионер и игрок атаки подходят только двое: Керк и Камано. Весной 23 Камано был частью успеха видимо претензии к Керку,и тут я согласен с Бариновым, явно Керк мог дать команде больше.
Вроде он это говорил про Педриньо
+3
0
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Плацкарт Вагоныч
Ответ Великий Алонсо
Откройте первую букву П
Назовете слово целиком или будете вращать барабан?
+2
0
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Vatikan
Ответ Великий Алонсо
Откройте первую букву П
П####
+3
-1
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Aleksey Yashin
Ответ Bartez1986
а тех, кому по ###?
#####
+7
-5
+2
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Алекс 777
Ответ Особенный1
Жесть, уже год прошёл с этого момента
год назад под его определение: легионер и игрок атаки подходят только двое: Керк и Камано.
Весной 23 Камано был частью успеха
видимо претензии к Керку,и тут я согласен с Бариновым, явно Керк мог дать команде больше.
+2
0
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Yung Klim
Самое идиотское, что он в этом же интервью говорит что Локо провел нормальные матчи с КС и Краснодаром
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Aleksey Yashin
Тех, кто составлял сложные ребусы на Спортсе, не осталось
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trav
Какое же быдловатое стало нынешнее поколение. Маты в словах и песнях, маты на людях и в обществе. Раньше никто не позволял себе такого. Евсеев один раз сказал и это было что-то из ряда вон.
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T622222
Лошадь идет вдоль борозды, ей до ##### и мне до #####
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Kanonir152
А как же сам Баринов
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damondiamond
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9wkbc9rjcb
Мы видим по не сборной, а по ПОЗОРНОЙ!
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Алексей Ненахов
Ответ Bartez1986
а тех, кому по ###?
Они встали на путь Дзюбы
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Ебздрогыч
Тех, кому до #####, на самом деле до ###
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Арген Муратов
Ответ Плацкарт Вагоныч
Назовете слово целиком или будете вращать барабан?
назову слова: до "Покраснения "
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Великий Алонсо
Ответ damondiamond
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Alex_msk
Ответ trav
Какое же быдловатое стало нынешнее поколение. Маты в словах и песнях, маты на людях и в обществе. Раньше никто не позволял себе такого. Евсеев один раз сказал и это было что-то из ряда вон.
Забавно, что он при этом критикует молодых ребят за их поведение
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