Баринов о «Локомотиве»: «Большинство ребят понимают, когда провели плохой матч. Тех, кому «до #####», не осталось»
Дмитрий Баринов высказался об отношении игроков «Локомотива» к делу.
В октябре 2022 года Баринов раскритиковал игроков «Локомотива» за недостаточную самоотдачу, сказав: «Такое ощущение, что некоторым до #####».
«В этом сезоне пока не проводил серьезных разговоров с командой. Сейчас уже большинство ребят понимают, когда провели плохой матч. Индивидуально можно с кем-то поговорить, а чтобы пихать – такого не было. Тех, кому «до #####», не осталось (улыбается).
Я тогда говорил про легионеров. Приведу пример. Выигрываем 1:0, ребята подустали, их меняют. Выходит человек, пытается на своей половине поля обыграть двух-трех соперников, теряет мяч и встает. Ты ему говоришь раз, два – он не понимает. Поэтому я так и высказался. Зато какой шум подняли! Но по итогу-то я оказался прав», – сказал полузащитник «Локомотива».
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видимо претензии к Керку,и тут я согласен с Бариновым, явно Керк мог дать команде больше.