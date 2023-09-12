Дмитрий Баринов: «Не смирился с мыслью, что больше не сыграю на ЧМ и Евро. Верю – все происходящее скоро закончится. А после этого нас допустят, снимут все баны»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Дмитрий Баринов Политика Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Баринов высказался об отстранении России от международных турниров.

«Я не смирился с мыслью, что больше не сыграю на чемпионатах мира и Европы. Верю, что все еще будет. Возраст у меня хороший, дай бог, чтобы здоровье позволяло. Крест на этом точно не поставил.

Конечно, круче матчей за сборную на таких турнирах ничего нет. Ну Лига чемпионов еще. На чем основывается вера? На том, что все, что сейчас происходит, скоро закончится. Я верю и надеюсь на это. А после этого нас допустят, снимут все баны», – сказал полузащитник «Локомотива» и сборной России. 

Баринов о сборной России: «Мы должны собираться при любых раскладах. Нужно показывать тем, кто нас забанил, что мы живы»

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23 комментария

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Игорь М.
Ответ Aristokratt
Что бы что то изменился, россияне должны сплотится, и кое что сделать, пока не сделают ничего абсолютно не изменится. Я думаю уже все поняли о чем речь...
подзатянуть пояса ещё сильнее и сплотиться вокруг нашего президента?)
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Муканов Арманбек
Ответ Relliks153
Когда-то нас допустят ясен пень. Только важно чтобы до этого мы не сменили курс на Азию.
Роналду не для этого в Аравию уезжал чтобы опять от Димы бегать
+19
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Relliks153
Когда-то нас допустят ясен пень. Только важно чтобы до этого мы не сменили курс на Азию.
+18
-3
+15
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Val Smith
Ответ Пикачу82
Комментарий скрыт
Ну а дальше то что?
+8
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Aristokratt
Что бы что то изменился, россияне должны сплотится, и кое что сделать, пока не сделают ничего абсолютно не изменится. Я думаю уже все поняли о чем речь...
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Bul.Bul
Стадия принятия еще не наступила
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Gani
Возраст то у него хороший, только если на отбор ЧМ-26 не пустят, то при самом оптимальном варианте (пустили в след отбор, Россия его успешно прошла, Баринов в составе), ему будет уже 34. Для игрока его позиции это все-таки возраст приличный
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nikolai 75
туда еще выйти надо.а с нашим уровнем это очень непросто
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Nick Dovgo
наивность
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Aristokratt
Ответ Игорь М.
подзатянуть пояса ещё сильнее и сплотиться вокруг нашего президента?)
именно))
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Антиглор17
Нам только надеятся и остаётся…
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nikolai 75
Ответ S. A.
А как вы оцениваете наш уровень? По товаркам с Узбекистаном и Ираком? До бана наша сборная в отборочной группе обошла Словакию и Словению – средние по европейским меркам команды. Да и мы пропустили за всю историю всего 1 Евро, а счас участников много, так что выйти туда – не проблема. А вот с ЧМ уже сложнее
я и написал непросто, а не невозможно.особенно на чм
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Aristokratt
Ответ QUIKSILVER
Давай, ты первый
жаль что я не россиянин)
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ноунэйм
Ответ Пикачу82
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В слове брать «взять» есть множество интересных значений. Пока что полтора года взяли не Киев, но нечего другое. Ежедневно, с жестами доброй воли
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Избранные Фанаты
Ответ Игорь М.
подзатянуть пояса ещё сильнее и сплотиться вокруг нашего президента?)
Времени на раскачку нет
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Кенигсбергер
Ответ Пикачу82
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Для начала Авдеевский гараж №5 возьми, диванный воен. =)
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