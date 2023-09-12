Дмитрий Баринов: «Не смирился с мыслью, что больше не сыграю на ЧМ и Евро. Верю – все происходящее скоро закончится. А после этого нас допустят, снимут все баны»

Дмитрий Баринов высказался об отстранении России от международных турниров.

«Я не смирился с мыслью, что больше не сыграю на чемпионатах мира и Европы. Верю, что все еще будет. Возраст у меня хороший, дай бог, чтобы здоровье позволяло. Крест на этом точно не поставил.

Конечно, круче матчей за сборную на таких турнирах ничего нет. Ну Лига чемпионов еще. На чем основывается вера? На том, что все, что сейчас происходит, скоро закончится. Я верю и надеюсь на это. А после этого нас допустят, снимут все баны», – сказал полузащитник « » и сборной России.

Баринов о сборной России: «Мы должны собираться при любых раскладах. Нужно показывать тем, кто нас забанил, что мы живы»

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