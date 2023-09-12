Спаллетти о критике Доннаруммы: «Ему не прощают, что он вундеркинд. Ждут ошибок, чтобы атаковать его»

Теги ПСЖ Лучано Спаллетти лига 1 Франция сборная Италии по футболу сборная Северной Македонии по футболу квалификация Евро-2024 Джанлука Ди Марцио Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Лучано Спаллетти назвал причину критики в адрес Джанлуиджи Доннаруммы.

Вратаря «ПСЖ» и сборной Италии подвергли критике после неубедительной игры в матче квалификации Евро-2024 с Северной Македонией (1:1).

«Доннарумма будет в стартовом составе [в матче с Украиной]. Ему не прощают того, что он вундеркинд, что ему дан талант, класс.

Когда что-то идет не так, ждут ошибок талантливого парня, чтобы затем атаковать его. Есть вот такой образ мышления у людей. Ошибки допустимы, если то, что было в этом матче, можно назвать ошибкой.

Чтобы избегать нападок, талантливые люди должны уважать данный им талант. Если не работать, не развивать талант, то можно скатиться в самонадеянность», – сказал главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти.

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11 комментариев

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stas82
Вундердоллар
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Schiaff1no
Он 7ой год уже в основе больших клубов играет, получает огромную зарплату, чего от него еще ждать? Вундеркиндом он перестал быть после перехода в ПСЖ
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Чёрный тюльпан
Футбол в плане вратарского амплуа может и шёл долго к эволюции, но тумблер переключил вмиг. Помню, как Доннаарумма казался супер перспективным малым, но в нынешних реалиях он просто средний вратарь, потому что ногами играет примерно на уровне Де Хеа (пуляет ориентировочно в квадрат/зону, где находится игрок, а дальше этому игроку бороться за бестолковое выбивание приходится), так ещё не сказать, что на ленточке летает по углам. Благо хоть из ворот выходить умеет, а то бы вообще приговор был, как для испанца. Кто-то посчитает, что я в негативном ключе отозвался о Джиджи мл., потому что он променял Милан на ПСЖ, но дело тут далеко не в этом. Благо ему всего 24, поэтому время научиться играть ногами есть в отличие от Давида, которому 33 стукнет. Да и зря, конечно, ему такие авансы отвешивали, нарекая приемником Буффона. Это тоже злую шутку с ним сыграло, уж слишком рано он корону решил примерить. Даже в этом комментарии я сам назвал его "Джиджи мл.", а таких комментариев было море, чего бы и не уверовать в себя, а скорее переоценить.
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vel
Очень глупые ошибки для вундеркинда. Навевает, что вундеркинд то, ненастояший…
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Виталий Ан
Хейтеры ждут его ошибок и всегда дожидаются их. Может просто не вундеркинд, пока, по крайней мере?!
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Гамаль Хайдаров
Евро для страны выиграл, так что зря вы его хороните, еще одну ЛЧ захватит и в список легенд итальянского футбола добавлять можно
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Schiaff1no
Ответ Чёрный тюльпан
Футбол в плане вратарского амплуа может и шёл долго к эволюции, но тумблер переключил вмиг. Помню, как Доннаарумма казался супер перспективным малым, но в нынешних реалиях он просто средний вратарь, потому что ногами играет примерно на уровне Де Хеа (пуляет ориентировочно в квадрат/зону, где находится игрок, а дальше этому игроку бороться за бестолковое выбивание приходится), так ещё не сказать, что на ленточке летает по углам. Благо хоть из ворот выходить умеет, а то бы вообще приговор был, как для испанца. Кто-то посчитает, что я в негативном ключе отозвался о Джиджи мл., потому что он променял Милан на ПСЖ, но дело тут далеко не в этом. Благо ему всего 24, поэтому время научиться играть ногами есть в отличие от Давида, которому 33 стукнет. Да и зря, конечно, ему такие авансы отвешивали, нарекая приемником Буффона. Это тоже злую шутку с ним сыграло, уж слишком рано он корону решил примерить. Даже в этом комментарии я сам назвал его "Джиджи мл.", а таких комментариев было море, чего бы и не уверовать в себя, а скорее переоценить.
Хороший вратарь, но даже на момент ухода из Милана и триумфального евро у него куча очевидных недостатков было.
Помню как все медиа так же это оправдывали молодостью и будущим ростом, мол в последнем сезоне и ногами лучше научился играть и на выходах учится играть. Ну что ж, решил что достоин большего- теперь пусть расхлебывает.
Как болельщику Милана хочется ехидничать, но уже давно пофигу на него
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Виталий Ан
Ответ Гамаль Хайдаров
Евро для страны выиграл, так что зря вы его хороните, еще одну ЛЧ захватит и в список легенд итальянского футбола добавлять можно
Не думаю что только титулы делают тебя легендой. Златан ведь легенда?! Лично для меня более легендарный, чем целая пачка ЧМ и победителей ЛЧ.
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