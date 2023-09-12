Спаллетти о критике Доннаруммы: «Ему не прощают, что он вундеркинд. Ждут ошибок, чтобы атаковать его»

Лучано Спаллетти назвал причину критики в адрес Джанлуиджи Доннаруммы.

Вратаря « » и сборной Италии подвергли критике после неубедительной игры в матче квалификации Евро-2024 с Северной Македонией (1:1).

« будет в стартовом составе [в матче с Украиной]. Ему не прощают того, что он вундеркинд, что ему дан талант, класс.

Когда что-то идет не так, ждут ошибок талантливого парня, чтобы затем атаковать его. Есть вот такой образ мышления у людей. Ошибки допустимы, если то, что было в этом матче, можно назвать ошибкой.

Чтобы избегать нападок, талантливые люди должны уважать данный им талант. Если не работать, не развивать талант, то можно скатиться в самонадеянность», – сказал главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти.

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