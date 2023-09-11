«ПСЖ» хочет подписать Меньяна следующим летом. «Милану» могут предложить Доннарумму и деньги (Алессандро Скьявоне)

Майк Меньян может вернуться в «ПСЖ», а Джанлуиджи Доннарумма – в «Милан».

Как сообщает журналист Алессандро Скьявоне, парижский клуб хочет вернуть своего воспитанника Меньяна в состав следующим летом.

Главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике нужен голкипер, который способен играть ногами. Руководство французского клуба обсуждает формулу сделки, при которой « » предложат и деньги.

находился в системе «ПСЖ» с 2009 по 2015 год, после чего перешел в «Лилль». За «Милан» он выступает с 2021 года.

Доннарумма перешел из «Милана» в « » в 2021 году.

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