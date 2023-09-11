«ПСЖ» хочет подписать Меньяна следующим летом. «Милану» могут предложить Доннарумму и деньги (Алессандро Скьявоне)
Майк Меньян может вернуться в «ПСЖ», а Джанлуиджи Доннарумма – в «Милан».
Как сообщает журналист Алессандро Скьявоне, парижский клуб хочет вернуть своего воспитанника Меньяна в состав следующим летом.
Главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике нужен голкипер, который способен играть ногами. Руководство французского клуба обсуждает формулу сделки, при которой «Милану» предложат Джанлуиджи Доннарумму и деньги.
Меньян находился в системе «ПСЖ» с 2009 по 2015 год, после чего перешел в «Лилль». За «Милан» он выступает с 2021 года.
Доннарумма перешел из «Милана» в «ПСЖ» в 2021 году.
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Тогда повысятся шансы довести контроль мяча до 90%, а количество передач за игру до 4 000 .
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