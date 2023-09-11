«ПСЖ» хочет подписать Меньяна следующим летом. «Милану» могут предложить Доннарумму и деньги (Алессандро Скьявоне)

Теги ПСЖ Милан лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Луис Энрике Майк Меньян Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Майк Меньян может вернуться в «ПСЖ», а Джанлуиджи Доннарумма – в «Милан».

Как сообщает журналист Алессандро Скьявоне, парижский клуб хочет вернуть своего воспитанника Меньяна в состав следующим летом. 

Главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике нужен голкипер, который способен играть ногами. Руководство французского клуба обсуждает формулу сделки, при которой «Милану» предложат Джанлуиджи Доннарумму и деньги. 

Меньян находился в системе «ПСЖ» с 2009 по 2015 год, после чего перешел в «Лилль». За «Милан» он выступает с 2021 года. 

Доннарумма перешел из «Милана» в «ПСЖ» в 2021 году. 

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40 комментариев

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Bigbadaboom
Галя, у нас отмена!
+120
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&_Bishep_&
"Луису Энрике нужен голкипер, который способен играть ногами"
Тогда повысятся шансы довести контроль мяча до 90%, а количество передач за игру до 4 000 .
+107
-1
+106
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Shock In
А потом можно подождать пару лет и ещё раз их обменять
+47
-1
+46
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alex.18.11
Милану предложат ДоЛЛарумму и доллары
+39
0
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kaka10
Ответ &_Bishep_&
"Луису Энрике нужен голкипер, который способен играть ногами" Тогда повысятся шансы довести контроль мяча до 90%, а количество передач за игру до 4 000 .
количество опасных атак до 0
+34
0
+34
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&_Bishep_&
Ответ kaka10
количество опасных атак до 0
Это точно. У Луиса Энрике даже на тренировках требование к хозяйственному отделу , что бы с территории базы унесли все футбольные ворота.
+27
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+27
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whereissuso
Денег придется предложить очень много. Впрочем, если оставят себе Доннарумму, то чуть меньше
+23
0
+23
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Заяцволк
Хорошо, когда легенды возвращаются. Унион может предложить Милану Бонуччи, Интер может предложить Милану Чалханоглу, барбекюшница может предложить Милану Игуаина
+21
-4
+17
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bombadil
А потом Доннарумма станет опять просить повышения ЗП и уйдет в ПСЖ, но только уже вторым, потому что Меньян - топ. План такой, да?))
+16
-1
+15
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СуперНегр228
Ага конечно после всего этого болелы Милана примут Долларуму
+10
0
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Tun
Ответ alex.18.11
Милану предложат ДоЛЛарумму и доллары
Но Милану нужны лишь доллары)
+9
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freeeee25
А потом понадобиться вратарь который умеет играть руками, поэтому предложат Меньяна и деньги за Доннарумму
+9
-1
+8
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Игорь Новиков
😄😄 Милан в случае продажи Майка найдёт нового кипера. Зачем ему иудушка?
+9
-4
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Зверёк
За 150 лямов могут забрать,а так пусть катятся подальше с своим долларом
+4
0
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Spartakovec navsegda
Если бы тренер мне сказал, как руководителю, что нужно отдать Доннарумму и еще и доплатить за другого, хорошо играющего ногами, вратаря, то я искал бы не вратаря, а нового тренера.
+4
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Николай Козлов
Ответ Shock In
А потом можно подождать пару лет и ещё раз их обменять
Агенты всецело одобряют.
+4
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whereissuso
Ответ Uriy walmart
У него ЗП с бонусом больше 15 млн в год, какой тут Милан?
Это с налогами. В Италии учитывая льготы для игроков из других чемпионатов такая же ЗП обойдется клубу где-то в 9. Но Милану это все равно не надо
+2
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Зубы Дзюбы
Ответ &_Bishep_&
"Луису Энрике нужен голкипер, который способен играть ногами" Тогда повысятся шансы довести контроль мяча до 90%, а количество передач за игру до 4 000 .
4000 передач только у вратаря
+2
0
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Sergey Rebrushkin
Гениальный ход ))))
Менеджмент и скауты ПСЖ - "гении"
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ILya__Filimonov
Минимум 80 за Майка и плюс доплата за доллараму в 50 млн))) итого 130 лямов))
+2
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Николай Козлов
Доннарумма все таки стал легендой Милана, но не совсем так как хотел.
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alexmixer9
Ответ bombadil
А потом Доннарумма станет опять просить повышения ЗП и уйдет в ПСЖ, но только уже вторым, потому что Меньян - топ. План такой, да?))
А Меньян обратно в Милан, круговорот вратарей в природе
+1
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Uriy walmart
У него ЗП с бонусом больше 15 млн в год, какой тут Милан?
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Vitto
Какие-то влажные фантазии...
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forest_cheb
Ответ arlovski
а как "так" ?
Бабки, бабки, бабки. (с) Козловский
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