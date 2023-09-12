Марк-Андре тер Стеген: «Для нас было бы большим преимуществом, если бы Месси вернулся. «Барса» – его клуб, она всегда будет важной частью его жизни»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Интер Майами Футбол

Марк-Андре тер Стеген хотел бы, чтобы Лионель Месси вернулся в «Барселону».

«Для нас, безусловно, было бы большим преимуществом, если бы Месси вернулся. Возможно, в какой-то момент он вернется в другой роли.

«Барселона» – его клуб, и она всегда будет важной частью его жизни. Многие люди здесь все еще поддерживают с ним контакт. Некоторые игроки, с которыми он был очень близок, сейчас находятся с ним в Майами», – сказал вратарь «Барселоны». 

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9 комментариев

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Tun
Жаль, что Месси ушел из европейского футбола
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lalique
Только в будущее имеет смысл вернуться,после завершения игровой карьеры!
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Rule1
Барселона была частью Месси,ровно как и Месси был частью Барселоны ! Очень жаль что пришлось расстаться.
Тотти пока единственный ☝🏼 в Истории футбола
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serginn
Дайте великому покайфовать на пенсии, хватит его сватать в европы.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Экспертное мнение
Сделает требл в МЛС и в январе аренда в Барсу, чтобы сделать еще раз требл. Будет первым в истории с двумя треблами за год. Не зря же Феликс отказался от 10 номера.
🤣🤣🤣🤣
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Экспертное мнение
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
🤣🤣🤣🤣
Понимаю, требл это что-то на барселонском, фанатам мадридского Реала не понять)
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