Марк-Андре тер Стеген: «Для нас было бы большим преимуществом, если бы Месси вернулся. «Барса» – его клуб, она всегда будет важной частью его жизни»

Марк-Андре тер Стеген хотел бы, чтобы Лионель Месси вернулся в «Барселону».

«Для нас, безусловно, было бы большим преимуществом, если бы вернулся. Возможно, в какой-то момент он вернется в другой роли.

« » – его клуб, и она всегда будет важной частью его жизни. Многие люди здесь все еще поддерживают с ним контакт. Некоторые игроки, с которыми он был очень близок, сейчас находятся с ним в », – сказал вратарь «Барселоны».

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