Овечкин о Месси: «Жалко, что не вернулся в «Барселону» – мой любимый игрок. Пойдем на матч «Интер Майами», как будет возможность»

Теги Вашингтон Уэйн Руни МЛС Ди Си Юнайтед Барселона Лионель Месси Ла Лига Александр Овечкин НХЛ Интер Майами Хоккей

Александр Овечкин заявил, что собирается посетить матч Лионеля Месси в США.

– Месси сейчас в МЛС, в «Интер Майами». Получается, что у тебя есть возможность сходить на игру.

– Обязательно пойдем, потому что я хорошо знаю Уэйна Руни – он тренер «Ди Си Юнайтед».

Как только будет возможность, обязательно пойдем. Мой любимый игрок. Жалко, что не вернулся в «Барселону».

Но считаю, что он сделал правильное решение – поехать на таких условиях в Майами, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

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24 комментария

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encaro_one
Ответ e1ther - e1ther
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Можешь в эти новости не заходить, это так просто.
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Sebastian Debussy
Ответ k.vlad
Вот, если честно,))) Люблю Сашку, люблю Месси(в отличие от Роналду). НИКОГДА!! Не любил "барсу"!!! Лео и Криська пошли тупо деньги сшибать на закате карьеры. А Сашка, на закате, может только в ДМ получать "копейки"))). Нафига ему Месси в Барсе?)))
Какой-то бред написал ей богу
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k.vlad
Насчет Руни)), я помню фото, когда Руни пришел в раздевалку ВК))))), стоит очень маленький пигмей перед великаном Овечкиным))
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encaro_one
Ответ e1ther - e1ther
могу,но ведь тут барса, Меська и капитан)ох, тяжело)
Смотри, будет как в анекдоте: "Холмс бросил курить, но Ватсон без трубки обходится уже не мог".
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прощай Роналду
Два лучших в истории своего спорта 👍🏻💪🏻
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Владимир Владимир
Интересно, в составе Путин Тим пойдёт на матч?
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Crazy Writer
Ответ прощай Роналду
Два лучших в истории своего спорта 👍🏻💪🏻
Ээээ нееет, В хоккее номер 1 это Гретцки(общественное мнение и статистика), а номер 2 - Ягр(по-моему номер 1, играл в более современной НХЛ и вообще играет до сих пор, и по очкам топ 2). Ови только по голам до Гретцки приблизился, по очкам же, там еще столько же сколько сейчас у него есть надо. Гретцки - 2857 очков(1487матчей 894г-1964а), Ягр 1921 очко(1733матча 766г-1155а). Это топ 2 хоккейных в истории. Овечкин же сейчас имеет 1485 очков(1347 матчей 822г-663а). Сами видите какой отрыв.
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Andrey Ashhabadskiy
все конечно ждали что Месси вернётся в Барселону, но может в конце карьеры и завершит в Барселоне
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Alexandr Sokolov
Ответ Владимир Владимир
Интересно, в составе Путин Тим пойдёт на матч?
надо спрашивать за сколько
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Ювентиниус
Салтыкова знаю он мой сосед а Щедрина нет. Где Месси обьязатательно там Роналду. Салтыкова знают все (((
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Ilya Kurepa
А кто барашкина в штаты пустит? Пусть у себя в ночной играет
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BuTaJIbKa
на обедах немного сэкономим, и сразу купим пару билетов
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Андрей Евсеенко
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Он понимал что не потянет уровень чемпионата и лч после провала в лиге фермеров, а также что готовый играть в футбол бесплатно не будет получать столько золота как раньше, так как и так довел барсу до финансового краха - вот и сбежал в лигу манекенов
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Барберис
Овечкину пора в зеркало посмотреть, делать выводы.
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Splin
Ответ Ilya Kurepa
А кто барашкина в штаты пустит? Пусть у себя в ночной играет
а кто его не пустит?
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