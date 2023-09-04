Овечкин о Месси: «Жалко, что не вернулся в «Барселону» – мой любимый игрок. Пойдем на матч «Интер Майами», как будет возможность»
Александр Овечкин заявил, что собирается посетить матч Лионеля Месси в США.
– Месси сейчас в МЛС, в «Интер Майами». Получается, что у тебя есть возможность сходить на игру.
– Обязательно пойдем, потому что я хорошо знаю Уэйна Руни – он тренер «Ди Си Юнайтед».
Как только будет возможность, обязательно пойдем. Мой любимый игрок. Жалко, что не вернулся в «Барселону».
Но считаю, что он сделал правильное решение – поехать на таких условиях в Майами, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
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