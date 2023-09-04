В Месси бросили бутылку с водой после матча с «Лос-Анджелесом». Во 2-м тайме на поле выбежал фанат в футболке «Барсы», чтобы обнять Лео – охранник помешал

Болельщик бросил бутылку в Лионеля Месси на матче с «Лос-Анджелесом».

« » на выезде обыграл « » (3:1). отметился двумя голевыми передачами.

Как сообщает Daily Mail, после матча, когда Месси покидал поле в сопровождении телохранителя, с трибуны в аргентинца бросили бутылку с водой, но не попали в него. Лионель пригнулся, поняв, что в него бросили предмет.

Ранее, во втором тайме матча, на поле выбежал болельщик в футболке «Барселоны» и попытался обнять Месси, однако охранник игрока выбежал на поле, чтобы увести нарушителя.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How

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