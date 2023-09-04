В Месси бросили бутылку с водой после матча с «Лос-Анджелесом». Во 2-м тайме на поле выбежал фанат в футболке «Барсы», чтобы обнять Лео – охранник помешал
Болельщик бросил бутылку в Лионеля Месси на матче с «Лос-Анджелесом».
«Интер Майами» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» (3:1). Месси отметился двумя голевыми передачами.
Как сообщает Daily Mail, после матча, когда Месси покидал поле в сопровождении телохранителя, с трибуны в аргентинца бросили бутылку с водой, но не попали в него. Лионель пригнулся, поняв, что в него бросили предмет.
Ранее, во втором тайме матча, на поле выбежал болельщик в футболке «Барселоны» и попытался обнять Месси, однако охранник игрока выбежал на поле, чтобы увести нарушителя.
Фото: Gettyimages.ru/Harry How
Бекхэм нанял телохранителя для Месси. Он рядом с легендой даже на поле
Ди Каприо с мороженым, Селена Гомес, принц Гарри и много кто еще – матчи Месси затмили Голливуд
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
с фан-уйди такое, естессн, было бы невозможно представить :)
https://m.youtube.com/watch?v=-1W5lh8-9Ls