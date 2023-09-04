В Месси бросили бутылку с водой после матча с «Лос-Анджелесом». Во 2-м тайме на поле выбежал фанат в футболке «Барсы», чтобы обнять Лео – охранник помешал

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига происшествия болельщики Интер Майами Лос-Анджелес Футбол

Болельщик бросил бутылку в Лионеля Месси на матче с «Лос-Анджелесом».

«Интер Майами» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» (3:1). Месси отметился двумя голевыми передачами.

Как сообщает Daily Mail, после матча, когда Месси покидал поле в сопровождении телохранителя, с трибуны в аргентинца бросили бутылку с водой, но не попали в него. Лионель пригнулся, поняв, что в него бросили предмет.

Ранее, во втором тайме матча, на поле выбежал болельщик в футболке «Барселоны» и попытался обнять Месси, однако охранник игрока выбежал на поле, чтобы увести нарушителя.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How

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30 комментариев

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Жбан
Хорошо, что не Марио выбежал, его бы охранник не догнал :(
+69
-2
+67
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Robert Oganyan
Одной бутылкой воды можно убить целую Барселону, так что ситуация опасная)
+49
-17
+32
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0mertas626
Ответ Arty K.
Это не болельщики, это просто одноразовые клоуны
а вообще и убийцы потенциальные. какая-нибудь ржавая заточка - и привет.

с фан-уйди такое, естессн, было бы невозможно представить :)
+29
-7
+22
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Штаны Габора Кирая
Ответ Streetbor
вспомнилась классика) https://m.youtube.com/watch?v=-1W5lh8-9Ls
Как кегли упали. Ну а Суаресу, конечно, стоит в кино пойти после завершения карьеры, такой-то талант.
+20
-6
+14
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Streetbor
вспомнилась классика)

https://m.youtube.com/watch?v=-1W5lh8-9Ls
+24
-11
+13
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Cruel Snake
Ну это точно был Риго, как в первом так и во втором случае. Лицо у него такое явно по жизни как на фото. По любому комментарии здесь с такой физиономией и пишет
+12
-5
+7
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Arty K.
Это не болельщики, это просто одноразовые клоуны
+6
-4
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Роман
Обломали Рикобергу
+3
-2
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FC.Barcelona
Что тут фанаты стрингоносца потеряли? Верблюд-лига без инфоповодов совсем, глухо как в пустыне?
+2
-2
0
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Total_90
Ответ Leon Betov
Пенальти назначили?
Вы лиги перепутали)
+1
-1
0
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Иван Лапин
Ответ Штаны Габора Кирая
Он не упал хоть от пластиковой бутылки? А то в Барселоне, помнится, сразу несколько человек от одной пластиковой бутылки пострадали.
не увидел просто
+3
-3
0
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Aleksandr Dubovik
Ответ Cruel Snake
Ну это точно был Риго, как в первом так и во втором случае. Лицо у него такое явно по жизни как на фото. По любому комментарии здесь с такой физиономией и пишет
Он и аф 007 два латентных фаната Роналду))
+4
-4
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