Советник президента «Барсы»: «Месси мог вернуться, но если бы он хотел этого, то приложил бы усилия. Лапорта поставил клуб превыше всего»

Советник президента «Барселоны» высказался о Лионеле Месси.

Летом аргентинский футболист мог вернуться в «Барселону» после двух сезонов в «ПСЖ», но в итоге оказался в «Интер Майами» из МЛС.

– Мог ли прийти Месси?

– Думаю, да. В тех условиях, о которых шла речь, да. Если бы Месси хотел оказаться здесь, то приложил бы усилия.

В конце концов, каждый решает ехать туда, где у него есть мечта и проект. Он отказался от денег Саудовской Аравии и уехал в США. Кажется, он и его семья счастливы.

Президент «Барсы» хотел, чтобы Лео вернулся, потому что его уход был горьким, но он должен был поставить клуб превыше всего.

Отношения между ними восстановились. И я думаю, что Лапорта был прав, предложив ему завершить карьеру в футболке «Барсы» и открыв дверь, чтобы отдать дань уважения лучшему игроку в истории, – сказал Энрик Масип.

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