Советник президента «Барсы»: «Месси мог вернуться, но если бы он хотел этого, то приложил бы усилия. Лапорта поставил клуб превыше всего»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Жоан Лапорта Интер Майами Футбол

Советник президента «Барселоны» высказался о Лионеле Месси.

Летом аргентинский футболист мог вернуться в «Барселону» после двух сезонов в «ПСЖ», но в итоге оказался в «Интер Майами» из МЛС.

– Мог ли прийти Месси?

– Думаю, да. В тех условиях, о которых шла речь, да. Если бы Месси хотел оказаться здесь, то приложил бы усилия.

В конце концов, каждый решает ехать туда, где у него есть мечта и проект. Он отказался от денег Саудовской Аравии и уехал в США. Кажется, он и его семья счастливы.

Президент «Барсы» хотел, чтобы Лео вернулся, потому что его уход был горьким, но он должен был поставить клуб превыше всего.

Отношения между ними восстановились. И я думаю, что Лапорта был прав, предложив ему завершить карьеру в футболке «Барсы» и открыв дверь, чтобы отдать дань уважения лучшему игроку в истории, – сказал Энрик Масип.

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16 комментариев

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Holy Diver
Да это всё ложь, ну чего вы. Местные кулесы говорили ведь, что меся готов бесплатно играть, но злой Лапорта запретил.
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Отец Абду
Ну да, поэтому Лапорта переговоры дотягивал до августа, пока тот не очистил состав и придумывая всякие отмазки... Лапорта и его советники запели после того, как только Месси перешел в Интер Майами:)
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GuruFutbola
Лапорта все правильно сделал, главное вернуть клуб к жизни и у него это классно получается 👍🏻
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VERBLYUD
А потом хейтеры и некоторые фанаты Барсы говорили бы, что из-за Месси ушли Дембеле, Фати и другие и после каждого неудачного матча обвиняли бы Лео.
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Мохнатый55
То есть, Месси нужно было ждать до конца августа и верить Лапорте, что его зарегистрируют?
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Хан Сахан
Ответ Holy Diver
Да это всё ложь, ну чего вы. Местные кулесы говорили ведь, что меся готов бесплатно играть, но злой Лапорта запретил.
Даже если это правда (про бесплатно играть), то это противоречит правилам лиги
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Puyol Carles
Ответ Holy Diver
Да это всё ложь, ну чего вы. Местные кулесы говорили ведь, что меся готов бесплатно играть, но злой Лапорта запретил.
Большинство из них персофаны Месси, поэтому их не убедить. Если бы была цель любым способом вернуться, то хотя бы подождал до середины лета или вообще до конца ТО.
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Я Гражданин Мира
Ответ GuruFutbola
Лапорта все правильно сделал, главное вернуть клуб к жизни и у него это классно получается 👍🏻
У него ничего не получается и надеюсь ничего получиться!!!!
Потому что он ЛИЦЕМЕР!!!
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Неизвестно Неизвестный
Ну вы шайка лейка,слили легенду и ещё намекают ,что он сам не захотел
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Rachid
Я всегда топил за возвращение Месси обратно в Барсу - но понял, что этого сейчас уже не нужно ни самому Лео ни новой возрождающейся Барсе.
Его время в Барселоне неумолимо прошло - наступило время Ямаля, Фермина, Касадо, Фойета, Дарвиха, Роке и др. молодых талантливых игроков))
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BZB
Пора уже закрыть эту тему. Единственное Лео Месси обязан провести прощальный матч на Камп Ноу. А так и Месси и Барса абсолютно ничего не проиграли, что не воссоединились.
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Я Гражданин Мира
Ответ Rachid
Я всегда топил за возвращение Месси обратно в Барсу - но понял, что этого сейчас уже не нужно ни самому Лео ни новой возрождающейся Барсе. Его время в Барселоне неумолимо прошло - наступило время Ямаля, Фермина, Касадо, Фойета, Дарвиха, Роке и др. молодых талантливых игроков))
А левандовского забыли ?
Ах да , ещё молодой гюндоган
Чущ всё что вы говарите.
Барсе Месси нужен был больше чем Месси барса.
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