Баринов о сборной России: «Мы должны собираться при любых раскладах. Нужно показывать тем, кто нас забанил, что мы живы»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Дмитрий Баринов Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Баринов рассказал о целях матчей сборной России в условиях отстранения.

В сентябре сборная России провела две товарищеские игры с олимпийской командой Египта (1:1, 1:2). Сегодня команда Валерия Карпина сыграет со сборной Катара. 

«У меня не изменилось отношение к вызовам в сборную. Единственное, всегда хочется играть против хороших соперников. Официальных игр не хватает. Мы все равно должны собираться, при любых раскладах. Нет смысла созывать всех, когда нет соперников, но когда есть – обязательно. Сборная должна показывать тем, кто нас забанил, что мы живы.

Устали ли кататься по Азии и Африке? А мы не так часто собираемся, не так часто катаемся. Ни у кого не возникает проблем. Да, в том же Таджикистане было тяжелое искусственное поле. Но там тоже играло большинство из тех игроков, кто до этого почти не вызывался. Хорошо, что мы не играли, ха-ха», – сказал полузащитник «Локомотива» и сборной России. 

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LoOk_InSiDe
По игре не скажешь, что вы живы
+42
-1
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Батов
кто на вас смотрит-то из "тех, кто забанил"...
+32
-1
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Товарняк с молодёжкой Египта даже в России пофигу 99% аудитории, а вы чего там "показываете ФИФА")
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
Баринов уверен что тем, кто забанил есть до них какое-то дело?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Просто играть не умеют...все надо что-то кому-то доказывать...тьфу...а нельзя доказать, что вы играть вообще умеете...тьфу еще раз...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Жарковский
Какая сборная? Пустая трата государственных средств!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
Собираться можно не обязательно на футбольном поле...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пашка Донофф
Товарняки сборной уже второй год не смотрю. Посмотрел бы только при одном раскладе. Если бы сыграли с Украиной)))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усы Экспертницы
При всем уважении, но судя по результатам и качеству игры сборная скорее на ИВЛ...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Сергеев
"хорошо, что мы не смотрели,ха-ха"
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sashka.loker
Представляю как Чеферин смотрит игру сборной России с олимпийской сборной Египта и локти кусает
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пашка Донофф
Ответ Такие дела
0-7 был бы счет
Да я бы не ради счета посмотрел. А ради количества красных)))

А насчет счета очень спорно если бы вышел боевой состав у России. Их даже мотивировать не надо было бы
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kassetchik
Ответ Такие дела
0-7 был бы счет
Если объективно, то 0:2 или 1:3
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
itemme
Местным комментаторам бесполезно приводить хоть какие-либо доводы по поводу того, что собирать сборную в любом случае нужно, поскольку ума подумать не хватит, а смекалки для поиска исторических примеров в подобном контексте нет. Причём не только футбольных. Речь ведь далеко не только о футболе…
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Каретников
по этому футболисты и глупы 🤡 если не видят причину бана
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
goleodor
Чтобы вас заметили нужно всех просто громить, а с такими результатами как сейчас на вас вряд ли обратят внимание.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
9wkbc9rjcb
К сожалению футбол в России мертв, и уже давно, реанимация не поможет, только частные клубы способны изменить все буквально, а распилами мы только усугубляем, у нас есть куда пристроить государственные деньги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мартинелли
Путину что ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Тодоров
Этот пациент скорее мертв, чем жив
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ LoOk_InSiDe
По игре не скажешь, что вы живы
ну да, пациент скорее мёртв...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igor.igorev
Ответ 9wkbc9rjcb
К сожалению футбол в России мертв, и уже давно, реанимация не поможет, только частные клубы способны изменить все буквально, а распилами мы только усугубляем, у нас есть куда пристроить государственные деньги.
Да не частные клубы изменят ситуацию. А резкое уменьшение легионеров до 2-3 в команде и вложением денег в детские футбольные школа. Те деньги, что тратят на Мукунок нужно пускать на детей. Но ждать результата придётся лет 15-20, не меньше.
Денег областям выделяется на спорт приличное количество, но они все спускают на Мукунок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий