Баринов о сборной России: «Мы должны собираться при любых раскладах. Нужно показывать тем, кто нас забанил, что мы живы»

Дмитрий Баринов рассказал о целях матчей сборной России в условиях отстранения.

В сентябре сборная России провела две товарищеские игры с олимпийской командой Египта (1:1, 1:2). Сегодня команда Валерия Карпина сыграет со сборной Катара.

«У меня не изменилось отношение к вызовам в сборную. Единственное, всегда хочется играть против хороших соперников. Официальных игр не хватает. Мы все равно должны собираться, при любых раскладах. Нет смысла созывать всех, когда нет соперников, но когда есть – обязательно. Сборная должна показывать тем, кто нас забанил, что мы живы.

Устали ли кататься по Азии и Африке? А мы не так часто собираемся, не так часто катаемся. Ни у кого не возникает проблем. Да, в том же Таджикистане было тяжелое искусственное поле. Но там тоже играло большинство из тех игроков, кто до этого почти не вызывался. Хорошо, что мы не играли, ха-ха», – сказал полузащитник « » и сборной России.

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