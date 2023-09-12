Дмитрий Баринов: «Многие злятся на «Зенит», но купите таких же иностранцев – тоже будете выигрывать. Почти все игроки у них выстреливают»

Дмитрий Баринов рассказал о своем отношении к «Зениту».

«К « » спокойно отношусь. Я ко всем только с уважением.

Многие злятся на «Зенит», но купите таких же иностранцев – тоже будете выигрывать. Это же не только деньги, но и работа – они делают отличные трансферы. Почти все игроки у них выстреливают», – сказал полузащитник « ».

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