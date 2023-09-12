Дмитрий Баринов: «Многие злятся на «Зенит», но купите таких же иностранцев – тоже будете выигрывать. Почти все игроки у них выстреливают»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Баринов Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Баринов рассказал о своем отношении к «Зениту».

«К «Зениту» спокойно отношусь. Я ко всем только с уважением.

Многие злятся на «Зенит», но купите таких же иностранцев – тоже будете выигрывать. Это же не только деньги, но и работа – они делают отличные трансферы. Почти все игроки у них выстреливают», – сказал полузащитник «Локомотива». 

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32 комментария

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Dimych888
Абсолютно верно сказано.
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sp.msk.86
Адекватно, я сам не понимаю заем покупать допустим Шамара, когда про него заранее известно, что он лентяй, и потом за лентяйство его из команды отчислять. Всё потому что постоянная смена всех блоков в команде, никакой стратегии, если и есть она, то меняется каждый год, конечно ничего не успеет появиться за такое время, либо случайно за 17 лет выстрелит.
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gleb_k
Ответ onegin2007
Правильно, что мешает Факелу или Балтике подписать Клаудиньо?
Всем московским командам он был бы по бюджету.
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зато патриот
Ответ sp.msk.86
Адекватно, я сам не понимаю заем покупать допустим Шамара, когда про него заранее известно, что он лентяй, и потом за лентяйство его из команды отчислять. Всё потому что постоянная смена всех блоков в команде, никакой стратегии, если и есть она, то меняется каждый год, конечно ничего не успеет появиться за такое время, либо случайно за 17 лет выстрелит.
во-во. зенит покупает барриоса, а спартак - крала. вот и вся разница
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theDoctor
Дык всё так. С прихода Семака у Зенита был только один стремный трансфер лега, это Касьера, да и тот сейчас заиграл.

А теперь вспомните промахи и успехи Спартака за те же пять лет.
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Артем Ивашкин
Ответ Valik Slovo
конкретно твой- плохой пример
Спартак покупает Рошу,а Зенит за те же деньги Клаудиньо
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schwein
Ответ onegin2007
Правильно, что мешает Факелу или Балтике подписать Клаудиньо?
Интересно, почему каждый раз в качестве примеров приводят условные Факел и Балтику, хотя всем очевидно, что речь идет про Спартак, ЦСКА, Локомотив, Динамо и Краснодар, которым такой трансфер по карману.
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shishovv
Здраво
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Gaiar
Ответ qiqe
да-да и личка у клаудиньи с малкольмом доступны для всех, так ещё и на ЛЧ отбить можно, стадион за 1 рубль тож все могут построить, но чёт не хотят
У Клаудиньо зарплата не больше, чем у была Шюррле или сейчас у Зобнина
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AMORR 987
Ответ onegin2007
Правильно, что мешает Факелу или Балтике подписать Клаудиньо?
Гус Тиль 18 млн. евро, Педро Роша 12 млн. евро, Алекс Крал 12 млн. евро.
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schwein
Ответ Артем Русанов
Верно. Например Малкома за 40 лямов…
А в чем проблема?
п.1 Заработать за участие в ЛЧ 40 миллионов евро.
п.2 Купить Малкома за 40 миллионов евро.
п.3 .......
п.4 PROFIT!
+6
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Где же ты моя Сулико
Похоже скоро еще одни москвичи будут обижены за "предательство" и выбор в пользу Зенита.
Исход москвичей на север))
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schwein
Ответ qiqe
да-да и личка у клаудиньи с малкольмом доступны для всех, так ещё и на ЛЧ отбить можно, стадион за 1 рубль тож все могут построить, но чёт не хотят
Стадион за рубль стоит содержать примерно 2 млрд в год.
Чет не нашлось больше дураков взять за рубль, все в итоге арендуют примерно за 30-40 млн в год.
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Никита Самарин
В точку
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Filipp Gorski
Удивлен что Баринов адекватно мыслит
Молодец верно сказал
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Pavlyushavin
Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!
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BBshkin
Ответ Gaiar
У Клаудиньо зарплата не больше, чем у была Шюррле или сейчас у Зобнина
Несмотря на то, что Шюррле провалился, а зп у него огромная была, он пришел бесплатно ( если я не путаю), то есть Клаудинью это и трансфер ок 20 и зп. Как и остальные в Зените - солидные деньги за трансферы, большие зп и подъемные.
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Marcus-light
Добро пожаловать!
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Мукунку хороший
Ты Баринов вроде капитан Локомотива.. чего ты заглядываешь в зенит.. Занимайся своим клубом.. хочешь восторгаться кем то.. обрати внимание на Манчестер Сити.. А то выдал ахинею какую то.. и ждёшь похвалы.. или может цену себе набиваешь.. Так это не так делается..
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Grishkevich
ну и в чем он не прав? в том что хочет в Зенит?))
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arspurs9
Ответ gleb_k
Всем московским командам он был бы по бюджету.
Тема заезжена донельзя. Да, купить Клаудиньо могут некоторые команды. Более того, можно купить любого игрока Зенита по финансам (кроме бывшего Малкома). Разница в том, что вместе с этой покупкой трансферное окно для московских клубов закроется. Вместе с ним Зенит купил игроков еще на 28 млн сверху. Вместе с тем же Сантосом потрачено еще 55 млн. Ну и так далее. В эти окна команда должна усиливаться по нескольким позициям, что может сделать Зенит, но не могут остальные с такими покупками.
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Mr.Hahn
Ответ sp.msk.86
Адекватно, я сам не понимаю заем покупать допустим Шамара, когда про него заранее известно, что он лентяй, и потом за лентяйство его из команды отчислять. Всё потому что постоянная смена всех блоков в команде, никакой стратегии, если и есть она, то меняется каждый год, конечно ничего не успеет появиться за такое время, либо случайно за 17 лет выстрелит.
Это кому и на основании чего было заранее известно, извините?)
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Где же ты моя Сулико
Ответ theDoctor
Дык всё так. С прихода Семака у Зенита был только один стремный трансфер лега, это Касьера, да и тот сейчас заиграл. А теперь вспомните промахи и успехи Спартака за те же пять лет.
А маркиз??
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