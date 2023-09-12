Дмитрий Баринов: «Многие злятся на «Зенит», но купите таких же иностранцев – тоже будете выигрывать. Почти все игроки у них выстреливают»
Дмитрий Баринов рассказал о своем отношении к «Зениту».
«К «Зениту» спокойно отношусь. Я ко всем только с уважением.
Многие злятся на «Зенит», но купите таких же иностранцев – тоже будете выигрывать. Это же не только деньги, но и работа – они делают отличные трансферы. Почти все игроки у них выстреливают», – сказал полузащитник «Локомотива».
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А теперь вспомните промахи и успехи Спартака за те же пять лет.
п.1 Заработать за участие в ЛЧ 40 миллионов евро.
п.2 Купить Малкома за 40 миллионов евро.
п.3 .......
п.4 PROFIT!
Исход москвичей на север))
Чет не нашлось больше дураков взять за рубль, все в итоге арендуют примерно за 30-40 млн в год.
Молодец верно сказал