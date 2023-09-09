Где смотреть Сборная Катара – Сборная России, во сколько прямая трансляция матча, Международные товарищеские матчи 12 сентября
Во вторник, 12 сентября, сыграют сборная Катара и сборная России в рамках Международных Товарищеских Матчей.
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- Игра пройдет на стадионе «Аль-Джануб».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Первый канал.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Катара – сборная России
- Начало матча запланировано на 18:15 по московскому времени.
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