Российский футбольный союз предварительно договорился с очередными командами, которые смогут провести со сборной России товарищеские матчи. На этот раз состоятся два поединка с олимпийской сборной Египта, первый 7 сентября, второй 11 сентября. Уже на следующий день команде Карпина предстоит сыграть в Катаре с национальной сборной этой страны. Почему именно так распределились даты, история умалчивает. Скорее всего, в Египте первый матч сыграет основной состав, а второй честолюбивые дублеры. Основа же после игры 7 сентября отправится в Катар. Точное время и место этих поединков пока остается неизвестным, что не мешает нашему прогнозу.

Рекомендуемые ставки: Х, Ф2 (0), ТМ 2

Сборная России

Учитывая указанные даты, Валерий Карпин вызвал на сбор, который начнется 4 сентября, сразу 49 футболистов. Количество игроков достаточное, чтобы даже провести мини-турнир. Кроме того можно в деле посмотреть ближайший резерв команды, что особенно актуально в сложившихся условиях. Чемпионат мира мы пропустили, на Евро 2024 нас не допустили, и есть все основания полагать, что пропустим и отбор к следующему мировому первенству. В обозримом будущем в лучшем случае впереди маячит Евро 2028.

В таких условиях вполне актуально наблюдать в деле за игроками, подходящими для молодежной сборной. Все сходится, если взглянуть на состав нашей команды. Никому из футболистов нет тридцати лет, а ближайшие к этому рубежу Георгий Джикия. В свои 29 он вообще ветеран из ветеранов. Николай Комличенко и Вячеслав Караваев на год младше и тоже вполне сойдут за ветеранов. Поэтому Карпин прав, что пытается наиграть определенный прототип сборной, который должен быть готов в любой момент вступить в официальные соревнования.

Отдельный вопрос, где взять мотивацию для игры с олимпийской командой Египта или сборной Катара. Хотя во втором случае есть возможность проверить себя на фоне участника чемпионата мира, пусть Катар и не проходил отборочный турнир. Ну, и постараться взять реванш за поражение семилетней давности. Пока после отстранения от всех официальных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА сборная России заполняет практически все международные паузы на матчи сборных. Представляем вашему вниманию результаты пяти последних поединков национальной команды.

Товарищеский. 24.09.2022. Кыргызстан — Россия — 1 : 2

Товарищеский. 17.11.2022. Таджикистан — Россия — 0 : 0

Товарищеский. 20.11.2022. Узбекистан — Россия — 0 : 0

Товарищеский. 23.03.2023. Иран — Россия — 1 : 1

Товарищеский. 26.03.2023. Россия — Ирак — 2 : 0

Сборная Катара

Тут все как с чемпионатом Саудовской Аравии по футболу, которым еще год назад мало кто интересовался. Так и сборная Катара в большом футбольном мире вызывала мало интереса, пока не приблизился чемпионат мира по футболу в этой стране. Впрочем, команда изначально считалась аутсайдером и подтвердила свой статус, не вышла из группы и заняла 32 место. Хотя после неожиданной победы на Кубке Азии в 2019 году казалось, что катарцы предстанут более боеспособным коллективом, но не получилось.

Видимо, футболисты переволновались, особенно в матче открытия, когда в матче против эквадорцев у хозяев совершенно не пошла игра. Затем были поражения от Сенегала и Нидерландов. Участие в мировом первенстве было для страны первым в истории, и теперь есть риск, что на долгие годы останется последним. После чемпионата мира произошла смена тренера. Сборную возглавил португальский специалист Карлуш Кейруш, который за последние три года сумел поруководить национальными сборными Колумбии, Египта и Ирана. После чемпионата мира команда Катара сразу приняла участие в Кубке наций Персидского залива, где смогла дойти до полуфинала, и там уступила команде Ирака.

Затем катарцы провели несколько товарищеских матчей, а в конце июня – начале июля приняли еще в одном турнире сборных — Золотом Кубке КОНКАКАФ. Азиатская сборная вышла из группы, но споткнулась уже в первой игре навылет, разгромно уступив сборной Панамы. Традиционно в составе сборной нет ни одного легионера, но недооценивать команду нельзя, о чем очень хорошо знает Станислав Черчесов. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием команды Катара.

Золотой Кубок КОНКАКАФ. 09.07.2023. Панама — Катар — 4 : 0

Золотой Кубок КОНКАКАФ. 03.07.2023. Мексика — Катар — 0 : 1

Золотой Кубок КОНКАКАФ. 30.06.2023. Катар — Гондурас — 1 : 1

Золотой Кубок КОНКАКАФ. 26.06.2023. Гаити — Катар — 2 : 1

Товарищеский. 15.06.2023. Ямайка — Катар — 1 : 2

Прогноз на матч сборных Катара и России

В отличие от матчей со сборной Египта, с катарцами у россиян своя история. Команды провели три товарищеских матча, и все в Дохе. При этом в поединках абсолютный паритет: по одной победе и один раз сборные сыграли вничью. Последний на сегодняшний день матч вспоминается вовсе не зря. Его можно было бы назвать своеобразным пинком сборной России перед домашним чемпионатом мира. Команда Черчесова проиграла, но зато на мировом первенстве впоследствии выступила выше всяких похвал. Перед вами результаты всех трех матчей команд между собой.

Товарищеский. 10.11.2016. Катар — Россия — 2 : 1

Товарищеский. 29.03.2011. Катар — Россия — 1 : 1

Товарищеский. 25.05.1996. Катар — Россия — 2 : 5

Яркого противостояния ожидать от предстоящей игры сложно. Российская сборная выйдет на поле после перелета, хоть и непродолжительного. Сборная Катара тоже будет искать мотивацию. Букмекеры отдают преимущество россиянам, но оно настолько зыбкое, что можно говорить о противостоянии равных команд. А если взять отрезок за последний год, то опытом международных встреч сборная Катара с нашими футболистами может поделиться с лихвой. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа сборной Катара — 2,83

Ничья — 3,19

Победа сборной России — 2,58

Команда Катара может удивить победой над сильными мексиканцами, а в следующем матче проиграть практически равному сопернику сборной Панамы. Впрочем, если смотреть статистику этих двух последних поединков команды Карлуша Кейруша, то счет ударов по воротам в матче с Мексикой 25 – 1 в пользу латиноамериканцев. Футболисты Панамы пробили по воротам 17 раз, в ответ Катар нанес четыре. На своем поле сборная Катара постарается не проиграть, да и россиян вполне устроит товарищеская ничья.