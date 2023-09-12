Солтмурад Бакаев интересен «Ленинградцу». Его старший брат Зелимхан играет за «Зенит»
Хавбек «Рубина» Солтмурад Бакаев интересен «Ленинградцу».
Клуб Мелбет Первой лиги хочет арендовать 24-летнего футболиста, у которого дефицит игровой практики в казанском клубе, сообщает «ФНЛ с Ильевым».
По данным источника, стороны ведут переговоры, но все упирается в высокую зарплату Бакаева.
При этом на руку «Ленинградцу» играет то, что в Санкт-Петербурге за «Зенит» выступает старший брат Солтмурада – Зелимхан.
У «Родины», другого клуба Первой лиги, больше шансов арендовать Бакаева-младшего, но и она не может повторить зарплату полузащитника.
При этом «Рубин» согласился взять на себя часть оклада Михаила Костюкова, отданного на прошлой неделе в аренду махачкалинскому «Динамо». Но у Солтмурада Бакаева зарплата выше, чем у Костюкова.
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