Солтмурад Бакаев интересен «Ленинградцу». Его старший брат Зелимхан играет за «Зенит»

Хавбек «Рубина» Солтмурад Бакаев интересен «Ленинградцу».

Клуб Мелбет Первой лиги хочет арендовать 24-летнего футболиста, у которого дефицит игровой практики в казанском клубе, сообщает « с Ильевым».

По данным источника, стороны ведут переговоры, но все упирается в высокую зарплату Бакаева.

При этом на руку «Ленинградцу» играет то, что в Санкт-Петербурге за « » выступает старший брат Солтмурада – .

У «Родины», другого клуба Первой лиги, больше шансов арендовать Бакаева-младшего, но и она не может повторить зарплату полузащитника.

При этом « » согласился взять на себя часть оклада Михаила Костюкова, отданного на прошлой неделе в аренду махачкалинскому «Динамо». Но у зарплата выше, чем у Костюкова.

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