Солтмурад Бакаев интересен «Ленинградцу». Его старший брат Зелимхан играет за «Зенит»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Зелимхан Бакаев Солтмурад Бакаев Ленинградец Футбол

Хавбек «Рубина» Солтмурад Бакаев интересен «Ленинградцу».

Клуб Мелбет Первой лиги хочет арендовать 24-летнего футболиста, у которого дефицит игровой практики в казанском клубе, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

По данным источника, стороны ведут переговоры, но все упирается в высокую зарплату Бакаева.

При этом на руку «Ленинградцу» играет то, что в Санкт-Петербурге за «Зенит» выступает старший брат Солтмурада – Зелимхан.

У «Родины», другого клуба Первой лиги, больше шансов арендовать Бакаева-младшего, но и она не может повторить зарплату полузащитника.

При этом «Рубин» согласился взять на себя часть оклада Михаила Костюкова, отданного на прошлой неделе в аренду махачкалинскому «Динамо». Но у Солтмурада Бакаева зарплата выше, чем у Костюкова.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ParvizLNDRreal
Вот настоящий уровень.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jeckk
И второго туда же...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilovethisgame77
Зеля не играет в зените, а сидит!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий