«Рубин» отдал Костюкова в аренду махачкалинскому «Динамо». Хавбек не играл в этом сезоне

Теги Рубин премьер-лига Россия трансферы Первая лига Михаил Костюков Динамо Махачкала Футбол

«Рубин» объявил о переходе Михаила Костюкова в махачкалинское «Динамо».

32-летний хавбек будет выступать за клуб Мелбет Первой лиги на правах аренды до конца сезона.

Во всех 5 матчах текущего сезона Мир РПЛ Костюков находился в запасе. Всего в 38 играх за карьеру в казанском клубе на его счету 3 гола и 5 результативных передач.

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3 комментария

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РУБИК
Хорошая новость, Динамо вперёд!!!
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counsel
Костюков слабо одарён, к сожалению.
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