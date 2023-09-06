«Рубин» отдал Костюкова в аренду махачкалинскому «Динамо». Хавбек не играл в этом сезоне

«Рубин» объявил о переходе Михаила Костюкова в махачкалинское «Динамо».

32-летний хавбек будет выступать за клуб Мелбет Первой лиги на правах аренды до конца сезона.

Во всех 5 матчах текущего сезона Мир находился в запасе. Всего в 38 играх за карьеру в казанском клубе на его счету 3 гола и 5 результативных передач.

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