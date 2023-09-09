«Рубин» выставил на трансфер Уридию и Ширяева. Зимой их купили за 30 млн рублей у «Нефтехимика» («ФНЛ с Ильевым»)

Теги Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Нефтехимик Мераби Уридия Максим Ширяев Футбол

«Рубин» хочет расстаться с Мераби Уридией и Максимом Ширяевым.

Неофициально форвард и защитник выставлены на трансфер, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

По данным источника, «Рубин» уже предлагал Уридию «Сочи», но сделка не состоялась. Также сам нападающий не захотел переходить в «Кубань».

На обоих игроков есть спрос в Мелбет Первой лиге, но все упирается в их высокую зарплату: Уридия получает 1,7 млн рублей в месяц, Ширяев – 1,5 млн.

«Рубин» может расторгнуть с ними контракты, выплатив компенсацию за три месяца, но не хочет этого делать. Если же отдавать футболистов в аренду, то казанцам придется брать на себя выплату части зарплаты.

Зимой «Рубин» купил Уридию и Ширяева у «Нефтехимика» за 30 млн рублей по инициативе тогдашнего главного тренера казанцев Юрия Уткульбаева.

В текущем сезоне Мир РПЛ Уридия провел 4 матча, выходя на замены, Ширяев — ни одного.

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5 комментариев

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vzi
Большие з/п для Первой лиги. Если только Алания, Химки, Торпедо потянут.
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Михаил Лубянский
Изначально было непонятно зачем их брали
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Hong Kil
Уже видел объявление на Авито.
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Никита Самарин
Оба не уровень РПЛ (по крайней мере в составе Рубина). У Рубина должны играть игроки, которые существеннее выше классом.
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Антон Фалафель
Да у них космическая личка для пердива.
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