«Рубин» выставил на трансфер Уридию и Ширяева. Зимой их купили за 30 млн рублей у «Нефтехимика» («ФНЛ с Ильевым»)

«Рубин» хочет расстаться с Мераби Уридией и Максимом Ширяевым.

Неофициально форвард и защитник выставлены на трансфер, сообщает « с Ильевым».

По данным источника, «Рубин» уже предлагал Уридию «Сочи», но сделка не состоялась. Также сам нападающий не захотел переходить в «Кубань».

На обоих игроков есть спрос в Мелбет Первой лиге, но все упирается в их высокую зарплату: Уридия получает 1,7 млн рублей в месяц, Ширяев – 1,5 млн.

«Рубин» может расторгнуть с ними контракты, выплатив компенсацию за три месяца, но не хочет этого делать. Если же отдавать футболистов в аренду, то казанцам придется брать на себя выплату части зарплаты.

Зимой « » купил Уридию и у « » за 30 млн рублей по инициативе тогдашнего главного тренера казанцев Юрия Уткульбаева.

В текущем сезоне Мир РПЛ Уридия провел 4 матча, выходя на замены, Ширяев — ни одного.

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