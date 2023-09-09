«Рубин» выставил на трансфер Уридию и Ширяева. Зимой их купили за 30 млн рублей у «Нефтехимика» («ФНЛ с Ильевым»)
«Рубин» хочет расстаться с Мераби Уридией и Максимом Ширяевым.
Неофициально форвард и защитник выставлены на трансфер, сообщает «ФНЛ с Ильевым».
По данным источника, «Рубин» уже предлагал Уридию «Сочи», но сделка не состоялась. Также сам нападающий не захотел переходить в «Кубань».
На обоих игроков есть спрос в Мелбет Первой лиге, но все упирается в их высокую зарплату: Уридия получает 1,7 млн рублей в месяц, Ширяев – 1,5 млн.
«Рубин» может расторгнуть с ними контракты, выплатив компенсацию за три месяца, но не хочет этого делать. Если же отдавать футболистов в аренду, то казанцам придется брать на себя выплату части зарплаты.
Зимой «Рубин» купил Уридию и Ширяева у «Нефтехимика» за 30 млн рублей по инициативе тогдашнего главного тренера казанцев Юрия Уткульбаева.
В текущем сезоне Мир РПЛ Уридия провел 4 матча, выходя на замены, Ширяев — ни одного.
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