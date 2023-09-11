«Рубин» просматривает экс-вратаря «Арсенала» Шамова

Теги Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Арсенал Тула Егор Шамов Футбол

Егор Шамов может стать игроком «Рубина».

29-летний вратарь находится на просмотре в казанском клубе, сообщает Metaratings.ru.

Последним клубом Шамова был тульский  «Арсенал», за который он выступал с 2018 по 2023 год.

Минувшим летом у голкипера были варианты с махачкалинским «Динамо» и «Кубанью», но сделки сорвались.

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5 комментариев

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Дон Хуан технично припарковывает икарус
Ответ savik-A.M.
когда вы уже будете писать что тульского?
А так бы подумали что Шамов в лондонском "Арсенале" стажировался? :)
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rtkcdgzt86
Ответ savik-A.M.
когда вы уже будете писать что тульского?
Тогда ни кто читать не будет🤣
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Михаил Лубянский
Ответ Игорь Пичугин
Дошло что от этого белоголового Дюпина пора избавляться.
Очевидно что Шамова вторым берут
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