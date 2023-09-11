«Рубин» просматривает экс-вратаря «Арсенала» Шамова

может стать игроком « ».

29-летний вратарь находится на просмотре в казанском клубе, сообщает Metaratings.ru.

Последним клубом Шамова был тульский « », за который он выступал с 2018 по 2023 год.

Минувшим летом у голкипера были варианты с махачкалинским «Динамо» и «Кубанью», но сделки сорвались.

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