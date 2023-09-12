Руди Феллер: «У Германии есть очень креативные, скоростные игроки, способные успешно выступить на Евро-2024»

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу Руди Феллер Евро-2024 Футбол

Руди Феллер оценил перспективы сборной Германии.

У Бундестим 4 поражения и 1 ничья в 5 последних матчах.

«Мы не вышли из группы на двух последних чемпионатах мира. Очевидно, что-то не так. Но у нас по-прежнему есть очень креативные, скоростные игроки, способные успешно выступить на Евро в следующем году.

Конечно, главным фаворитом будет Франция. Моя задача – сделать так, чтобы мы были в числе 5-8 команд, способных побороться с ней», – сказал и.о. главного тренера и спортивный директор сборной Германии.

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1 комментарий

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Нефанатик
Руди Феллер: «У Германии есть очень креативные, скоростные игроки, способные успешно провести акцию по поддержке лгбт на Евро-24»
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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