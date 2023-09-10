Феллер об увольнении Флика: «Ханси измотал себя, пытаясь переломить ситуацию после ЧМ. Матч с Японией показал, что Германии не добиться прогресса в таком составе»
Руди Феллер прокомментировал изменения на посту тренера сборной Германии.
«Ханси Флик измотал себя за последние месяцы. Вместе со своим штабом он отдал все силы, чтобы переломить ситуацию после вылета с ЧМ в Катаре.
К сожалению, сегодня мы вынуждены признать, что этого добиться не удалось. Матч с Японией (1:4) наглядно нам продемонстрировал, что в таком составе мы не сможем добиться прогресса.
Для меня это тяжелый момент, потому что я присоединился к Немецкому футбольному союзу в феврале для того, чтобы поддерживать Флика изо всех сил, снимать с него давление, позволяя добиться спортивных успехов. И я твердо верил в то, что он вернет команду на победную тропу.
Но сейчас нам приходится принимать ответственное решение. Нам нужно внести изменения, чтобы исполнить амбициозную и связанную с высокими требованиями роль хозяев Евро-2024», – отметил спортивный директор.
Флик уволен с поста тренера Германии. Сборная проиграла 4 из 5 последних игр, вчера – 1:4 Японии
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лучше состав уже не будет
Это было неизбежно и его бы точно уволили до Евро, вопрос только в том, зачем с этим так растягивали.