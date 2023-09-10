Феллер об увольнении Флика: «Ханси измотал себя, пытаясь переломить ситуацию после ЧМ. Матч с Японией показал, что Германии не добиться прогресса в таком составе»

Теги Сборная Германии по футболу Руди Феллер Ханс-Дитер Флик Немецкий футбольный союз Евро-2024 Футбол

Руди Феллер прокомментировал изменения на посту тренера сборной Германии.

«Ханси Флик измотал себя за последние месяцы. Вместе со своим штабом он отдал все силы, чтобы переломить ситуацию после вылета с ЧМ в Катаре.

К сожалению, сегодня мы вынуждены признать, что этого добиться не удалось. Матч с Японией (1:4) наглядно нам продемонстрировал, что в таком составе мы не сможем добиться прогресса.

Для меня это тяжелый момент, потому что я присоединился к Немецкому футбольному союзу в феврале для того, чтобы поддерживать Флика изо всех сил, снимать с него давление, позволяя добиться спортивных успехов. И я твердо верил в то, что он вернет команду на победную тропу.

Но сейчас нам приходится принимать ответственное решение. Нам нужно внести изменения, чтобы исполнить амбициозную и связанную с высокими требованиями роль хозяев Евро-2024», – отметил спортивный директор.

Флик уволен с поста тренера Германии. Сборная проиграла 4 из 5 последних игр, вчера – 1:4 Японии

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8 комментариев

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Семён Жуйло
Оказывается его уволили из чисто гуманных соображений - измотал себя мужчина, надо ему дать отдохнуть.
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Alar Asus
Ну состав реально странный, Хаверц на острие пройденный этап, да даже вызывать его не зачем. Да и остальной состав не сказать что блещет
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Артём Сергеев
Ответ Растиньяк
ушел кроос, германцы посыпались
они уже с Кроосом посыпались
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balander09
в таком составе он про ростер игроков или штаб?
лучше состав уже не будет
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a2wai
Лишнее доказательство того, что у Федерации не хватило яиц снять Флика еще после Чемпионата Мира в Катаре.

Это было неизбежно и его бы точно уволили до Евро, вопрос только в том, зачем с этим так растягивали.
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Давид Agabekyan
Ответ SWAGG
этой сборной, которая слила флика уже никто не поможет...
То Хасан Флика сливает, то сборная, один Ханси не причём
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