Феллер об увольнении Флика: «Ханси измотал себя, пытаясь переломить ситуацию после ЧМ. Матч с Японией показал, что Германии не добиться прогресса в таком составе»

Руди Феллер прокомментировал изменения на посту тренера сборной Германии.

« измотал себя за последние месяцы. Вместе со своим штабом он отдал все силы, чтобы переломить ситуацию после вылета с ЧМ в Катаре.

К сожалению, сегодня мы вынуждены признать, что этого добиться не удалось. Матч с Японией (1:4) наглядно нам продемонстрировал, что в таком составе мы не сможем добиться прогресса.

Для меня это тяжелый момент, потому что я присоединился к Немецкому футбольному союзу в феврале для того, чтобы поддерживать Флика изо всех сил, снимать с него давление, позволяя добиться спортивных успехов. И я твердо верил в то, что он вернет команду на победную тропу.

Но сейчас нам приходится принимать ответственное решение. Нам нужно внести изменения, чтобы исполнить амбициозную и связанную с высокими требованиями роль хозяев », – отметил спортивный директор.

Флик уволен с поста тренера Германии. Сборная проиграла 4 из 5 последних игр, вчера – 1:4 Японии

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