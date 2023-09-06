Карвахаль о Рубиалесе и Эрмосо: «Я не говорил, что Дженни не является жертвой, я сказал, что презумпция невиновности должна соблюдаться»

Даниэль Карвахаль объяснил свои слова по поводу скандала с Луисом Рубиалесом.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Отвечая на вопрос об этом эпизоде, заявил: «Юристы определят, есть ли в этом деле виновный и жертва. Мы не можем заранее занимать чью-то сторону или осуждать кого-то».

«Совершенно ясно, что я думаю. Я всего лишь защищаю презумпцию невиновности. Нельзя никого осуждать без приговора.

Последствия очень серьезны. Я не буду высказывать свое личное мнение. Я не из тех, кто может кого-то судить. Я ни разу не говорил, что Дженни не является жертвой, я говорил, что презумпция невиновности должна быть соблюдена.

Я не думаю, что президент переживает приятные времена, но я здесь не для того, чтобы кого-то осуждать», – сказал защитник « » и сборной Испании.

Эрмосо подала жалобу на Рубиалеса в прокуратуру. Футболистка заявила, что поцелуй был без согласия

«Не видела, чтобы Рубиалес целовал Рамоса или Карвахаля в губы, когда они брали большие трофеи. Это не укладывается в голове». Вратарь «Атлетико» Гальярдо о главе RFEF

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS