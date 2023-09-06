Карвахаль о Рубиалесе и Эрмосо: «Я не говорил, что Дженни не является жертвой, я сказал, что презумпция невиновности должна соблюдаться»

Теги Реал Мадрид Луис Рубиалес Ла Лига Федерация футбола Испании сборная Испании жен Даниэль Карвахаль Дженнифер Эрмосо Футбол

Даниэль Карвахаль объяснил свои слова по поводу скандала с Луисом Рубиалесом.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Отвечая на вопрос об этом эпизоде, Карвахаль заявил: «Юристы определят, есть ли в этом деле виновный и жертва. Мы не можем заранее занимать чью-то сторону или осуждать кого-то».

«Совершенно ясно, что я думаю. Я всего лишь защищаю презумпцию невиновности. Нельзя никого осуждать без приговора.

Последствия очень серьезны. Я не буду высказывать свое личное мнение. Я не из тех, кто может кого-то судить. Я ни разу не говорил, что Дженни не является жертвой, я говорил, что презумпция невиновности должна быть соблюдена.

Я не думаю, что президент переживает приятные времена, но я здесь не для того, чтобы кого-то осуждать», – сказал защитник «Реала» и сборной Испании. 

Эрмосо подала жалобу на Рубиалеса в прокуратуру. Футболистка заявила, что поцелуй был без согласия

«Не видела, чтобы Рубиалес целовал Рамоса или Карвахаля в губы, когда они брали большие трофеи. Это не укладывается в голове». Вратарь «Атлетико» Гальярдо о главе RFEF

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25 комментариев

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Supreme Allah
18:02 Карвахаль отстранен из сборной Испании
+60
-1
+59
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Алексей Ильин
Уже и за презумпцию невиновности извиняться приходится
+39
0
+39
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Андрей Катков
Люди очень любят осуждать. Нет в этом ничего хорошего
+18
0
+18
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Заяцволк
Ответ Андрей Катков
Люди очень любят осуждать. Нет в этом ничего хорошего
Почему ? Вот есть девчонки, которые смеялись над поцелуем в автобусе, а нам говорят, что они испытывали нечеловеческие страдания. Почему же не осудить этих лживых лицемеров ?
+17
-2
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Михаил Оробинский
Ответ Supreme Allah
18:02 Карвахаль отстранен из сборной Испании
Свобода мнений по-европейски она такая.
+13
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Фут.Боль
Ответ Supreme Allah
18:02 Карвахаль отстранен из сборной Испании
19.02.Бывшая горничная Карвахаля обвинила его в насилии и домогательствах.
+9
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Слутск Халлского
Ответ Андрей Катков
Люди очень любят осуждать. Нет в этом ничего хорошего
Это самая опасная черта всяких борцов за все хорошее против всего плохого. Они считают, что кидать камни в тех, на кого укажет палец СМИ - это благое дело. Кто громче всех осудил, тот и самый благородный. И не дай бог кому-то воздержаться, тоже окажется виноватым. При этом совершенно не замечают, насколько сами от этого портятся. Поэтому позиция Карвахаля в этом вопросе мне кажется самой адекватной, но и его теперь распнут
+4
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+4
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Бродяга-симпатяга
Карвахаль рискует
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depressrain
Как бы теперь Карвахаля и Реал не отменили тоже
+3
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Верховный Лорд
Не такой уж он и тупой, как говорил Хави)
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Born is the King
Ответ Заяцволк
Почему ? Вот есть девчонки, которые смеялись над поцелуем в автобусе, а нам говорят, что они испытывали нечеловеческие страдания. Почему же не осудить этих лживых лицемеров ?
К тому же Эрмосо хвасталась поцелуем с Рубилиасом перед другими футболистками, а остальные хотели, чтобы Рубиалес поцеловал ее в автобусе
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Anton Kortenko
молчи, блин. а то как "группа лиц" пойдёте.
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Водяра
Отменён парень.
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Геннадий Тёкин
Спортс нашёл золотую жилу...это наша корова и мы будем её доить)).
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HellLight
осторожно парень, они сожрут тебя и не подавятся
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Бабло Муани
Пособник Рубиалеса, адвокат дьявола
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matos86
А есть инста этой Эрмосо, что то не нашел. Хочу поинтересоваться, как у неё со сном дела, спокойно ли спит, отошла уже от этого чудовищного «преступления».
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Кашшай Чакырович
Прищемили язычок ,это дерьмократия 2.0
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rwkq485579
Ответ Андрей Катков
Люди очень любят осуждать. Нет в этом ничего хорошего
Не осуждай их за это
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ster3
Почему в футбольном разделе сегодня так мало новостей?
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