Павел Мамаев стал победителем первого сезона реалити-шоу «Выжить в Дубае».

«Выжить в Дубае» – проект, который вели Ляйсан Утяшева и Павел Воля. В шоу участники были поделены на две команды – звездную и народную – и участвовали в испытаниях за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.

В финал вышли Мамаев и актриса Анна Хилькевич. По итогам трех испытаний победу одержал экс-футболист ЦСКА, «Ростова» и «Краснодара», ставший обладателем главного приза – 10 млн рублей.

Бывший игрок ЦСКА, «Ростова» и «Краснодара» передаст деньги на благотворительность.

«Эта сумма будет отправлена на благотворительные цели в первую очередь детям, на то, чтобы спасти чьи-то жизни», – заявил Мамаев.

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