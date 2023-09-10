Мамаев выиграл реалити-шоу «Выжить в Дубае». Приз в 10 млн рублей Павел передаст на благотворительность

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия светская хроника Павел Мамаев Краснодар Ляйсан Утяшева деньги Павел Воля Футбол

Павел Мамаев стал победителем первого сезона реалити-шоу «Выжить в Дубае».

«Выжить в Дубае» – проект, который вели Ляйсан Утяшева и Павел Воля. В шоу участники были поделены на две команды – звездную и народную – и участвовали в испытаниях за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.

В финал вышли Мамаев и актриса Анна Хилькевич. По итогам трех испытаний победу одержал экс-футболист ЦСКА, «Ростова» и «Краснодара», ставший обладателем главного приза – 10 млн рублей.

Бывший игрок ЦСКА, «Ростова» и «Краснодара» передаст деньги на благотворительность.

«Эта сумма будет отправлена на благотворительные цели в первую очередь детям, на то, чтобы спасти чьи-то жизни», – заявил Мамаев.

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41 комментарий

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damondiamond
а чё на спортсе уже нельзя писать слово пидарас?
+57
-4
+53
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damondiamond
Ответ damondiamond
а чё на спортсе уже нельзя писать слово пидарас?
а не, можно
+29
-2
+27
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Люблю Марго Робби
Спойлер подъехал))
+26
-3
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Valera19
ну зачем так жёстко спойлерить
+18
-3
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Люблю Марго Робби
Спойлер подъехал))
Вечер воскресенья безнадёжно испорчен…
+16
-2
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damondiamond
Ответ Великий Алонсо
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сын мизулиной
+15
-3
+12
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ХавиГави_Паратрупер
Выжил в ИК, выживет и в Дубае🤓
+7
0
+7
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Камбоджа Иванов
Поступок достойнее, чем жизни всех шуткующих комментаторов под данных постом
+8
-2
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TaR
Ответ Люблю Марго Робби
Спойлер подъехал))
Вот блин… ни одной новости об этом шоу толком не было и такая лажа перед финалом :(
+5
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Сергей48
Отличное решение. Такой поступок заслуживает уважения!
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Евгений Шазиев
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Ответ suliko99
и этот человек мне говорить что надо смотреть? а сам наверное до сих пор грустишь что Дом-2 закрыли )))
А его наконец-то закрыли? Тогда я счастлив.
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rich.
Ну зачем спойлерить. Вечером собирался смотреть финал, хотя на фоне соперниц, понятно было что Мамаев заберет
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suliko99
Ответ Евгений Шазиев
Реально, есть люди, которые смотрят такие конкурсы?
и этот человек мне говорить что надо смотреть? а сам наверное до сих пор грустишь что Дом-2 закрыли )))
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Бухгалтер2021
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Павел передаст

дальше читать не мог,во дворе уже все смеются
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suliko99
красава Мамай болел за него, поступок достойный...
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Евгений Шазиев
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Ответ suliko99
красава Мамай болел за него, поступок достойный...
Реально, есть люди, которые смотрят такие конкурсы?
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Александр Трухманов
Я так понял, что у админа два отца и он в них пошел
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zzzeeerrrooo
Ответ Великий Алонсо
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Уже КИНУЛ , а не кинула?/🤣🤣🤣
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Макс Кошевой
Ответ Евгений Шазиев
А его наконец-то закрыли? Тогда я счастлив.
к сожалению, нет. просто на другом канале теперь показывают
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Ilovethisgame77
Ответ Александр Трухманов
Я так понял, что у админа два отца и он в них пошел
Согласен… пидруля вырос
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.ru
после Бутырки Паша в любом роскошном отеле выживет...
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Roman Roman
в благотворительный фонд "помогите бывшему футболисту после развода"
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like a boss
Алана: 🗿🗿🗿
Бывший попугай Аланы: 😎🙃😜🤪
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poolshh
Так он там, вроде, итак живет)
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Axmat Cecenov
Ага передаст. Он передаст это только на камеру. Жена, ещё 2 месяца назад требовала от ТНТ перечислить эти деньги . Поэтому раньше времени узнали победитель шоу
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