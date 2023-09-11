Захарян может сыграть с «Реалом». Он выздоровел и готов вернуться к тренировкам

Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига травмы Спорт-Экспресс Здоровье Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян готов вернуться в общую группу «Реал Сосьедад» после болезни.

На прошлой неделе Захарян пропустил несколько тренировок по состоянию здоровья.

«В выходные он тренировался индивидуально, у команды были свободные дни. Ожидается, что сегодня он начнет работу со своими товарищами по команде», – сообщила пресс-служба «Реал Сосьедад».

Ожидается, что Захарян будет готов сыграть с «Реалом» 16 сентября, несмотря на то, что ранее его участие в матче находилось под вопросом.

«У Арсена есть 7 тренировочных дней. Он не пострадал после болезни. Поэтому – да, он должен быть готов», – подтвердили в клубе.

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3 комментария

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the80dream
Трепещите Blancos
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KORADO
Всегда приятно видеть наших парней на поле. Желаю побыстрее Арсену набрать форму, и быть полезным команде!
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