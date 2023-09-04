Сафонов о Захаряне в «Сосьедаде»: «Это очень хорошо для РПЛ. Арсен большой молодец»

Матвей Сафонов считает, что переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» поможет РПЛ.

«Считаю, что – большой молодец. Мы с ним лично не общаемся, поэтому его не поздравлял. Но рад, что от российского чемпионата теперь будет на одного представителя в Европе больше. Это очень хорошо для нашей лиги», – сказал вратарь « ».

Захарян после перехода в « » поучаствовал в двух матчах , выходя на замену. Он сыграл 15 минут против «Лас-Пальмас» (0:0) и 11 минут против «Гранады» (5:3).

Полную статистику 20-летнего полузащитника можно найти здесь.

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