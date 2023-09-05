Пресс-атташе «Сосьедада» о болезни Захаряна: «Умирать он не собирается, ничего серьезного. У Арсена высокая температура»
В «Реал Сосьедад» прокомментировали состояние Арсена Захаряна.
Ранее сообщалось, что Захарян пропустил тренировку во вторник из-за болезни.
«Арсен действительно болен. У него высокая температура. Но ничего серьезного, он не собирается умирать, ха-ха», – сказал пресс-атташе «Реал Сосьедад» Луис Арконада.
Захарян перешел в клуб из Сан-Себастьяна в августе этого года. В составе «Сосьедада» хавбек провел 2 игры.
Следующий матч команда проведет 16 сентября на выезде против мадридского «Реала».
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P.S: может быть, тем и объясняется его крайне тяжелая игра в первом матче?