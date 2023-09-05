Пресс-атташе «Сосьедада» о болезни Захаряна: «Умирать он не собирается, ничего серьезного. У Арсена высокая температура»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига травмы Здоровье Арсен Захарян Футбол

В «Реал Сосьедад» прокомментировали состояние Арсена Захаряна.

Ранее сообщалось, что Захарян пропустил тренировку во вторник из-за болезни.

«Арсен действительно болен. У него высокая температура. Но ничего серьезного, он не собирается умирать, ха-ха», – сказал пресс-атташе «Реал Сосьедад» Луис Арконада.

Захарян перешел в клуб из Сан-Себастьяна в августе этого года. В составе «Сосьедада» хавбек провел 2 игры.

Следующий матч команда проведет 16 сентября на выезде против мадридского «Реала».

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10 комментариев

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Артем Русанов
Шикарный пресс-атташе, ахахахахах
+58
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+58
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Stereostrike
С юмором в Сосьедаде все в порядке)) плюс пресс-атташе
+13
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Тимур Таубаев
Хахаха , топ атташе у сосьедада , новый персонаж)
+8
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curier
не успел приехать уже косит
+3
-1
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vik444
Аклиматизация.
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Раменки за Динамо
Это кривой перевод, не более того.
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Sevillafan
Луис Арконада ? это тот самый легендарный голкипер ?
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Максим Козлов
Блин, ну и пресс-атташе, пхах.
P.S: может быть, тем и объясняется его крайне тяжелая игра в первом матче?
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Artie Bukko
Ответ Chernoy
Ну есть понятия иронии и сарказма. Здесь явно сарказм. Допустим ли он по отношению к игроку собственной команды.
вообще это ни то, ни другое) ну с натяжкой можно притянуть к иронии, но по сути это просто дежурная шаблонная метафора
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