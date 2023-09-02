У Захаряна 13 касаний, 4 точных паса из 7 и 6 потерь в матче с «Гранадой». Хавбек «Сосьедада» вышел на 79-й минуте

Арсен Захарян провел второй матч за «Реал Сосьедад».

Российский полузащитник принял участие в игре против «Гранады» (5:3) в 4-м туре . Он вышел на поле на 79-й минуте, заменив при счете 5:1.

За время на поле совершил 13 касаний мяча, отдал 7 передач (4 точных), выиграл 1 из 3 единоборств, 1 раз отобрал мяч и 1 раз совершил вынос. Также, по данным Sofascore, на счету игрока 6 потерь мяча.

Захарян перешел в « » из «Динамо» за 12,5 млн евро в августе. Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.

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