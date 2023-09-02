У Захаряна 13 касаний, 4 точных паса из 7 и 6 потерь в матче с «Гранадой». Хавбек «Сосьедада» вышел на 79-й минуте

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Гранада Андер Барренечеа Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян провел второй матч за «Реал Сосьедад».

Российский полузащитник принял участие в игре против «Гранады» (5:3) в 4-м туре Ла Лиги. Он вышел на поле на 79-й минуте, заменив Андера Барренечеа при счете 5:1. 

За время на поле Захарян совершил 13 касаний мяча, отдал 7 передач (4 точных), выиграл 1 из 3 единоборств, 1 раз отобрал мяч и 1 раз совершил вынос. Также, по данным Sofascore, на счету игрока 6 потерь мяча. 

Захарян перешел в «Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро в августе. Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь

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70 комментариев

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rigobersong
Ты пледставляешь Захалян вышел на 79й минуте против уставшего сопелника и выдал 15 ТТД на блаке 50 плоцентов. Нобель какая оценка? 2! Единица, ты чего дулкуешь мне тут сидишь!:)
+243
-17
+226
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Lev Zucker
Захарян вышел в тот момент, когда РС посыпался

Я следил персонально за ним, он активно себя предлагал

Очень старался, его пас в офсайд очень понравился, подключение к атаке, где он сам мог исполнить, но решил отдать двум бестолковым гориллам

Но в плане командного движения пока никакой, возможно, выйди Заха на 20 минут пораньше - было бы лучше

P.S. Много старался в защиту, активнее, быстрее и злее того же Леши Миранчука, будет прибавлять от матча к матчу
+84
-20
+64
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Zenitchik13
Ответ rigobersong
Ты пледставляешь Захалян вышел на 79й минуте против уставшего сопелника и выдал 15 ТТД на блаке 50 плоцентов. Нобель какая оценка? 2! Единица, ты чего дулкуешь мне тут сидишь!:)
Прочитал голосом Александра Викторовича.
+61
-2
+59
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utsh44psmr
Ответ rigobersong
Ты пледставляешь Захалян вышел на 79й минуте против уставшего сопелника и выдал 15 ТТД на блаке 50 плоцентов. Нобель какая оценка? 2! Единица, ты чего дулкуешь мне тут сидишь!:)
В плинципе можно ноль ставить. Бесков бы поставил.
+45
-2
+43
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Большой Сэми
Статистика Кокорина сдала пост
Статистика Захаряна пост приняла
+40
-1
+39
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Liverpoolets
и после его выхода Сосьедад 2 мяча пропустил
+45
-14
+31
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Док163
Ну и два привоза нельзя не отметить. К сожалению
Именно из-за его действий во многом и пропустили два гола. Первый - пассивное и неправильное расположение. Второй - техническая ошибка при приеме передачи и потом даже не пошел дорабатывать.
+24
-3
+21
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nepekamu noJle
Ответ Liverpoolets
и после его выхода Сосьедад 2 мяча пропустил
И не забил минимум 2
+17
-2
+15
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dreamstep
Вживую видел пару матчей Динамо, так вот Захарян пешеход с понтами, который в Ла Лиге оказался ну чисто из-за хайпа. Через год приедет обратно, это не Головин и Миранчук которые умеют все-таки играть.
+33
-18
+15
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Mikko
Вышел на 79-й и совершил 6 (!) потерь мяча стало быть...
+15
-1
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laudrup
Ответ rigobersong
Миранчук уехал в 25, присел на лавку в Аталанте. Захаряну всего 20 лет, его брали не как готового игрока, а как игрока на перспективу.
На какую перспективу? В Испании в этом возрасте уже вовсю играют в Ла Лиге. Его брали под основу, как одну из замен Давиду Сильве.
Время на адаптацию ему конечно дадут, но сезон в разгаре, если он не воспользуется своими шансами, уже зимой может поехать в аренду.
+20
-6
+14
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Alex Rhea
Совершенно нулевый, чего и следовало ожидать
+14
-4
+10
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Farid Fataliyev
Армянский гений по зидановски играл? что нобель говорит?
+15
-6
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БолельщикСоСтажем
Ответ rigobersong
Ты пледставляешь Захалян вышел на 79й минуте против уставшего сопелника и выдал 15 ТТД на блаке 50 плоцентов. Нобель какая оценка? 2! Единица, ты чего дулкуешь мне тут сидишь!:)
И голос Викторыча: представляешь какой уровень у московского «дИнАмО» (шепотом) если у них лучший игрок так в Испании играет, а-ха-ха-ха
+11
-2
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rigobersong
Ответ dreamstep
Вживую видел пару матчей Динамо, так вот Захарян пешеход с понтами, который в Ла Лиге оказался ну чисто из-за хайпа. Через год приедет обратно, это не Головин и Миранчук которые умеют все-таки играть.
Миранчук уехал в 25, присел на лавку в Аталанте. Захаряну всего 20 лет, его брали не как готового игрока, а как игрока на перспективу.
+21
-12
+9
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Gvozd
Ну что сказать, играл как и интервью давал Нобелю...абсолютно спустя рукава.
Мне кажется парень не совсем отошел от своей звездности. Нобель еще ерундой занимается, восхваляя парня где не попадя. Его не поддержать надо, ему борща хорошего нужно отвесить, чтобы в чувства привести. Чем быстрее Арсен поймет, что тут надо РАБОТАТЬ, тем лучше. Пока это провал..Правильно пишут, 2 раза схалтурил - 2 гола получи.
+10
-1
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Pb-SE
Если про Кокорина такие новости читать смешно, то про Захаряна грустно
+11
-3
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onegin2007
Машина.
+10
-3
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LoBrHa
Начало заката. Через год-два вернётся в родные пенаты.
+11
-5
+6
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Люблю Марго Робби
Пишите как есть, он играл максимальный отвратно .....просто провал
+11
-5
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corazón blanco
Статистика на самом деле удручающая, равно как и игра, такое ощущение, что вышел на тренировку, абсолютно никакого желания. А глаза должны гореть и должен газон под ногами подниматься.
+9
-3
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Enchanter WIZZARD
6 потерь за 15 минут очень много
+5
-1
+4
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Balt
Самый лучший из россиян - Сосьедада Захарян.
+3
0
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Areg Evoyan
Ответ Farid Fataliyev
ну ну продолжай сказочник)))
я закончил басурман
+3
0
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Overkiller
Ответ Roman Araslanov
Комментарий удален модератором
Как же задолбали с этим глупым детсадовским "сперва сам добейся".
+5
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