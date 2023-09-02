У Захаряна 13 касаний, 4 точных паса из 7 и 6 потерь в матче с «Гранадой». Хавбек «Сосьедада» вышел на 79-й минуте
Арсен Захарян провел второй матч за «Реал Сосьедад».
Российский полузащитник принял участие в игре против «Гранады» (5:3) в 4-м туре Ла Лиги. Он вышел на поле на 79-й минуте, заменив Андера Барренечеа при счете 5:1.
За время на поле Захарян совершил 13 касаний мяча, отдал 7 передач (4 точных), выиграл 1 из 3 единоборств, 1 раз отобрал мяч и 1 раз совершил вынос. Также, по данным Sofascore, на счету игрока 6 потерь мяча.
Захарян перешел в «Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро в августе. Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.
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Я следил персонально за ним, он активно себя предлагал
Очень старался, его пас в офсайд очень понравился, подключение к атаке, где он сам мог исполнить, но решил отдать двум бестолковым гориллам
Но в плане командного движения пока никакой, возможно, выйди Заха на 20 минут пораньше - было бы лучше
P.S. Много старался в защиту, активнее, быстрее и злее того же Леши Миранчука, будет прибавлять от матча к матчу
Статистика Захаряна пост приняла
Именно из-за его действий во многом и пропустили два гола. Первый - пассивное и неправильное расположение. Второй - техническая ошибка при приеме передачи и потом даже не пошел дорабатывать.
Время на адаптацию ему конечно дадут, но сезон в разгаре, если он не воспользуется своими шансами, уже зимой может поехать в аренду.
Мне кажется парень не совсем отошел от своей звездности. Нобель еще ерундой занимается, восхваляя парня где не попадя. Его не поддержать надо, ему борща хорошего нужно отвесить, чтобы в чувства привести. Чем быстрее Арсен поймет, что тут надо РАБОТАТЬ, тем лучше. Пока это провал..Правильно пишут, 2 раза схалтурил - 2 гола получи.