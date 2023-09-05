Захарян пропустил тренировку «Сосьедада» из-за болезни

Арсен Захарян не тренируется с «Реал Сосьедад» из-за состояния здоровья.

Сегодня испанская команда возобновила тренировки после выходного в понедельник.

Отмечается, что Иманоль Альгуасиль имел в своем распоряжении всего 11 футболистов. Российский полузащитник Арсен Захарян пропустил сегодняшнюю тренировку из-за болезни, сообщает Marca.

Захарян перешел в клуб из Сан-Себастьяна в августе этого года. В составе «Сосьедада» хавбек провел 2 игры.

Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.

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