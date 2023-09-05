Захарян пропустил тренировку «Сосьедада» из-за болезни
Арсен Захарян не тренируется с «Реал Сосьедад» из-за состояния здоровья.
Сегодня испанская команда возобновила тренировки после выходного в понедельник.
Отмечается, что Иманоль Альгуасиль имел в своем распоряжении всего 11 футболистов. Российский полузащитник Арсен Захарян пропустил сегодняшнюю тренировку из-за болезни, сообщает Marca.
Захарян перешел в клуб из Сан-Себастьяна в августе этого года. В составе «Сосьедада» хавбек провел 2 игры.
Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.
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2) по поводу травм игроков рф: разберись как работают мышцы под нагрузкой и особенности рассы, в плане микроразрывов, скоростей восстановления, полей, климата и прочего. изучи мышечные способности и помле этого нагрузки и тренировки в разных странах. опять же всё исходя в разных климатах. к примеру боец без правил из Ирландии приехав в рассцвете сил в тайланд на месяц тренироваться получил около 20 разных травм связанных с мышцами. я молчу про усталость последних. это физиология.
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