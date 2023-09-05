Захарян пропустил тренировку «Сосьедада» из-за болезни

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Здоровье Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян не тренируется с «Реал Сосьедад» из-за состояния здоровья.

Сегодня испанская команда возобновила тренировки после выходного в понедельник. 

Отмечается, что Иманоль Альгуасиль имел в своем распоряжении всего 11 футболистов. Российский полузащитник Арсен Захарян пропустил сегодняшнюю тренировку из-за болезни, сообщает Marca. 

Захарян перешел в клуб из Сан-Себастьяна в августе этого года. В составе «Сосьедада» хавбек провел 2 игры. 

Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь

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9 комментариев

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EKSPERT
Ответ Джорджио Че
Что Миранчук, что Головин ( особенно по началу), теперь и Захарян - постоянные повреждения. Мягкотелые у нас футболисты
Так у него болезнь а не повреждения
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wadwill13
Ответ Джорджио Че
Что Миранчук, что Головин ( особенно по началу), теперь и Захарян - постоянные повреждения. Мягкотелые у нас футболисты
1) не путай травмы и болезнь. простуда, еда, климат.
2) по поводу травм игроков рф: разберись как работают мышцы под нагрузкой и особенности рассы, в плане микроразрывов, скоростей восстановления, полей, климата и прочего. изучи мышечные способности и помле этого нагрузки и тренировки в разных странах. опять же всё исходя в разных климатах. к примеру боец без правил из Ирландии приехав в рассцвете сил в тайланд на месяц тренироваться получил около 20 разных травм связанных с мышцами. я молчу про усталость последних. это физиология.
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Budabuda
пятка болит
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Игорь Пичугин
Кстати Спортс! Загуглите, есть такая Армянская болезнь, я никого вроде не обижал получается.
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Барберис
Началось.

Обычные проблемы игроков из СНГ
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Игорь Пичугин
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KORADO
Что бы там ни было - АРСЕНУ желаю скорейшего выздоровления и возвращения в команду!
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