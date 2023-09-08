Захарян может пропустить матч с «Реалом»: «Арсен до сих пор болеет, еще не выздоровел»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига травмы Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян может пропустить матч с «Реалом».

Директор по коммуникациям «Реал Сосьедад» Луис Арконада рассказал о состоянии здоровья хавбека.

Во вторник сообщалось, что Захарян пропустил тренировку «Сосьедада» из-за вирусного заболевания.

«Арсен до сих пор болеет, еще не выздоровел, но ничего страшного нет. Будет ли он готов к матчу против «Реала»? Кто знает», – заявил Арконада.

Ближайший матч «Сосьедад» проведет в гостях против мадридского «Реала» 17 сентября.

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20 комментариев

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Dmitry Orlov
Ох уж эта акклиматизация. Только приехал - уже болеть. Главное, даже в сборную не стали вызывать для адаптации, а всё равно.
+17
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Глыба
Скоро аренда в Арис
+19
-6
+13
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Illia Gray
Ответ Faraog
Представляю разочарование Арсена! Сыграть против Реала - это же бодрый атракцион!
Согласен, когда ещё выпадет шанс отдать 9 передач с процентом 90%?
+12
-2
+10
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Faraog
Представляю разочарование Арсена! Сыграть против Реала - это же бодрый атракцион!
+9
-1
+8
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Spaten
Повезло Реалу
+5
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LaffyTaffy
Какие-то футболисты из РПЛ травматики.
Миранчук, Головин, Кокорин когда тоже только переезжали сразу на травмы натыкались. С первых же игр.
Видимо после медленного РПЛ другой чемпионат -это космос в плане физподготовки.
+4
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Кино Музыка
Началось. У меня уже несколько знакомых болеют.
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Gravdaar Iyaad
Выздоравливай, Арсенчик!
Мы все очень хотим видеть тебя в матче против Реала!
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Игорь Пичугин
Не быть ему Царём.
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Shadow1882
Ответ Faraog
Представляю разочарование Арсена! Сыграть против Реала - это же бодрый атракцион!
Ну против Реала он может сыграть на тренировке)
+1
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Филипп Зверев
Ответ Витек Дубов
косит по ходу контракт выбил теперь трава не расти
Ах, ну ладно, не у каждого контракт игрока с травой включен в пакет услуг! Что там еще можно выбивать? Вечеринки с пальмами? Но если у него такие навыки, то, может, стоит дать ему контракт со сроком на жизнь и пусть траву кошит, пока сердце бьется! 😄💚🌱
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Pb-SE
Ответ Spaten
Повезло Реалу
Сосьедаду
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Olenyuksi
КЭФ на Реал Мадрид рухнул после новости
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Кузя Гитарист
Ничего страшного , поправится Арсюха и накидает трешку бчк , скриньте
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Витек Дубов
косит по ходу контракт выбил теперь трава не расти
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KORADO
Ждём Арсен выздоровлеивай , и не чуть не менее желание - видеть тебя на поле !!!
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majestic1980
Теперь положительный для РС результат под угрозой
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