Захарян может пропустить матч с «Реалом»: «Арсен до сих пор болеет, еще не выздоровел»

Арсен Захарян может пропустить матч с «Реалом».

Директор по коммуникациям «Реал Сосьедад» Луис Арконада рассказал о состоянии здоровья хавбека.

Во вторник сообщалось, что Захарян пропустил тренировку «Сосьедада» из-за вирусного заболевания.

«Арсен до сих пор болеет, еще не выздоровел, но ничего страшного нет. Будет ли он готов к матчу против «Реала»? Кто знает», – заявил Арконада.

Ближайший матч «Сосьедад» проведет в гостях против мадридского «Реала» 17 сентября.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS