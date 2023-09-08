Захарян может пропустить матч с «Реалом»: «Арсен до сих пор болеет, еще не выздоровел»
Арсен Захарян может пропустить матч с «Реалом».
Директор по коммуникациям «Реал Сосьедад» Луис Арконада рассказал о состоянии здоровья хавбека.
Во вторник сообщалось, что Захарян пропустил тренировку «Сосьедада» из-за вирусного заболевания.
«Арсен до сих пор болеет, еще не выздоровел, но ничего страшного нет. Будет ли он готов к матчу против «Реала»? Кто знает», – заявил Арконада.
Ближайший матч «Сосьедад» проведет в гостях против мадридского «Реала» 17 сентября.
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Миранчук, Головин, Кокорин когда тоже только переезжали сразу на травмы натыкались. С первых же игр.
Видимо после медленного РПЛ другой чемпионат -это космос в плане физподготовки.
Мы все очень хотим видеть тебя в матче против Реала!