Джейми Каррагер: «Все чувствуют, что Салах уйдет в 2024-м. У «Ливерпуля» будет год, чтобы найти замену – если это вообще возможно»

Джейми Каррагер предположил, что Мохамед Салах уйдет из «Ливерпуля» в 2024 году.

«Его контракт закончится быстрее, чем кажется. Думаю, большинство болельщиков «Ливерпуля» считает, что лучше бы он остался еще на год, нежели ушел сейчас, когда уже нет возможности никем его заменить.

Но все стороны, кажется, чувствуют, что он уйдет следующим летом. «Ливерпуль» сможет выручить солидные деньги, а в этом сезоне еще сможет его использовать, в то время как сам Салах получит возможность в этом году снова добиться успеха.

У «Ливерпуля» будет год на то, чтобы придумать, кем его можно заменить – если это вообще возможно. Футболистам такого уровня тяжело найти замену, нужно постараться использовать полученные деньги для укрепления нескольких позиций.

Сильные игроки приходят и уходят, порой просто нужно двигаться дальше», – заявил бывший защитник « » в эфире Talksport.

«Аль-Иттихад» предложит «Ливерпулю» 200 млн фунтов за Салаха в ближайшие двое суток. Саудовская делегация прибыла в Лондон (Daily Mail)

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