Джейми Каррагер: «Все чувствуют, что Салах уйдет в 2024-м. У «Ливерпуля» будет год, чтобы найти замену – если это вообще возможно»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Мохамед Салах Футбол

Джейми Каррагер предположил, что Мохамед Салах уйдет из «Ливерпуля» в 2024 году.

«Его контракт закончится быстрее, чем кажется. Думаю, большинство болельщиков «Ливерпуля» считает, что лучше бы он остался еще на год, нежели ушел сейчас, когда уже нет возможности никем его заменить.

Но все стороны, кажется, чувствуют, что он уйдет следующим летом. «Ливерпуль» сможет выручить солидные деньги, а в этом сезоне еще сможет его использовать, в то время как сам Салах получит возможность в этом году снова добиться успеха.

У «Ливерпуля» будет год на то, чтобы придумать, кем его можно заменить – если это вообще возможно. Футболистам такого уровня тяжело найти замену, нужно постараться использовать полученные деньги для укрепления нескольких позиций.

Сильные игроки приходят и уходят, порой просто нужно двигаться дальше», – заявил бывший защитник «Ливерпуля» в эфире Talksport.

«Аль-Иттихад» предложит «Ливерпулю» 200 млн фунтов за Салаха в ближайшие двое суток. Саудовская делегация прибыла в Лондон (Daily Mail)

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доминатор3000
Кейн ушёл,Тоттенхэм летает по полю.
Крутой игрок? Безусловно.
Но ничего играют же.
И Ливерпуль так же…
Просто хоть кого-то надо на замену купить.
У владельцев Ливерпуля даже с этим проблемы.
Крутых левшей на рынке мало.
Искать ещё «вчера»надо было начинать.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stewart D.
идеально было бы купить мбаппе но там замашки по зп высокие будут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доминатор3000
Ответ Мансур Мадаев
Диаби из Виллы как по мне крутой, не такой топчик как Мо, но Клопп сможет его прокачать
Я бы на Боуэна из Вест Хэма посмотрел в Ливерпуле.
Я не помню левша ли он,но он на правом фланге себя комфортно чувствует.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мансур Мадаев
Ответ Доминатор3000
Кейн ушёл,Тоттенхэм летает по полю. Крутой игрок? Безусловно. Но ничего играют же. И Ливерпуль так же… Просто хоть кого-то надо на замену купить. У владельцев Ливерпуля даже с этим проблемы. Крутых левшей на рынке мало. Искать ещё «вчера»надо было начинать.
Диаби из Виллы как по мне крутой, не такой топчик как Мо, но Клопп сможет его прокачать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Velirpa
Ответ Доминатор3000
Кейн ушёл,Тоттенхэм летает по полю. Крутой игрок? Безусловно. Но ничего играют же. И Ливерпуль так же… Просто хоть кого-то надо на замену купить. У владельцев Ливерпуля даже с этим проблемы. Крутых левшей на рынке мало. Искать ещё «вчера»надо было начинать.
Сон решал в ТТХ, а не Кецн.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Набухов
Ответ Stewart D.
идеально было бы купить мбаппе но там замашки по зп высокие будут
На дистанции окажется очередным Пато или Робиньо, если не возьмётся уже за ум и не перестанет просирать годы карьеры в низшем по классу чемпионате.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий