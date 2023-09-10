Энди Коул: «Марсьяль в «МЮ» уже 8 лет и даже 100 голов не забил. Это поразительно»

Теги Манчестер Юнайтед Энди Коул премьер-лига Англия Антони Марсьяль Футбол

Энди Коул поражен низкой результативностью Антони Марсьяля в «Манчестер Юнайтед».

Француз забил 88 голов в 301 матче за клуб из Манчестера. Он был куплен у «Монако» за 60 млн евро и бонусы летом 2015 года.

«Марсьяль играет за «МЮ» уже 8 лет и даже 100 голов не забил. Это поразительно.

Он центральный нападающий «Манчестер Юнайтед», играл с потрясающими партнерами. А его лучший результат в чемпионате – 17 голов.

У него было предостаточно времени и возможностей для того, чтобы показать «Юнайтед», насколько он хорош. К сожалению, ему это не удалось», – сказал экс-форвард манкунианцев в интервью Betfred.

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24 комментария

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Lindeman
Марсьяль в МЮ уже 8 лет. Вот что поразительно
+43
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Gestor_36
Ответ thtscrz
Эт он еще статистику нападающих в РПЛ не видел)
ну, так то за нападающих рфпл по 50 лямов евро не платят при покупке
+21
-2
+19
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thtscrz
Эт он еще статистику нападающих в РПЛ не видел)
+12
-4
+8
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Стахович
У Рамоса в Реале больше будет
+5
0
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Лютый пон
Я больше скажу,он за всю карьеру только 115 голов забил
+4
0
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S. A.
Ответ Lindeman
Марсьяль в МЮ уже 8 лет. Вот что поразительно
Символ нынешнего МЮ
+4
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AF007
Ответ thtscrz
Эт он еще статистику нападающих в РПЛ не видел)
Энди Коул: «Заболотный в РПЛ уже 8 лет и забил 8 голов. Я ухожу с этой планеты»
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ASH11
Ответ Lindeman
Марсьяль в МЮ уже 8 лет. Вот что поразительно
Получается, лучшим сезоном у него был дебютный, при Ван Гале. Дальше прогресса не последовало, ну три года назад забил 17 мячей, вот и все.
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Under
Ответ ASH11
Получается, лучшим сезоном у него был дебютный, при Ван Гале. Дальше прогресса не последовало, ну три года назад забил 17 мячей, вот и все.
ну так лучшим и был три года назад, разве нет?
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Экспертное мнение
Прошло 10 лет, но люди так и не поняли что МЮ чисто проект Фергюсона. Поразительно!
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Waititi
сразу было понятно что он не уровень МЮ, но выбора то не было.
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Блуждающий странник
8 лет и правда... как МЮ до сих пор держит его в составе непонятно. МЮ вообще по ощущениям мало игроков продает хотя спрос есть. Тот же Мактоминэй им даром не нужен сейчас, а они его держат. В сборной он много пользы приносит
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Александр Зубков
Энди Коул и Дуайт Йорк . Гол у них есть просто замечательный .
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ASH11
Ответ Under
ну так лучшим и был три года назад, разве нет?
11 голов в 20 лет выглядят куда эффектнее.
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Under
Ответ ASH11
11 голов в 20 лет выглядят куда эффектнее.
ну так лучший это не про то, как это выглядит с чьей-то точки зрения, а про количественные характеристики, нет?
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Strong7777
Ответ Экспертное мнение
Прошло 10 лет, но люди так и не поняли что МЮ чисто проект Фергюсона. Поразительно!
да токо не один был проект Фергюсона
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MonkeyMeister
Ответ Александр Белов
Остался бы во Франции мог повторить карьеру Мбаппе, но выбрал мешок
Как-то не вяжется.
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