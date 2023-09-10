Энди Коул: «Марсьяль в «МЮ» уже 8 лет и даже 100 голов не забил. Это поразительно»

Энди Коул поражен низкой результативностью Антони Марсьяля в «Манчестер Юнайтед».

Француз забил 88 голов в 301 матче за клуб из Манчестера. Он был куплен у «Монако» за 60 млн евро и бонусы летом 2015 года.

« играет за «МЮ» уже 8 лет и даже 100 голов не забил. Это поразительно.

Он центральный нападающий « », играл с потрясающими партнерами. А его лучший результат в чемпионате – 17 голов.

У него было предостаточно времени и возможностей для того, чтобы показать «Юнайтед», насколько он хорош. К сожалению, ему это не удалось», – сказал экс-форвард манкунианцев в интервью Betfred.

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