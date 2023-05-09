Ширер о Марсьяле: «Он недостаточно хорош для «МЮ», иначе выходил бы в старте и забивал. У Антони было достаточно шансов, которыми он не воспользовался»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Алан Ширер Антони Марсьяль Футбол

Алан Ширер считает, что Антони Марсьяль не соответствует уровню «Манчестер Юнайтед».

«У Антони Марсьяля было достаточно времени в «Манчестер Юнайтед». Не нужно принимать каких-либо серьезных решений по нему, потому что, я думаю, все уже решено или должно быть решено.

Он пробыл [в клубе] достаточно долго, у него было достаточно шансов. Он недостаточно хорош, чтобы привести «Юнайтед» туда, где они хотят быть.

Если бы он был достаточно хорош, то выходил бы в стартовом составе на регулярной основе и забивал голы. У него было время, и он им не воспользовался, по моему мнению», – сказал бывший игрок сборной Англии в интервью Premier League Productions.

В текущем сезоне на счету Марсьяля 4 гола и 2 голевые передачи в 17 матчах АПЛ. Подробная статистика форварда доступна здесь.

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32 комментария

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Фарид Харисов
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Когда-то его называли "наследником Анри"
в итоге даже на наследника Анелька не тянет.
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Фарид Харисов
Марсьяль великий днарь, 2 сезона на нормальном уровне за 8 лет. Думаю после окончания контракта с МЮ найдёт себя максимум в роли игрушки арабов.
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Злобный Конь
Когда-то его называли "наследником Анри"
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laudrup
МЮ бы Ширера в состав, времён его игровой карьеры. Хотя, думаю он и сейчас если выйдет на 15 минут, забьет больше Марсьяля.
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Lavinka
С Марсом пора прощаться , слишком травматичный и кислый .
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Алексей Толстюк
Ответ Екн Лор
Ты не понимаешь, Ширер. Марсьялю и Антони можно лажать и они всё равно будут в старте, а легенде клуба Роналду - нельзя
Так и легенда пока не стала истерить вполне себе часто получала время
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Андрей Белов
Легендарный пешеход, французские середняки уже лет 5 ждут его возвращения домой.
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Андрей Хенто
Ответ rigobersong
Ладно, раз уж с Депаем ты разобрался, уточни, Коману засчитали чемпионство за 1 матч в Ювентусе в сезоне 15/16, а то до сих пор этот вопрос спать по ночам не дает:)
Риго, я вроде никогда не писал, что какой-то эксперт футбола, я обычный человек, который очень любит футбол, да и только. А по поводу Комана, даже не знаю, без Интернета не подскажу, а в Интернете ты и сам можешь посмотреть) Думаю, что нет, для получения золотой медали чемпионата нужно выйти на поле в 3-5 матчах, хоть на минуту, все зависит от регламента соревнования.
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Someone from Internet
Жаль, МЮ стал притоном для таких пассажиров вроде Марсиаля.
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Xm.md
Целую вечность уже деревяшка не уровень МЮ
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М.Ю!!!
Да у нас пол состава ,дно!
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Андрей Хенто
Ибрагимович пришел в Юнайтед и после отличного дебютного сезона Марсьяля забрал у него игровой номер, а вместе с ним и магию) Из-за аномального количества травм Антони долго набирает форму и поэтому действительно оставляет о себе не самое лучшее впечатление. Даже этот сезон наполовину пропустил из-за травм, хотя стилистически он очень здорово подходит под футбол Тен Хана, но держать игрока, который столько лечится не видно предпосылок, что не будет продолжать это делать дальше, конечно не стоит.
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Такого нападающего МЮ не нужно
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svft
в атаке поширер, в защите магвайер
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Answer1
Ширер как-будто в другой Вселенной живет, в той в которой Марс не ломается каждый третий матч. У Марсьяля достаточно класса чтобы регулярно выходить в основе и даже забивать по 20 мячей за сезон, так-то очень скилловый игрок, но постоянные травмы не дают выйти на стабильный уровень. В одном, я согласен с Ширером, Марса нужно продавать, потому что на его хрустальное здоровье положится невозможно, держать его на лавке с его личкой в 250к, это роскошь даже для МЮ. При этом даже для лавки вариант не лучший, так как в необходимый момент Марс может быть недоступен из-за очередной травмы, ломается ведь он даже на тренировках.
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Андрей Хенто
Ответ rigobersong
Ахахаха...Про Антони смешно просто, ты же вроде типа шаришь за футбол, и не можешь никчемного бездаря от нормального футболиста отличить:))) Хотя видно АПЛ не твой конек от слова совсем, я долго ржал когда ты сказал, что Эмерсон не дал заиграть Регилону в ТТХ:)))
Риго, ты теперь всю жизнь мне будешь припоминать тот случай с Регилоном? Ошибся, бывает. Ты тоже доказывал, что Депай не выигрывал Кубок Англии, но оказался не прав. Хотя я всего лишь «типа шарю», а ты гуру футбола, который не пропускает ни одного матча. А это говорит о том, что все мы люди. Будь добрее, Риго, ты ведь классный парень.
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Dm Kznts
а Ширер чепухи не скажет
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kaviknat
Ответ Екн Лор
Ты не понимаешь, Ширер. Марсьялю и Антони можно лажать и они всё равно будут в старте, а легенде клуба Роналду - нельзя
Как там Аль-Наср?
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Виталий Ан
Хороший игрок. Он просто никогда на пик не мог выйти. Все время проблемы с травмами. Из за этого вообще не прогрессировал. Будь здоровье крепче, думаю был бы звездой, и однозначно лучше Решфорда. Хотя и сейчас наверно не хуже.
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werowolf-gears
Ответ Злобный Конь
Когда-то его называли "наследником Анри"
Кажется в дебютном матче против Ливерпуля забил в стиле Анри и начались об этом визги
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Muni Klar
Ответ Злобный Конь
Когда-то его называли "наследником Анри"
да даже Вильтор был пизже него
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Крыс Пол
Так и остался вечно перспективным, а ведь как начинал против Шкртела.
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Андрей Хенто
Ответ rigobersong
А откуда информация тогда на счет Депая?:) Просто у меня такое ощущение, что трансфермаркет автоматом кубки команд подхватывает и отображает в списке игроков, которые там числились, официальная информация есть где-то?:)
Так он принял участие в трех матчах в том розыгрыше. В одном матче вышел в старте, а в двух на замену. На счет траснфермаркета складываются точно такие же впечатления, как и у тебя.
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fellx
Ответ Xm.md
Целую вечность уже деревяшка не уровень МЮ
10 лет как уровень всего МЮ уже не уровень МЮ
+3
-3
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