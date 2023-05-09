Алан Ширер считает, что Антони Марсьяль не соответствует уровню «Манчестер Юнайтед».

«У Антони Марсьяля было достаточно времени в « ». Не нужно принимать каких-либо серьезных решений по нему, потому что, я думаю, все уже решено или должно быть решено.

Он пробыл [в клубе] достаточно долго, у него было достаточно шансов. Он недостаточно хорош, чтобы привести «Юнайтед» туда, где они хотят быть.

Если бы он был достаточно хорош, то выходил бы в стартовом составе на регулярной основе и забивал голы. У него было время, и он им не воспользовался, по моему мнению», – сказал бывший игрок сборной Англии в интервью Premier League Productions.

В текущем сезоне на счету Марсьяля 4 гола и 2 голевые передачи в 17 матчах . Подробная статистика форварда доступна здесь.

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