Ширер о Марсьяле: «Он недостаточно хорош для «МЮ», иначе выходил бы в старте и забивал. У Антони было достаточно шансов, которыми он не воспользовался»
Алан Ширер считает, что Антони Марсьяль не соответствует уровню «Манчестер Юнайтед».
«У Антони Марсьяля было достаточно времени в «Манчестер Юнайтед». Не нужно принимать каких-либо серьезных решений по нему, потому что, я думаю, все уже решено или должно быть решено.
Он пробыл [в клубе] достаточно долго, у него было достаточно шансов. Он недостаточно хорош, чтобы привести «Юнайтед» туда, где они хотят быть.
Если бы он был достаточно хорош, то выходил бы в стартовом составе на регулярной основе и забивал голы. У него было время, и он им не воспользовался, по моему мнению», – сказал бывший игрок сборной Англии в интервью Premier League Productions.
В текущем сезоне на счету Марсьяля 4 гола и 2 голевые передачи в 17 матчах АПЛ. Подробная статистика форварда доступна здесь.
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